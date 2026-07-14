Nueva York se convierte en el primer estado de EE. UU. en pausar la construcción de grandes centros de datos

Kathy Hochul firmó una moratoria de un año que convierte a Nueva York en el primer estado en frenar la construcción de grandes centros de datos (REUTERS)

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul firmó este martes una orden ejecutiva que convierte al estado en el primero del país en imponer una moratoria —es decir, una pausa oficial y temporal— a la construcción de grandes centros de datos. La medida entra en vigor de inmediato y se extenderá por un año, según informó el diario estadounidense The New York Times.

Hochul, que busca la reelección este año, ha respaldado la inteligencia artificial como herramienta para la investigación y el buen gobierno, pero sostiene que la innovación debe equilibrarse con el beneficio público.

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La infografía ilustra la moratoria de un año para nuevos centros de datos en Nueva York, detallando sus motivos ambientales y sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su decisión de actuar por decreto genera una tensión política evidente: la legislatura estatal aprobó el mes pasado un proyecto de ley con controles más amplios sobre los centros de datos, y la gobernadora aún no lo firmó.

Funcionarios de su oficina lo describieron como “complicado” y dijeron que “llevará tiempo trabajarlo” con la legislatura, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.

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Hochul sostuvo que el avance de la inteligencia artificial y los centros de datos debe equilibrarse con el beneficio público (REUTERS/Brendan McDermid)

La medida se produce en un momento en que la expansión de la inteligencia artificial dispara la demanda de estas instalaciones en todo el país y las facturas de electricidad suben en decenas de estados.

Qué prohíbe exactamente la orden ejecutiva

La orden ejecutiva —un decreto que la gobernadora puede firmar sin necesidad de aprobación legislativa— establece lo siguiente:

Durante un año, el estado no otorgará permisos de construcción para centros de datos que usen 50 MW o más de energía.

El Departamento de Conservación Ambiental no emitirá permisos discrecionales que no estuvieran ya en proceso.

La medida no afecta a centros de datos de servicios financieros de oficina, hospitales ni universidades.

Hochul también anunció que impulsará legislación para eliminar las exenciones de impuestos a las ventas que hoy benefician a los grandes centros de datos, según Reuters.

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Las tres razones detrás de la pausa

Hochul justificó la medida en tres ejes:

Facturas de electricidad más altas. La expansión de los centros de datos eleva la demanda energética y, con ella, el costo de la electricidad para los hogares. Nueva York tiene el octavo precio minorista de electricidad residencial más caro del país, según datos del Departamento de Energía de Estados Unidos citados por Reuters.

Presión sobre el agua. Estas instalaciones consumen grandes volúmenes de agua para enfriar sus sistemas. La gobernadora advirtió que “amenazan con agotar nuestros recursos naturales”.

Impacto en las comunidades. El ruido, el tráfico de construcción y la presión sobre la infraestructura local generaron un rechazo creciente entre los vecinos de las zonas afectadas.

“A medida que el desarrollo de centros de datos amenaza con subir las facturas de servicios públicos, agotar nuestros recursos naturales y crear incertidumbre para los neoyorquinos, es mi responsabilidad actuar y liderar", declaró Hochul, según Reuters.

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Qué ocurre durante la pausa y cuándo se levanta

Durante la moratoria, el estado elaborará un Generic Environmental Impact Statement (GEIS): un estudio de impacto ambiental general que establece estándares uniformes para evaluar la construcción y operación de centros de datos antes de que reciban aprobación oficial. Es, en términos simples, un marco regulatorio que define qué condiciones debe cumplir un proyecto para avanzar.

La gobernadora también busca eliminar las exenciones de impuestos a las ventas que hoy benefician a los grandes centros de datos (REUTERS/Eduardo Munoz)

La prohibición se levantará una vez que el estado finalice esos estándares. No hay una fecha fija más allá del plazo de un año, informó Reuters.

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“Nueva York liderará el camino en la creación de los estándares más estrictos del país para el desarrollo de centros de datos, garantizando que cuando las empresas tengan éxito gracias a Nueva York, los neoyorquinos también tengan éxito", afirmó la gobernadora, según The New York Times.

Qué es un centro de datos y por qué genera tanta controversia

Un centro de datos —o data center, en inglés— es una instalación que alberga miles de servidores y computadoras que procesan y almacenan información digital. Son la infraestructura física detrás de servicios cotidianos: la inteligencia artificial, la nube, el streaming y las redes sociales.

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Nueva York justificó la pausa por el impacto de los centros de datos en las facturas de electricidad, el consumo de agua y la infraestructura local (REUTERS/Kylie Cooper)

Los más grandes se denominan hyperscale: consumen 50 megavatios (MW) o más de electricidad para funcionar. Para entender la escala, 50 MW o más alcanza para abastecer a decenas de miles de hogares.

Las grandes empresas tecnológicas compiten por construirlos lo más rápido posible, y esa carrera tiene costos directos para las comunidades donde se instalan.

Un debate que se extiende por todo el país

Nueva York es el primer estado en aprobar una moratoria completa, pero no es el único donde el tema genera tensión política. Decenas de legislaturas estatales presentaron proyectos de ley para limitar el impacto de los centros de datos en las facturas de electricidad y el medioambiente, de acuerdo con Reuters.

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En abril, la gobernadora de Maine Janet Mills vetó un proyecto similar que habría impuesto una pausa equivalente.

Una encuesta reciente de Reuters/Ipsos reveló que solo 1 de cada 3 estadounidenses aprueba el ritmo acelerado de construcción de centros de datos, y la mayoría se opone a que se construya uno en su propia comunidad.

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