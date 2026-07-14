Estados Unidos

Una madre del sur de Florida es acusada de encadenar a su hija de 13 años a una cerca durante horas

Las autoridades dijeron que la adolescente fue dejada a la intemperie, bajo el sol, sin alimentos ni hidratación, y que la sospechosa fue arrestada tras una denuncia y la revisión de un video de seguridad

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Mujer con pelo oscuro recogido, rostro de expresión neutra y sudadera gris con capucha, fotografiada de frente. Texto inferior: Yashira Marie Maldonado
Una madre del sur de Florida fue acusada de encadenar a su hija de 13 años a una cerca en Hialeah bajo el sol y sin comida ni agua

Una madre del sur de Florida enfrenta graves acusaciones luego de que las autoridades de Hialeah confirmaran que encadenó a su hija de 13 años a una cerca bajo el sol, sin comida ni agua. Este caso ha generado conmoción en la comunidad y ha motivado una investigación policial que derivó en la detención inmediata de la sospechosa. El hecho, registrado en una vivienda ubicada en la calle West 63rd, ha puesto en foco la vulnerabilidad de los menores y el impacto de la violencia doméstica en la región.

La protagonista de este suceso es Yashira Marie Maldonado, de 34 años, arrestada por presunto abuso y negligencia infantil. Según el reporte policial, la mañana del sábado 11 de julio, Maldonado trasladó a su hija desde su apartamento en la calle West 28 hasta la casa de la bisabuela de la niña. El trayecto se realizó en un Toyota Camry color beige, vehículo en el que la menor llegó a la vivienda donde se perpetró el acto. Una vez allí, la madre le colocó una cadena metálica alrededor de la cintura, sujetando el otro extremo a la cerca del inmueble.

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Después de asegurar a la adolescente, Maldonado se marchó y dejó a la niña sola a la intemperie, sin protección contra el sol y sin suministros básicos como agua o alimentos. La única pertenencia que la menor tenía a su disposición era una mochila transparente con algo de ropa y medicamentos.

El incidente fue captado por una cámara de seguridad Ring, cuyas imágenes muestran la llegada de la madre a la residencia poco antes de las 10 de la mañana. Las imágenes, obtenidas por vecinos, revelan el momento exacto en que Maldonado encadena a su hija y se marcha. Esta evidencia visual resultó clave para la reconstrucción de los hechos por parte de los investigadores.

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Un círculo rojo encierra a una persona y un automóvil blanco. Se ven otros dos automóviles, casas con tejados naranjas y árboles verdes
Una cámara de seguridad Ring registró el momento en que la madre llegó a la residencia, encadenó a su hija y se marchó

La reacción de los vecinos ante la situación fue inmediata y de profunda preocupación. Uno de ellos, que prefirió mantenerse en el anonimato, describió el episodio como “muy inquietante” y expresó su tristeza por lo ocurrido. Por su parte, Armando Calzadillo, residente del barrio, calificó el hecho como aberrante y afirmó que “merece ser castigado”, subrayando que este tipo de acciones no deben permitirse, especialmente cuando se trata de un menor con necesidades especiales.

Arlene Gómez, otra vecina que identificó a Maldonado a partir de una fotografía, manifestó su sorpresa y conmoción, señalando que nunca habría esperado que la acusada cometiera un acto semejante.

Las declaraciones de la familia y de testigos aportaron más detalles a la investigación. La madre de Maldonado, abuela de la víctima, relató a los agentes que fue a la casa de su hija para preguntarle si podía regresar a recoger a la menor, pero no obtuvo respuesta. Poco después, Maldonado salió de su apartamento y, al ser cuestionada por su madre sobre el paradero de su nieta, no proporcionó información clara. Por su parte, la bisabuela de la adolescente narró a los investigadores que recibió un mensaje de texto de Maldonado a las 9:10 de la mañana, en el que le informaba: “¡Me despidieron de mi trabajo!”.

La bisabuela se sorprendió al ver a la menor encadenada a través de la ventana de su apartamento tipo estudio e intentó liberarla, pero no pudo hacerlo. Decidió no llamar a las autoridades por temor a ser desalojada y optó por contactar a su hija, la madre de Maldonado.

Hombre sostiene un teléfono y un micrófono de Fox News Miami. Mujer en una puerta sostiene un pañuelo. Fondo de pared color salmón con ventanas y puertas
Los vecinos de Hialeah expresaron preocupación por el caso y señalaron que la menor tiene necesidades especiales

La intervención policial fue resultado de un reporte que alertó sobre un altercado en la zona. Al arribar al lugar, los agentes entrevistaron a los familiares y revisaron el video de vigilancia, confirmando la secuencia de los hechos. La policía halló a la adolescente aún encadenada, pero en condiciones estables, según el informe oficial. Además, constataron que la menor no contaba con protección solar ni había recibido alimentos o agua durante el tiempo que permaneció atada a la cerca.

Tras completar la investigación preliminar y recabar pruebas, las autoridades procedieron a la detención de Maldonado. La mujer fue trasladada a la sede policial, donde se le notificaron los cargos de abuso infantil y negligencia infantil. El reporte de arresto detalla que, como parte de las condiciones para su libertad bajo fianza, la acusada tiene prohibido cualquier contacto con su hija de 13 años mientras el proceso penal siga en curso.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado actual de la menor ni se ha revelado la identidad de la persona que se encuentra a cargo de ella tras la detención de su madre. La situación familiar permanece bajo reserva, y las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre las medidas adoptadas para salvaguardar el bienestar de la adolescente mientras se resuelve el caso judicial.

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