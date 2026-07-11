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Israel abatió a terroristas de Hezbollah que trasladaban armas dentro de la Zona de Seguridad en el sur del Líbano

Al detectar la concentración, las fuerzas israelíes optaron por lanzar un bombardeo aéreo para eliminar el peligro de forma inmediata

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Los terroristas ingresaron a la zona a bordo de un vehículo y descargaron los misiles, que tenían como destino ataques dirigidos tanto contra soldados israelíes como contra civiles.

En esta jornada, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FD) identificaron a varios miembros de Hezbollah transportando misiles antitanque dentro de la denominada Zona de Seguridad en el sur del Líbano.

Los terroristas ingresaron a la zona a bordo de un vehículo y descargaron los misiles, que tenían como destino ataques dirigidos tanto contra soldados israelíes como contra civiles.

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Posteriormente, trasladaron el armamento a una estructura situada en el área. Poco después, otros integrantes de Hezbollah llevaron más armas al mismo edificio y también ingresaron al interior.

Ante la acumulación de material bélico y la presencia de los hombres armados, el ejército israelí decidió ejecutar un ataque aéreo con el objetivo de neutralizar la amenaza de manera inmediata.

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Terroristas de Hezbolá trasladan armas dentro de la Zona de Seguridad en el sur del Líbano
Poco después, otros integrantes de Hezbollah llevaron más armas al mismo edificio y también ingresaron al interior (Captura de video)

Tras el bombardeo, se observaron explosiones secundarias, lo que confirmó la existencia y almacenamiento de armas en el interior de la estructura atacada, de acuerdo a lo indicado por las FDI en un comunicado.

El ejército israelí reiteró su intención de continuar las operaciones para eliminar cualquier amenaza contra su personal y la población civil israelí.

En otro episodio relacionado, el ejército israelí informó haber abatido a un miembro de Hezbollah y a un sospechoso que, según sus fuerzas, representaba un peligro para los soldados destacados en la región meridional del Líbano.

Ambos incidentes ocurrieron en la Zona de Seguridad que Israel mantiene en el sur del país vecino, específicamente en las colinas de Ali Taher. La autoridad militar comunicó que seguirá actuando para impedir que Hezbollah logre perpetrar daños contra la población israelí.

Las tensiones persistieron en la frontera. Un funcionario del gobierno estadounidense, bajo condición de anonimato, anticipó que en los próximos días comenzará la retirada gradual de las fuerzas israelíes del sur del Líbano, medida incluida en el acuerdo marco de alto el fuego pactado entre ambas partes el pasado 26 de junio en Washington.

A pesar de ese anuncio, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declaró públicamente que su país no precisa autorización para mantener fuerzas en el sur del Líbano. Afirmó que los soldados permanecerán desplegados en la zona mientras Hezbollah no se desarme completamente.

Israel Katz expresó en público que su país puede mantener tropas en el sur del Líbano sin requerir permiso de ninguna otra parte (Europa Press)
Israel Katz expresó en público que su país puede mantener tropas en el sur del Líbano sin requerir permiso de ninguna otra parte (Europa Press)

Desde el 2 de marzo, cuando Hezbollah intensificó los ataques contra Israel en respaldo de Irán, la escalada provocó más de 4.300 muertos y al menos 12.000 heridos en territorio libanés a causa de los bombardeos israelíes.

Entre las fuerzas israelíes, se registraron 37 bajas: 35 de ellas en el sur del Líbano o en la franja fronteriza y 2 en el norte de Israel. También se confirmaron dos civiles israelíes muertos en zonas próximas a la frontera como consecuencia de ataques de Hezbollah.

Las fuerzas armadas israelíes insistieron en que su prioridad inmediata es evitar que el armamento de Hezbollah cruce la frontera y llegue a manos de comandos que podrían lanzar nuevos ataques sobre territorio israelí. La situación permanece tensa, con la región sometida a bombardeos intermitentes y una vigilancia constante sobre los movimientos de los grupos armados en ambos lados de la frontera.

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