Revelaron la causa preliminar de muerte del senador republicano Lindsey Graham, aliado de Donald Trump

Revelaron la causa preliminar de muerte del senador republicano Lindsey Graham: sufrió una disección aórtica (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El senador republicano Lindsey Graham murió a causa de una disección aórtica provocada por una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, según los primeros resultados divulgados por la Oficina del Médico Forense del Distrito de Columbia. El legislador de Carolina del Sur falleció a los 71 años después de presentar una “breve y repentina enfermedad”, de acuerdo con el comunicado emitido por su oficina.

La disección aórtica ocurre cuando la capa interna de la aorta, la principal arteria que transporta sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo, presenta un desgarro que puede provocar una separación de sus capas. Las autoridades forenses indicaron que el diagnóstico es preliminar y que la certificación definitiva de la muerte quedará pendiente hasta completar análisis adicionales.

PUBLICIDAD

El informe final incorporará los resultados de estudios toxicológicos y microscópicos antes de establecer oficialmente la causa y la clasificación de la muerte, explicó la oficina del médico forense en un comunicado publicado el domingo.

Graham murió el sábado por la noche, según informó su equipo, aunque inicialmente no se habían revelado detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

“Su familia agradece las oraciones en este momento y solicita privacidad durante este período extremadamente difícil”, señaló la declaración difundida tras conocerse la noticia.

PUBLICIDAD

El presidente Donald Trump junto al senador Lindsey Graham durante un acto de campaña en Columbia, Carolina del Sur (AP)

El presidente Donald Trump, uno de los principales aliados políticos de Graham, reaccionó a la muerte del senador y aseguró que mantenían una relación cercana. “Era como un miembro de la familia. Es muy difícil”, expresó Trump, quien dijo haber hablado con él horas antes de su fallecimiento.

Según el mandatario, Graham lo llamó después de regresar de un viaje a Ucrania y parecía encontrarse bien, aunque algo cansado. Tras la confirmación de su muerte, Trump ordenó que las banderas estadounidenses permanecieran a media asta hasta el sábado siguiente en homenaje al senador.

PUBLICIDAD

Graham había sido una figura influyente dentro del Senado durante más de dos décadas. Elegido por primera vez en 2002, representó a Carolina del Sur y ocupó posiciones clave, entre ellas la presidencia del Comité de Presupuesto del Senado. Desde ese puesto tuvo un papel relevante en la agenda legislativa republicana durante el segundo mandato de Trump.

El senador también fue una de las voces más activas del Congreso en asuntos de política exterior y seguridad nacional. En los últimos años mantuvo una postura firme frente a Rusia, Irán y otros conflictos internacionales. Poco antes de su muerte había anunciado avances en un acuerdo con la administración Trump para impulsar un paquete de sanciones contra Moscú.

PUBLICIDAD

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky recibe al senador republicano Lindsey Graham en Kiev, Ucrania (AP)

Una de sus últimas actividades internacionales fue un viaje a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodimir Zelensky. El mandatario ucraniano destacó la relación que mantenían y afirmó que Graham visitó el país en varias ocasiones desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

“Lindsey fue un verdadero defensor de la libertad y de los valores que hacen nuestro mundo más seguro”, expresó Zelensky al referirse al fallecimiento del senador.

PUBLICIDAD

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también lamentó su muerte y destacó su respaldo histórico a Israel.

“Israel ha perdido a uno de sus grandes amigos. Estados Unidos ha perdido a un gran patriota. Yo he perdido a un querido amigo”, afirmó.

PUBLICIDAD

La muerte de Graham abrirá un proceso para designar a su reemplazo temporal en el Senado. De acuerdo con la legislación de Carolina del Sur, el gobernador Henry McMaster deberá nombrar a una persona para ocupar el escaño hasta que se celebre una elección especial.

Graham aspiraba a obtener un quinto mandato en las elecciones de noviembre. Su fallecimiento deja una vacante en una de las cámaras más ajustadas del Congreso estadounidense, donde los republicanos mantenían una mayoría estrecha.

PUBLICIDAD

El senador republicano Lindsey Graham (izq.) junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una reunión en Israel

Durante su carrera política, Graham también fue reconocido por su capacidad para negociar con miembros de ambos partidos. Aunque mantuvo una alianza cercana con Trump, en distintos momentos participó en acuerdos bipartidistas sobre inmigración, justicia y seguridad nacional.

El senador no estaba casado ni tenía hijos. En repetidas ocasiones recordó sus orígenes humildes en Carolina del Sur y su trayectoria desde una infancia marcada por la pérdida temprana de sus padres hasta convertirse en una de las figuras más conocidas del Senado estadounidense.

PUBLICIDAD