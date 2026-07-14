Mundo

Efecto mundialista: las reservas en Cabo Verde se disparan y el turismo internacional lo elige como tendencia

El éxito futbolístico del país africano elevó la demanda de vuelos, paquetes y alojamientos, posicionándolo como un destino emergente y diverso tras la última Copa del Mundo. El verdadero atractivo del archipiélago radica en la diversidad de sus diez islas, asegura el informe

Guardar
Google icon
Playa de Chaves (Boa Vista)
Un informe mostró un salto inmediato en las búsquedas de pasajes, los paquetes y los hospedajes, luego de la actuación de la selección del archipiélago en la Copa del Mundo (Imagen archivo playa de Boa Vista)

Durante años, Cabo Verde permaneció fuera de los itinerarios más habituales de los viajeros internacionales. La destacada actuación de su selección en la Copa del Mundo 2026 modificó esa tendencia. Según un informe de Forbes Argentina, el impacto deportivo se tradujo en un aumento inmediato de las búsquedas de vuelos, el interés por paquetes turísticos y la demanda de resorts en el archipiélago.

Datos de plataformas de viajes citadas por la revista económica confirman que las reservas hacia este destino alcanzaron niveles históricos, consolidando al país como una alternativa atractiva para quienes buscan playas, cultura y nuevas experiencias, alejadas de los destinos masivos.

PUBLICIDAD

El vínculo entre el deporte y los viajes

Infografía con ilustraciones de estadio de fútbol, playa, islas, aviones y gráficos, acompañada de textos sobre el auge turístico de Cabo Verde.
Una infografía detalla el crecimiento del turismo en Cabo Verde después del Mundial 2026, destacando el aumento de reservas y el interés en sus variados atractivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno que vive el archipiélago responde a una dinámica cada vez más extendida, en la que grandes eventos deportivos acercan nuevos destinos al público global. De acuerdo con la psicóloga clínica británica y asesora de viajes Tracy King, citada por Forbes, la exposición mediática de la Copa del Mundo genera un sentido de pertenencia colectiva que va más allá de lo deportivo.

King señaló que observar repetidamente un destino durante el Mundial puede modificar la percepción y volverlo más familiar y accesible. “Existe un fenómeno conocido como efecto de mera exposición: cuanto más vemos algo, más seguro nos resulta. Un país como Cabo Verde puede que no haya estado en el radar antes, pero al ver al equipo, la cultura y la emoción asociada, el destino empieza a ser percibido como una alternativa real”, detalló la especialista.

PUBLICIDAD

Ese entusiasmo colectivo, según la investigación, suele canalizarse en un deseo concreto de viajar, facilitando que la curiosidad inicial se traduzca rápidamente en reservas.

La transformación de la curiosidad en reservas

La actuación de la selección de Cabo Verde dispara la demanda turística en el archipiélago - REUTERS/Pawel Kopczynski
La actuación de la selección de Cabo Verde dispara la demanda turística en el archipiélago - REUTERS/Pawel Kopczynski

El creciente interés por el país africano, que enfrentó a la Selección Argentina en el certamen, se evidencia en los registros de los principales operadores turísticos. Según Andrew Harrison-Chinn, director de marketing de la empresa internacional de servicios para viajeros Dragonpass, “el incremento en las búsquedas demuestra la rapidez con la que un gran evento deportivo puede transformar un destino poco conocido en una alternativa turística de peso”. Las consultas no se limitan a vuelos: los viajeros buscan conocer la cultura local, los paisajes y las opciones para planificar sus vacaciones en las distintas islas.

Cabo Verde dispone de un mercado turístico en expansión, con clima templado todo el año, playas extensas, paisajes volcánicos y una sólida oferta de resorts, especialmente en Sal y Boa Vista. “La propuesta vacacional ya resulta familiar para los viajeros, aunque el destino mantiene el atractivo de lo novedoso para quienes buscan alternativas diferentes”, resumió Harrison-Chinn.

Un estudio de Dragonpass citado por el portal de negocios, indica que el 47% de los jóvenes de entre 18 y 24 años manifestó interés en visitar destinos emergentes, una tendencia que cobró fuerza después del Mundial. Este impulso lleva a los turistas a profundizar en la gastronomía, la música y las rutas que comunican las distintas islas.

Diversidad y singularidad en el archipiélago

La variedad de propuestas es otro de los factores destacados por operadores y especialistas. Según Zain Richardson, CEO de la comunidad global de viajes de lujo ASMALLWORLD, “el verdadero atractivo del archipiélago radica en la diversidad entre sus diez islas, que mantienen identidades propias y contrastes marcados”.

Cabo Verde
El relevamiento entre personas de 18 a 24 años vincula el interés por lugares poco conocidos con la exposición de la Copa del Mundo

Forbes remarcó que estos rasgos permiten que el destino siga atrayendo visitantes aun después del auge inicial que provocó la Copa del Mundo, ya que la oferta natural y cultural se mantiene vigente y diferenciada.

