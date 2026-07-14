Efecto mundialista: las reservas en Cabo Verde se disparan y el turismo internacional lo elige como tendencia

Un informe mostró un salto inmediato en las búsquedas de pasajes, los paquetes y los hospedajes, luego de la actuación de la selección del archipiélago en la Copa del Mundo (Imagen archivo playa de Boa Vista)

Durante años, Cabo Verde permaneció fuera de los itinerarios más habituales de los viajeros internacionales. La destacada actuación de su selección en la Copa del Mundo 2026 modificó esa tendencia. Según un informe de Forbes Argentina, el impacto deportivo se tradujo en un aumento inmediato de las búsquedas de vuelos, el interés por paquetes turísticos y la demanda de resorts en el archipiélago.

Datos de plataformas de viajes citadas por la revista económica confirman que las reservas hacia este destino alcanzaron niveles históricos, consolidando al país como una alternativa atractiva para quienes buscan playas, cultura y nuevas experiencias, alejadas de los destinos masivos.

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El vínculo entre el deporte y los viajes

Una infografía detalla el crecimiento del turismo en Cabo Verde después del Mundial 2026, destacando el aumento de reservas y el interés en sus variados atractivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno que vive el archipiélago responde a una dinámica cada vez más extendida, en la que grandes eventos deportivos acercan nuevos destinos al público global. De acuerdo con la psicóloga clínica británica y asesora de viajes Tracy King, citada por Forbes, la exposición mediática de la Copa del Mundo genera un sentido de pertenencia colectiva que va más allá de lo deportivo.

King señaló que observar repetidamente un destino durante el Mundial puede modificar la percepción y volverlo más familiar y accesible. “Existe un fenómeno conocido como efecto de mera exposición: cuanto más vemos algo, más seguro nos resulta. Un país como Cabo Verde puede que no haya estado en el radar antes, pero al ver al equipo, la cultura y la emoción asociada, el destino empieza a ser percibido como una alternativa real”, detalló la especialista.

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Ese entusiasmo colectivo, según la investigación, suele canalizarse en un deseo concreto de viajar, facilitando que la curiosidad inicial se traduzca rápidamente en reservas.

La transformación de la curiosidad en reservas

La actuación de la selección de Cabo Verde dispara la demanda turística en el archipiélago - REUTERS/Pawel Kopczynski

El creciente interés por el país africano, que enfrentó a la Selección Argentina en el certamen, se evidencia en los registros de los principales operadores turísticos. Según Andrew Harrison-Chinn, director de marketing de la empresa internacional de servicios para viajeros Dragonpass, “el incremento en las búsquedas demuestra la rapidez con la que un gran evento deportivo puede transformar un destino poco conocido en una alternativa turística de peso”. Las consultas no se limitan a vuelos: los viajeros buscan conocer la cultura local, los paisajes y las opciones para planificar sus vacaciones en las distintas islas.

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Cabo Verde dispone de un mercado turístico en expansión, con clima templado todo el año, playas extensas, paisajes volcánicos y una sólida oferta de resorts, especialmente en Sal y Boa Vista. “La propuesta vacacional ya resulta familiar para los viajeros, aunque el destino mantiene el atractivo de lo novedoso para quienes buscan alternativas diferentes”, resumió Harrison-Chinn.

Un estudio de Dragonpass citado por el portal de negocios, indica que el 47% de los jóvenes de entre 18 y 24 años manifestó interés en visitar destinos emergentes, una tendencia que cobró fuerza después del Mundial. Este impulso lleva a los turistas a profundizar en la gastronomía, la música y las rutas que comunican las distintas islas.

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Diversidad y singularidad en el archipiélago

La variedad de propuestas es otro de los factores destacados por operadores y especialistas. Según Zain Richardson, CEO de la comunidad global de viajes de lujo ASMALLWORLD, “el verdadero atractivo del archipiélago radica en la diversidad entre sus diez islas, que mantienen identidades propias y contrastes marcados”.

El relevamiento entre personas de 18 a 24 años vincula el interés por lugares poco conocidos con la exposición de la Copa del Mundo

Forbes remarcó que estos rasgos permiten que el destino siga atrayendo visitantes aun después del auge inicial que provocó la Copa del Mundo, ya que la oferta natural y cultural se mantiene vigente y diferenciada.

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Alternativas a los destinos de playa tradicionales

El crecimiento de Cabo Verde se enmarca en la preferencia global por islas menos saturadas y experiencias alejadas de los circuitos tradicionales. Según Jason Stevens, CEO de la agencia internacional de turismo responsable Wayfairer Travel, “muchos viajeros buscan vacaciones completas, con aventura y cultura, lejos del turismo masivo”.

Por su parte, la experta en viajes Maria Hughes, de la aseguradora británica especializada en asistencia internacional goodtogo, describió a Sal como el principal polo turístico, con resorts y playas aptas para familias. Boa Vista destaca por su serenidad y hoteles de alto nivel. Santiago sobresale por su capital, Praia, y el único sitio de Cabo Verde declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. En tanto, São Vicente es reconocida por su vida musical y nocturna, mientras que Santo Antão suma rutas de senderismo y paisajes montañosos.

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Con el impulso del Mundial, Cabo Verde se consolidó como una alternativa para quienes desean descubrir destinos auténticos y poco explorados.