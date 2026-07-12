Estados Unidos

Un mapa interactivo revela quiénes dan nombre a las calles de Nueva York: cómo consultarlo y qué historias sorprenden

La plataforma reúne designaciones aprobadas por el Concejo Municipal entre 2001 y 2024, con datos oficiales de los cinco distritos y fichas biográficas

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Un cartel vial verde con texto blanco indica 'Susan B. Anthony & Elizabeth Cady Stanton Corner' sobre un fondo de edificios y follaje
La herramienta permite buscar calles honoríficas de Nueva York por nombre del homenajeado, código postal o palabras clave (Departamento de Registros y Servicios de Información).

La ciudad de Nueva York cuenta con un mapa interactivo que reúne las calles con nombres honoríficos aprobadas por el Concejo Municipal e identifica a las personalidades homenajeadas con detalles sobre su legado. La herramienta busca preservar historias locales y ordenar un registro histórico construido con datos oficiales de 2001 a 2024.

Según ABC11, el proyecto se apoya en el trabajo de becarios del Departamento de Registros y Servicios de Información que revisan archivos municipales para convertir ese material en un formato digital consultable por cualquier usuario.

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Cómo se construyó la base de datos y qué funciones ofrece el mapa

La plataforma incorpora toda la información contenida en las leyes locales con las que el Concejo Municipal formalizó estos homenajes entre 2001 y 2024. Esos reportes, pueden consultarse en el portal de publicaciones gubernamentales de DORIS, de acuerdo con el sitio del mapa.

El Departamento de Registros y Servicios de Información de la ciudad de Nueva York prevé actualizar el mapa con informes del Concejo anteriores a 2001. La base actual abarca calles de los cinco distritos: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.

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Amelie Shiro, miembro del Departamento, explicó a ABC11: “Estoy ayudando a plasmar todas estas historias en formato digital. Este mapa permite a la gente bajar el ritmo, conectar con sus vecinos y descubrir décadas de historia de la ciudad que de otro modo pasarían desapercibidas”.

La herramienta permite buscar por nombre del homenajeado, código postal o palabras clave, y está pensado para historiadores, investigadores, estudiantes y vecinos interesados en la historia de la ciudad. Al seleccionar una calle, se muestra información sobre la persona, con datos sobre la ubicación y, en algunos casos, la fecha de la designación.

Mapa de los distritos de Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island en Nueva York con zonas sombreadas, puntos y círculos con números
La base de datos del mapa de calles honoríficas abarca los cinco distritos de Nueva York y prevé incorporar informes del Concejo Municipal anteriores a 2001 (Captura mapa interactivo).

El mapa conecta nombres de calles con episodios fundacionales de la ciudad

Entre las historias que figuran en el mapa, la esquina suroeste de W. 54th Street y Broadway, en Manhattan, lleva el nombre de “Big Apple Corner” en honor a John J. FitzGerald, periodista que popularizó el apodo “La gran manzana” para Nueva York en 1921.

FitzGerald adoptó la expresión tras oírla en Nueva Orleans a mozos de cuadra afroamericanos y la usó en su columna sobre hípica. Con el tiempo, el término se convirtió en sinónimo de la ciudad. El apodo se expandió en la cultura del jazz y, décadas después, se consolidó como símbolo turístico y cultural de Nueva York.

Otra personalidad es Peter Minuit en el extremo de Manhattan. Harold Holzer, historiador del distrito de Manhattan, dijo a ABC11 que Minuit fue el primer agente inmobiliario de Nueva York y cerró “el mayor y mejor trato de la historia”.

Holzer recordó que Minuit compró lo que entonces se llamaba Nueva Ámsterdam al pueblo lenape por unos USD 25: “Él lo empezó todo para el asentamiento blanco y lo terminó todo para la población nativa, el principio del fin”.

Dos carteles negros con textos Peter Minuit Plaza y Whitehall Street, en un poste. Cada cartel incluye una imagen de un ferry. Señal de sentido único. Vegetación verde
Harold Holzer, historiador del distrito de Manhattan, definió a Peter Minuit como el primer agente inmobiliario de Nueva York (Captura de video: ABC Localish).

Más al norte aparece Juan Rodriguez Way. Holzer señaló que Rodríguez es considerado el “primer colono no indígena de Nueva York”, además de un inmigrante multilingüe que trabajó como traductor.

En Washington Heights se encuentra Margaret Corbin Drive, cerca del lugar donde combatió en la Guerra de Independencia junto a su esposo. Holzer contó: “Cuando él murió en su puesto, ella simplemente tomó el cañón y defendió Washington Heights, y fue reconocida y celebrada por ello”.

Otro de los nombres recogidos por el mapa es el de Emily Warren Roebling, vinculada a la finalización del Puente de Brooklyn después de que su marido enfermara. “Fue Emily quien iba y venía y transmitía sus instrucciones a los ingenieros en el lugar”, relató el historiador.

A su vez, entre las calles Beekman y Spruce, en Manhattan, se rinde homenaje a Elizabeth Jennings, quien, un siglo antes de Rosa Parks, se negó a abandonar un autobús público por el color de su piel. Tras ser expulsada por la fuerza, Jennings demandó a la compañía, al conductor y al chofer, y ganó el juicio con la representación legal de Chester A. Arthur, futuro presidente de Estados Unidos.

Un poste con cuatro señales de calle: Spruce St, Park Row, Elizabeth Jennings Pl y un letrero de sentido único hacia la izquierda
La victoria de Elizabeth Jennings abrió el camino para que los afroamericanos pudieran viajar libremente en los autobuses de Nueva York (Departamento de Registros y Servicios de Información).

En Greenwich Village, una calle recuerda a Sylvia Rivera, figura asociada al levantamiento de Stonewall. Holzer la definió como “una luchadora por los derechos humanos, que estaba en las calles” y dijo que existe la leyenda de que lanzó la primera botella contra la policía al comenzar la revuelta.

El mapa incluye, además, numerosas calles dedicadas a víctimas del 11 de septiembre y a integrantes de los equipos de emergencia. Entre esos homenajes figura Keithroy Maynard, bombero de Brooklyn de segunda generación que impulsó una mayor representación dentro del cuerpo.

Para el historiador Holzer, entrevistado por ABC11, el hilo que une todos los nombres que aparecen en las calles de Nueva York es uno: “El denominador común es que las voces de la gente, las voces diversas, importan”.

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