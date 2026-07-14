Un miembro de la tripulación del Regal Princess murió tras caer por la borda del crucero cerca de Florida

Un miembro de la tripulación murió tras caer por la borda del crucero Regal Princess durante una travesía por el Caribe occidental

Un ambiente de consternación envolvió al Regal Princess, uno de los buques insignia de Princess Cruises, luego de que un miembro de su tripulación falleciera tras caer por la borda mientras la embarcación navegaba frente a la costa caribeña de México. El crucero, que había zarpado de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, durante un itinerario de siete días por el Caribe occidental, interrumpió la rutina habitual de quienes se encontraban a bordo y forzó un despliegue de acciones de emergencia, dejando una huella profunda entre pasajeros y tripulantes.

La confirmación del fallecimiento llegó la noche del lunes, cuando Princess Cruises comunicó que el miembro de la tripulación, cuyo nombre no fue divulgado, había caído al mar en circunstancias que aún no se han detallado públicamente. El incidente fue anunciado por el capitán a los pasajeros mientras el buque se dirigía a su próxima escala en Cozumel, generando una inmediata inquietud entre los presentes. La empresa, que había declarado horas antes que el tripulante estaba desaparecido, informó posteriormente que, tras una intensa búsqueda, el desenlace había sido fatal. No se proporcionaron datos sobre la identidad de la persona fallecida, lo que incrementó la incertidumbre y el desconcierto a bordo.

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Princess Cruises confirmó la muerte del tripulante después de informar horas antes que estaba desaparecido en aguas frente a la costa caribeña de México

La operación de búsqueda y rescate comenzó tan pronto se tuvo conocimiento de la desaparición. Según el relato de David Jiménez, pasajero del crucero, el Regal Princess inició de inmediato el rastreo de la zona donde se produjo el incidente. El barco alteró su rumbo y comenzó a recorrer repetidamente el mismo trayecto, con maniobras que consistían en reducir la velocidad y girar en círculos en áreas específicas del mar, en un intento por localizar a su compañero. A la operación se sumaron otro crucero y las autoridades marítimas mexicanas, quienes coordinaron esfuerzos con la tripulación del Regal Princess durante más de ocho horas de búsqueda ininterrumpida.

Durante este tiempo, la tensión y la expectativa dominaron el ambiente. Jiménez relató que la embarcación daba vueltas en círculos, deteniéndose en varios momentos y reanudando el rastreo por el área señalada. Las imágenes y videos que el propio pasajero compartió con medios de comunicación ilustran la magnitud del operativo y el compromiso de la tripulación por agotar todas las posibilidades de rescate. A pesar de estos esfuerzos, la búsqueda concluyó sin éxito y la compañía confirmó el fallecimiento del tripulante.

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El Regal Princess alteró su rumbo y ejecutó maniobras de búsqueda en el mar tras la desaparición del miembro de la tripulación

Las reacciones de los pasajeros ante el desarrollo del incidente reflejaron una mezcla de preocupación, confusión y solidaridad. Jiménez, quien había realizado varios viajes en crucero, confesó que nunca había vivido una situación similar y describió el suceso como una experiencia fuera de lo común. Muchos viajeros, según testimonios recabados, permanecieron atentos a las actualizaciones emitidas por el capitán y la tripulación, mostrando empatía ante la incertidumbre y el dolor que embargaba al personal del buque.

La información sobre la identidad del miembro de la tripulación no fue compartida con los pasajeros, lo que generó comentarios y especulaciones, pero también respeto por la privacidad y el proceso de notificación a los familiares. Jiménez destacó que no se dieron detalles sobre la persona fallecida y que la comunicación se limitó a informar el estado de la búsqueda y las medidas adoptadas tras el incidente.

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El incidente obligó al Regal Princess a cancelar la escala en Cozumel y modificar el itinerario previsto desde Fort Lauderdale hacia México, Belice y Honduras

En cuanto a las medidas tomadas por Princess Cruises y la comunicación a bordo, la empresa activó los protocolos establecidos para emergencias de este tipo, manteniendo informados a los pasajeros con actualizaciones cada hora. Se ofrecieron servicios de asesoramiento psicológico a quienes lo necesitaran, y se procuró que la tripulación tuviera acceso a los recursos y apoyo necesarios para afrontar la difícil situación. El capitán y otros responsables de la nave se dirigieron en varias ocasiones a los presentes, explicando los procedimientos y garantizando la transparencia durante toda la jornada.

La gestión de la emergencia también implicó ajustes en el itinerario del crucero. El Regal Princess, que había zarpado el sábado desde Port Everglades en Fort Lauderdale con destino a México, Belice y Honduras, debió cancelar la escala programada en Cozumel como consecuencia directa del incidente y del tiempo invertido en la búsqueda. La alteración de la ruta fue comunicada oportunamente a los pasajeros, quienes recibieron explicaciones detalladas sobre los motivos de la modificación y las prioridades ante una situación de emergencia.

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Princess Cruises emitió una declaración oficial en la que expresó sus condolencias y subrayó el apoyo brindado tanto a la familia del fallecido como al equipo a bordo. En el comunicado, la compañía señaló: “Nuestros pensamientos están con el miembro de la tripulación, su familia y todos los afectados por esta situación. Estamos brindando apoyo a nuestro equipo a bordo”. Además, la empresa confirmó que colaboró de manera estrecha con las autoridades marítimas para esclarecer lo sucedido y cumplir con los procedimientos requeridos tras una tragedia de estas características.