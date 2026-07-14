Tom Cruise se transforma como nunca antes en “Digger”, la sátira apocalíptica de Alejandro G. Iñárritu

DIGGER solo en cines e IMAX a partir del 1 de octubre (Warner Bros. pictures)

Tom Cruise está acostumbrado a desafiar los límites físicos frente a cámara, pero esta vez el mayor riesgo no implicó colgarse de un avión ni lanzarse desde un acantilado. En “Digger”, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu, el actor abandona por completo la imagen que construyó durante décadas para convertirse en un magnate energético excéntrico, arrogante y físicamente irreconocible. El primer tráiler, presentado por Warner Bros., confirma que se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la temporada y de una apuesta muy diferente para la estrella de Hollywood.

Cruise interpreta a Digger Rockwell, un multimillonario considerado “el hombre más poderoso del mundo”, cuya empresa provoca accidentalmente un desastre ecológico de dimensiones catastróficas. El desplazamiento de un glaciar en Groenlandia amenaza con desencadenar una crisis global e incluso una posible guerra nuclear, mientras el empresario intenta convencer al mundo de que él mismo será quien pueda solucionar el problema que generó.

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Tom Cruise luce irreconocible como Digger Rockwell, el multimillonario protagonista de la nueva película de Alejandro G. Iñárritu. (Warner Bros.)

Para el papel, Cruise luce una prominente barriga, cabello blanco con entradas, un llamativo peinado y un marcado acento sureño. La transformación recuerda a su celebrado Les Grossman de Tropic Thunder, aunque aquí el tono es mucho más oscuro y satírico.

Iñárritu define la película como “una comedia de proporciones catastróficas”, una mezcla de humor negro, crítica política y reflexión sobre el poder, el ego y la manipulación del relato público. En el avance abundan diálogos cargados de ironía mientras el personaje minimiza el impacto ambiental de sus decisiones y se obsesiona más por la salud de su anciano gato que por el futuro del planeta.

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El actor abandona la imagen de héroe de acción para interpretar a un empresario responsable de una catástrofe ambiental. (Warner Bros. )

John Goodman interpreta al presidente de Estados Unidos, quien obliga a Digger a encontrar una salida al caos. El elenco también reúne a Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Emma D’Arcy y un destacado grupo de actores que acompañan una producción concebida para combinar espectáculo y prestigio.

El proyecto representa además el esperado regreso de Iñárritu al cine en inglés, diez años después de The Revenant. Según contó el realizador, la idea nació inmediatamente después de aquella película, pero necesitó una década para encontrar la forma adecuada de contarla. “No buscaba una historia; buscaba la manera correcta de decirla”, explicó en un mensaje grabado durante la presentación del tráiler.

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"Digger" se estrenará en los cines argentinos el 1° de octubre. (Warner Bros. )

Cruise, por su parte, confesó que admiraba el trabajo del director mexicano desde que vio Amores Perros en el año 2000. Durante la presentación realizada en los estudios Warner Bros. aseguró que siempre soñó con trabajar junto a él y que este personaje representó uno de los mayores desafíos interpretativos de toda su carrera.

“Nunca había tenido algo que me desafiara de esta manera”, afirmó el actor, quien destacó especialmente el proceso creativo compartido con Iñárritu y la posibilidad de construir un personaje completamente distinto a todo lo que había hecho hasta ahora.

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Barriga, prótesis y un llamativo peinado transforman por completo a Tom Cruise en "Digger". (Warner Bros.)

La película fue rodada durante seis meses en el Reino Unido utilizando el formato VistaVision, con fotografía del ganador del Oscar Emmanuel “Chivo” Lubezki, colaborador habitual del director mexicano. El guion fue escrito por Iñárritu junto a Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris y Sabina Berman.

“Digger” también marca el regreso de Tom Cruise a Warner Bros., estudio con el que firmó un acuerdo de desarrollo y producción en 2024 tras una década alejado de la compañía. Después de despedirse de Ethan Hunt en Mission: Impossible – The Final Reckoning, el actor parece decidido a iniciar una nueva etapa artística apostando por personajes mucho más complejos y alejados del cine de acción tradicional.

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Cruise aseguró que "Digger" representa uno de los mayores desafíos interpretativos de toda su carrera. (Warner Bros.)

Con una combinación de sátira política, crisis climática, humor absurdo y un elenco de primer nivel, “Digger” ya se perfila como una de las películas más comentadas del año. En Argentina llegará a los cines el 1° de octubre, un día antes de su estreno en Estados Unidos.