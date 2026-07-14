Qué puedo ver

Tom Cruise se transforma como nunca antes en “Digger”, la sátira apocalíptica de Alejandro G. Iñárritu

El primer tráiler muestra al actor irreconocible como un magnate multimillonario que desencadena un desastre ecológico capaz de poner al mundo al borde de una guerra nuclear. En Argentina llegará a los cines el 1° de octubre

Guardar
Google icon
DIGGER solo en cines e IMAX a partir del 1 de octubre (Warner Bros. pictures)

Tom Cruise está acostumbrado a desafiar los límites físicos frente a cámara, pero esta vez el mayor riesgo no implicó colgarse de un avión ni lanzarse desde un acantilado. En “Digger”, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu, el actor abandona por completo la imagen que construyó durante décadas para convertirse en un magnate energético excéntrico, arrogante y físicamente irreconocible. El primer tráiler, presentado por Warner Bros., confirma que se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la temporada y de una apuesta muy diferente para la estrella de Hollywood.

Cruise interpreta a Digger Rockwell, un multimillonario considerado “el hombre más poderoso del mundo”, cuya empresa provoca accidentalmente un desastre ecológico de dimensiones catastróficas. El desplazamiento de un glaciar en Groenlandia amenaza con desencadenar una crisis global e incluso una posible guerra nuclear, mientras el empresario intenta convencer al mundo de que él mismo será quien pueda solucionar el problema que generó.

PUBLICIDAD

Tom Cruise en "Digger"
Tom Cruise luce irreconocible como Digger Rockwell, el multimillonario protagonista de la nueva película de Alejandro G. Iñárritu. (Warner Bros.)

Para el papel, Cruise luce una prominente barriga, cabello blanco con entradas, un llamativo peinado y un marcado acento sureño. La transformación recuerda a su celebrado Les Grossman de Tropic Thunder, aunque aquí el tono es mucho más oscuro y satírico.

Iñárritu define la película como “una comedia de proporciones catastróficas”, una mezcla de humor negro, crítica política y reflexión sobre el poder, el ego y la manipulación del relato público. En el avance abundan diálogos cargados de ironía mientras el personaje minimiza el impacto ambiental de sus decisiones y se obsesiona más por la salud de su anciano gato que por el futuro del planeta.

PUBLICIDAD

Póster cinematográfico con la silueta de un hombre de espaldas, vestido con sombrero y traje, sobre un fondo dividido en paneles de colores vibrantes
El actor abandona la imagen de héroe de acción para interpretar a un empresario responsable de una catástrofe ambiental. (Warner Bros. )

John Goodman interpreta al presidente de Estados Unidos, quien obliga a Digger a encontrar una salida al caos. El elenco también reúne a Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Emma D’Arcy y un destacado grupo de actores que acompañan una producción concebida para combinar espectáculo y prestigio.

El proyecto representa además el esperado regreso de Iñárritu al cine en inglés, diez años después de The Revenant. Según contó el realizador, la idea nació inmediatamente después de aquella película, pero necesitó una década para encontrar la forma adecuada de contarla. “No buscaba una historia; buscaba la manera correcta de decirla”, explicó en un mensaje grabado durante la presentación del tráiler.

Hombre con sombrero vaquero, traje, corbata de bolo, pala y un pie sobre un globo terráqueo. Fondo abstracto. Textos 'Tom Cruise', 'Digger', 'Alejandro G. Iñárritu'
"Digger" se estrenará en los cines argentinos el 1° de octubre. (Warner Bros. )

Cruise, por su parte, confesó que admiraba el trabajo del director mexicano desde que vio Amores Perros en el año 2000. Durante la presentación realizada en los estudios Warner Bros. aseguró que siempre soñó con trabajar junto a él y que este personaje representó uno de los mayores desafíos interpretativos de toda su carrera.

“Nunca había tenido algo que me desafiara de esta manera”, afirmó el actor, quien destacó especialmente el proceso creativo compartido con Iñárritu y la posibilidad de construir un personaje completamente distinto a todo lo que había hecho hasta ahora.

Tom Cruise en "Digger"
Barriga, prótesis y un llamativo peinado transforman por completo a Tom Cruise en "Digger". (Warner Bros.)

La película fue rodada durante seis meses en el Reino Unido utilizando el formato VistaVision, con fotografía del ganador del Oscar Emmanuel “Chivo” Lubezki, colaborador habitual del director mexicano. El guion fue escrito por Iñárritu junto a Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris y Sabina Berman.