Alternativas a los destinos de playa tradicionales

El crecimiento de Cabo Verde se enmarca en la preferencia global por islas menos saturadas y experiencias alejadas de los circuitos tradicionales. Según Jason Stevens, CEO de la agencia internacional de turismo responsable Wayfairer Travel, “muchos viajeros buscan vacaciones completas, con aventura y cultura, lejos del turismo masivo”.

Por su parte, la experta en viajes Maria Hughes, de la aseguradora británica especializada en asistencia internacional goodtogo, describió a Sal como el principal polo turístico, con resorts y playas aptas para familias. Boa Vista destaca por su serenidad y hoteles de alto nivel. Santiago sobresale por su capital, Praia, y el único sitio de Cabo Verde declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. En tanto, São Vicente es reconocida por su vida musical y nocturna, mientras que Santo Antão suma rutas de senderismo y paisajes montañosos.

Con el impulso del Mundial, Cabo Verde se consolidó como una alternativa para quienes desean descubrir destinos auténticos y poco explorados.

Temas Relacionados

Cabo VerdeCopa del Mundo 2026Turismo internacionalDestinosAfricaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Comando Central de Estados Unidos dio detalles de cómo será el nuevo bloqueo a los puertos de Irán

Cualquier barco cuyo origen o destino sea un puerto del país persa puede ser identificado, interceptado y obligado a modificar su rumbo. La medida vuelve a poner al estrecho de Ormuz en el centro de la disputa por una de las rutas energéticas más estratégicas del planeta

El Comando Central de Estados Unidos dio detalles de cómo será el nuevo bloqueo a los puertos de Irán

Robos, asaltos y violaciones provocan una nueva advertencia de viaje en EE. UU. para un popular destino vacacional en el Caribe

Las autoridades señalaron que se han registrado robos a mano armada, asaltos y agresiones sexuales incluso en zonas frecuentadas por turistas

Robos, asaltos y violaciones provocan una nueva advertencia de viaje en EE. UU. para un popular destino vacacional en el Caribe

La balanza comercial paraguaya marcó un superávit de 746 millones de dólares en el primer semestre

Este resultado contrasta con el déficit de 697,9 millones de dólares observado en el mismo período de 2025

La balanza comercial paraguaya marcó un superávit de 746 millones de dólares en el primer semestre

La Unión Europea y Ucrania abrieron un segundo bloque de negociaciones para lograr la adhesión al bloque

Los Estados miembros alcanzaron una posición común para abrir el sexto clúster, como se conocen los bloques temáticos de adaptación a la legislación europea

La Unión Europea y Ucrania abrieron un segundo bloque de negociaciones para lograr la adhesión al bloque

Ucrania sigue atacando a petroleros rusos de la flota fantasma de Putin: “116 barcos en 9 días”

La batalla de los drones en el mar de Azov es uno de los puntos más llamativos de un conflicto que lleva más de cuatro años pero renueva su intensidad y cambia el foco de interés

Ucrania sigue atacando a petroleros rusos de la flota fantasma de Putin: “116 barcos en 9 días”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puente Piedra: Empresa El Dorado suspende operaciones luego de ataque a balazos a dos buses con pasajeros

Puente Piedra: Empresa El Dorado suspende operaciones luego de ataque a balazos a dos buses con pasajeros

La UE y Reino Unido firman el acuerdo sobre Gibraltar: cómo afectará a la relación entre España y la colonia británica

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 14 de julio

El senador electo Rafael Nieto dice que el nuevo gobierno no podrá sacar a Colombia de la ONU ni desmontar la JEP: “Hoy no existe”

Gobierno peruano aumenta el pago por Servicio Militar en las Fuerzas Armadas: así quedaron los nuevos montos

INFOBAE AMÉRICA

Punta del Este rediseña su tránsito: ensanchará una avenida clave y sacará los ómnibus de la península

Punta del Este rediseña su tránsito: ensanchará una avenida clave y sacará los ómnibus de la península

El Comando Central de Estados Unidos dio detalles de cómo será el nuevo bloqueo a los puertos de Irán

Robos, asaltos y violaciones provocan una nueva advertencia de viaje en EE. UU. para un popular destino vacacional en el Caribe

La directora del FMI llega a Uruguay para reunirse con Orsi en medio del reclamo por un mayor esfuerzo fiscal

La balanza comercial paraguaya marcó un superávit de 746 millones de dólares en el primer semestre

ENTRETENIMIENTO

¿Jugarías ‘Monopoly’ por 2 millones de dólares? Netflix busca a sus primeros concursantes

¿Jugarías ‘Monopoly’ por 2 millones de dólares? Netflix busca a sus primeros concursantes

“¿Puedo estar a la altura?”: Olivia Wilde recordó el desafío de actuar frente a un elenco de estrellas durante La invitación

Bryce Dallas Howard rinde homenaje a Sam Neill con un emotivo video del trío original de ‘Jurassic Park’: “Un ser humano maravilloso”

El live-action de Moana recauda 95 millones de dólares en el mundo, pero queda por debajo de las expectativas

Tom Cruise se transforma como nunca antes en “Digger”, la sátira apocalíptica de Alejandro G. Iñárritu