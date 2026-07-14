Estados Unidos

Lanzan una colección de 10 estampillas de Barbie en Estados Unidos: así lucen los diseños inspirados en sus profesiones más icónicas

El Servicio Postal presentó este homenaje en Austin, Texas. La serie muestra la evolución de la famosa muñeca en diversos trabajos a través de sellos que replican los modelos de Mattel creados hace décadas

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Fondo rosa, estampilla con Barbie 1959 y logo. Manos sostienen sobres, mano introduce sobre en buzón postal. Estrellas y puntos decorativos.
El Servicio Postal de Estados Unidos lanzó el 11 de julio de 2026 una colección de 10 estampillas conmemorativas de Barbie en oficinas postales de todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) lanzó el 11 de julio de 2026 una colección de 10 estampillas conmemorativas de Barbie, disponibles desde ese mismo sábado en oficinas postales de todo el país. La presentación oficial tuvo lugar en la Convención Nacional de Coleccionistas de Muñecas Barbie, en Austin, Texas.

Varios sobres blancos superpuestos, cada uno con una estampilla de Barbie y el texto "FIRST DAY OF ISSUE Barbie", sobre un fondo rosa
La presentación oficial de las estampillas de Barbie del USPS se realizó en la Convención Nacional de Coleccionistas de Muñecas Barbie en Austin, Texas (USPS)

Cada estampilla muestra a Barbie vestida para una profesión distinta, con diseños tomados de muñecas reales lanzadas al mercado por Mattel a lo largo de más de seis décadas.

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Las 10 profesiones representadas en la colección

La selección abarca carreras que Barbie adoptó entre 1961 y 2025:

Diez sellos postales alineados con diferentes muñecas Barbie vestidas con uniformes de distintas profesiones y años específicos
La colección de estampillas de Barbie reúne carreras representadas entre 1961 y 2025, desde enfermera registrada y cirujana hasta ingeniera en robótica, jueza y artista musical (USPS)
  • Enfermera registrada (1961): uniforme blanco de algodón, gorra de graduada y anteojos de época.
  • Cirujana (1973): estetoscopio, ropa quirúrgica azul claro y gorra de cirugía.
  • Astronauta (1986): traje espacial en rosa y plateado con casco de burbuja.
  • Bombera (1995): equipo de protección amarillo y camiseta “Barbie Fire Rescue 1”.
  • Paleontóloga (1996): sombrero de campo, bolso de exploración y shorts caqui.
  • Maestra de lenguaje de señas (2000): suéter azul claro, falda escocesa y materiales de enseñanza de ASL incluidos en el set.
  • Ingeniera en robótica (2018): googles, laptop y un pequeño robot de juguete.
  • Jueza (2019): toga judicial negra, mazo y jabot de encaje.
  • Jugadora de fútbol soccer (2022): jersey rojo y verde con el número 16, balón blanco y negro.
  • Artista musical (2025): guitarra azul cielo, vestido rosa con brillos y rulos oscuros con toques rosas y morados.

Un formato que se sale de lo común

Las estampillas no siguen el tamaño habitual. El USPS utilizó un formato que aplica en raras ocasiones: son un tercio más altas que una estampilla conmemorativa vertical estándar.

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El panel completo tiene fondo color “Barbie Pink”, el logo de Barbie en blanco en la esquina superior izquierda y, en la parte inferior, la frase “You can be anything” impresa sobre una franja azul.

El USPS usó en las estampillas conmemorativas de Barbie un formato poco habitual, con piezas un tercio más altas que una estampilla vertical estándar (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)
El USPS usó en las estampillas conmemorativas de Barbie un formato poco habitual, con piezas un tercio más altas que una estampilla vertical estándar (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

El diseño estuvo a cargo de Ethel Kessler, directora de arte del USPS, en colaboración con Mattel. Según un comunicado del USPS, el equipo abordó el proyecto “con un espíritu de diversión” y buscó que el rosa característico de la marca transmitiera alegría.

Cuánto cuestan y dónde conseguirlas

Las estampillas de Barbie son Forever stamps, un tipo de sello que siempre equivale al precio vigente del correo de primera clase (First-Class Mail) para envíos de hasta 1 onza.

Las estampillas de Barbie son Forever stamps y al momento del lanzamiento valían 78 centavos, antes de subir a 82 centavos el 13 de julio de 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Las estampillas de Barbie son Forever stamps y al momento del lanzamiento valían 78 centavos, antes de subir a 82 centavos el 13 de julio de 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Al momento del lanzamiento, ese precio era de 78 centavos. A partir del domingo 13 de julio de 2026, el valor subió a 82 centavos, según informó ABC News.

Se pueden comprar por estos canales:

  • Online: usps.com/shopstamps
  • Por teléfono: 844-737-7826
  • Por correo, a través del catálogo USA Philatelic
  • En cualquier oficina postal del país

Barbie: más de 65 años y más de 250 carreras

Mattel presentó a Barbie en 1959 bajo el nombre “The Original Teenage Fashion Model” (“La modelo adolescente original”). Desde entonces, la muñeca acumuló más de 250 profesiones distintas y se convirtió en la más vendida del mundo.

Esta no es la primera vez que Barbie aparece en una estampilla del USPS. La colección anterior dejó una huella duradera entre los coleccionistas, razón por la que el servicio postal decidió actualizar la propuesta con carreras más recientes.

Página de colección con varios sellos postales de Estados Unidos. Un sello grande muestra una muñeca Barbie con sombrero rojo
Una colección de sellos postales de Estados Unidos celebra la década de 1960, con un sello de 33 centavos que ilustra a una muñeca Barbie (USPS)

“La estampilla original de Barbie ha sido una de nuestras estampillas más memorables y queridas”, dijo Lisa Bobb-Semple, directora de servicios de estampillas del USPS. “Por más que nuestros clientes amaron esa estampilla, quisimos mostrar una selección de las carreras modernas que Barbie ha representado a lo largo de las décadas en que se convirtió en el muñeco más vendido de todos los tiempos”, agregó en el comunicado oficial.

Las novedades de la colección se difunden bajo el hashtag oficial #BarbieStamps.

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