“Digger” también marca el regreso de Tom Cruise a Warner Bros., estudio con el que firmó un acuerdo de desarrollo y producción en 2024 tras una década alejado de la compañía. Después de despedirse de Ethan Hunt en Mission: Impossible – The Final Reckoning, el actor parece decidido a iniciar una nueva etapa artística apostando por personajes mucho más complejos y alejados del cine de acción tradicional.

Tom Cruise en "Digger"
Cruise aseguró que "Digger" representa uno de los mayores desafíos interpretativos de toda su carrera. (Warner Bros.)

Con una combinación de sátira política, crisis climática, humor absurdo y un elenco de primer nivel, “Digger” ya se perfila como una de las películas más comentadas del año. En Argentina llegará a los cines el 1° de octubre, un día antes de su estreno en Estados Unidos.

Temas Relacionados

DiggerTom CruiseJohn GoodmanRiz AhmedAlejandro González IñarrituWarner Bros.películasqué puedo verlo último para ver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Saoirse Ronan enfrenta el reto de la docencia y el secuestro en ‘Bad Apples’, lo nuevo de Paramount+

La película Bad Apples enfrenta a una profesora, interpretada por Saoirse Ronan, a un dilema extremo fuera del aula

Saoirse Ronan enfrenta el reto de la docencia y el secuestro en ‘Bad Apples’, lo nuevo de Paramount+

Patton Oswalt y Keegan-Michael Key lideran el reparto de ‘Buddy’, el slasher inspirado en programas infantiles

Película de terror presenta a Buddy, unicornio de un programa infantil, convertido en pesadilla sangrienta

Patton Oswalt y Keegan-Michael Key lideran el reparto de ‘Buddy’, el slasher inspirado en programas infantiles

‘Michael’ se convierte en el primer biopic que alcanza los 1000 millones en cines globales

La película biográfica de Michael Jackson supera en recaudación a Oppenheimer y marca un hito en la historia de Lionsgate

‘Michael’ se convierte en el primer biopic que alcanza los 1000 millones en cines globales

Timothée Chalamet y Zendaya lideran el cierre épico de ‘Dune: Parte 3′ con un tráiler devastador

La trilogía de Denis Villeneuve se prepara para concluir adaptando El mesías de Dune y parte de Hijos de Dune

Timothée Chalamet y Zendaya lideran el cierre épico de ‘Dune: Parte 3′ con un tráiler devastador

Benjamín Vicuña termina el rodaje de “Amor Rodante”, la apuesta romántica de Netflix para 2027

Basada en el éxito francés de Franck Dubosc, la película reúne a Benjamín Vicuña, Mónica Antonópulos, Brenda Gandini y Dan Breitman bajo la dirección de Marcos Carnevale

Benjamín Vicuña termina el rodaje de “Amor Rodante”, la apuesta romántica de Netflix para 2027

DEPORTES

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Harry Kane se rindió ante Messi y lanzó una advertencia a sus compañeros en la previa al partido entre Argentina-Inglaterra

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 14 de julio, partidos, definiciones y las novedades minuto a minuto de la jornada

A 75 años de la hazaña de José Froilán González, el argentino que le dio el primer triunfo a Ferrari en la Fórmula 1

La historia de amor de Declan Rice y la encendida defensa a su novia ante el acoso por su aspecto físico

TELESHOW

El día que la mamá de Leandro Paredes quiso a Marcelo Tinelli y a Susana Giménez como padrinos de su hijo

El día que la mamá de Leandro Paredes quiso a Marcelo Tinelli y a Susana Giménez como padrinos de su hijo

Teté Coustarot habló de la relación de más de dos décadas con Carlos Gaziglia y por qué eligió no casarse

Impactante definición en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminado en medio de un escándalo

Los Palmeras cerraron Infobae Mundial con “Bombón Argentino”, su hit para la Scaloneta

Marta Fort protagonizó una sesión de fotos sexy en Miami y su hermano lanzó una advertencia: “Ojito”

INFOBAE AMÉRICA

Molière, dramaturgo francés: “Los envidiosos morirán, pero la envidia jamás”

Molière, dramaturgo francés: “Los envidiosos morirán, pero la envidia jamás”

Un buque cisterna fue alcanzado por un misil frente a la costa de Omán

Emiratos Árabes Unidos condenó los “actos de piratería” del régimen iraní en Ormuz tras el ataque contra petroleros

Del crimen de un niño de 8 años al quíntuple homicidio del viernes: así escaló la guerra de clanes narco en Uruguay

Trump aseguró que EEUU controla el estrecho de Ormuz y defendió el bloqueo: “Vamos a dejar pasar a todos, excepto si haces negocios con Irán”