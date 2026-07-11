Un llamado al 911, un crimen sin resolver y una familia destrozada: el misterioso asesinato de una terapeuta en Nueva Jersey

El audio de la llamada al 911 de Conor Hanlon se publicó después de que la muerte de Brooke Hanlon fuera dictaminada como homicidio (Brooke Hanlon/LinkedIn)

El audio de la llamada al 911 realizada por Conor Hanlon se publicó después de que las autoridades dictaminaran que la muerte de su esposa, la terapeuta Brooke Hanlon, fue un homicidio. El episodio ocurrió el seis de junio en la casa de la pareja en Chester, en Nueva Jersey, y, hasta el momento, no hay arrestos ni se informó la identificación de un sospechoso.

Según informó el medio Fox News Digital, Hanlon encontró a Brooke inconsciente y ensangrentada dentro de la vivienda y, poco después, se comunicó con el servicio de emergencias para pedir ayuda. El hombre solicitó instrucciones para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaba la llegada de personal médico.

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La Oficina del Médico Forense del Condado de Morris determinó en la autopsia que la causa de muerte fueron "múltiples lesiones por arma blanca" y que la forma de muerte fue “homicidio”, de acuerdo con la información publicada por Fox News Digital.

Ese dictamen forense fijó el encuadre del caso y estableció la caracterización de la muerte como un hecho violento, en contraste con la anotación inicial consignada en el expediente.

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En el mismo expediente, un operador asentó "muerte sospechosa" a las 16.42, tras una llamada registrada a las 16.29. De acuerdo con el medio, la comunicación de Hanlon se produjo poco después de las 16.30.

Esos horarios quedaron incorporados como referencias formales dentro del registro de la emergencia, en una secuencia que luego pasó a formar parte de la investigación.

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De acuerdo con Fox News Digital, Hanlon, de 35 años, dijo: “Acabo de encontrar a mi esposa, necesito instrucciones de RCP. Los necesito aquí. Los necesito aquí de inmediato". En la grabación, el operador le hizo preguntas directas para evaluar el estado de la mujer, incluido si sangraba o si estaba consciente. Ante ese planteo, el hombre respondió a los gritos: “¡No!”.

La conversación quedó incorporada al expediente del caso y se difundió públicamente tras la conclusión de la autopsia. Según Fox News Digital, el audio refleja el momento en que Hanlon pidió asistencia e instrucciones para realizar RCP tras encontrar a la víctima.

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Los fiscales confirmaron a Fox News Digital que Hanlon se comunicó con los investigadores y contrató a un abogado, y que la investigación continúa abierta a cargo de la Fiscalía del Condado de Morris, el Departamento de Policía del Municipio de Chester y la Unidad de Investigación Criminal de la Oficina del Sheriff del Condado de Morris. La intervención de esos organismos fue señalada como parte del trabajo coordinado en el caso, que permanece activo.

Tampoco se difundieron públicamente detalles sobre líneas de investigación o avances más allá del dictamen del médico forense, los registros horarios consignados en el expediente y la confirmación de qué agencias continúan con la pesquisa.

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El dictamen del médico forense aportó los elementos sobre la muerte de Brooke Hanlon. Estableció como causa de muerte “múltiples lesiones por arma blanca”. Fijó la forma de muerte como “homicidio”. En términos investigativos, esas conclusiones delimitan la naturaleza del hecho y sostienen el encuadre del caso como una muerte violenta bajo investigación.

Los antecedentes familiares del caso

Un familiar citado por PEOPLE afirmó que Brooke Hanlon conoció a Conor en Boston y que la pareja volvió en 2023 a la ciudad natal de ella (Brooke Hanlon/Facebook)

Según un familiar citado por la revista PEOPLE, Brooke conoció a Conor mientras estudiaba en Boston. De acuerdo con esa fuente, la pareja regresó a la ciudad natal de ella en 2023, antes del nacimiento de su primera hija en julio de 2025.

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El familiar citado por PEOPLE indicó además que la niña quedó al cuidado de familiares. Esa referencia se conoció mientras el caso seguía bajo investigación y sin anuncios de arrestos o de identificación de un sospechoso.

En medio de ese contexto, la investigación permanece en manos de las agencias citadas por los fiscales: la Fiscalía del Condado de Morris, el Departamento de Policía del Municipio de Chester y la Unidad de Investigación Criminal de la Oficina del Sheriff del Condado de Morris.

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Recompensa y pedido de información

Un familiar citado por PEOPLE indicó que Brooke y Conor Hanlon regresaron en 2023 a la ciudad natal de ella y que su hija quedó al cuidado de familiares; además, se ofrece una recompensa de USD 1.000 por información del caso (Brooke Hanlon/Facebook)

En el marco del pedido de colaboración, se ofrece una recompensa de USD 1.000 por información relacionada con el caso. La línea directa de Morris County Crimestoppers es 973-COP-CALL.