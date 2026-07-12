Los Ángeles, entre las ciudades de EE. UU. con mayor riesgo de accidente vial: los choques casi duplican la media nacional

Los Ángeles figura entre las ciudades de Estados Unidos con mayor riesgo de accidente vial, con choques casi duplican la media nacional según el informe de Allstate (REUTERS/Mike Blake)

Los Ángeles figura entre las ciudades de Estados Unidos con mayor frecuencia de colisiones, según el 18.º informe anual de Allstate. Un conductor promedio allí sufre un accidente cada 5,99 años, frente a los 10,86 de la media nacional.

Según el informe, las pólizas de automóvil de la aseguradora representan alrededor del 10 % del mercado nacional.

Los Ángeles ocupó el noveno lugar entre las 200 ciudades analizadas. Glendale fue la única ciudad de California con una posición peor que Los Ángeles: quedó en el sexto puesto.

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Dónde quedó Los Ángeles y qué mide el ranking de Allstate

El ranking de Allstate ubicó a Los Ángeles en el noveno lugar entre 200 ciudades analizadas por frecuencia de colisiones y reclamos por daños materiales (REUTERS/Jorge Garcia/File Photo)

El informe ordenó las ciudades según cuántas veces sus conductores causaron daños a otros vehículos o propiedades, expresada como el promedio de años entre colisiones frente a la referencia nacional.

En Los Ángeles, el valor de 5,99 años ubicó a la ciudad dentro del grupo con mayor recurrencia de reclamos en el universo evaluado. El documento comparó ese intervalo con la referencia nacional de 10,86 años.

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La metodología se apoyó en reclamaciones por daños materiales, un recorte que dejó fuera otros tipos de incidentes o coberturas. Bajo ese criterio, la clasificación buscó estimar la propensión local a que un conductor genere daños a terceros con base en los intervalos promedio entre colisiones.

El ranking se construyó como una comparación relativa entre mercados urbanos, con un parámetro común para medir la distancia de cada ciudad respecto del promedio nacional informado.

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En ese esquema, la distancia entre los 5,99 años de Los Ángeles y los 10,86 años de referencia funcionó como indicador de la frecuencia con la que los conductores locales presentaron reclamos por daños materiales en el periodo evaluado.

Boston registró la peor marca y Brownsville encabezó la lista de ciudades más seguras

Boston registró la peor marca del país en siniestralidad vial, con un choque cada 3,76 años y una propensión 189 % superior a la media nacional (AP Photo/Damian Dovarganes)

En el extremo de mayor siniestralidad, Boston se mantuvo como la ciudad con más propensión a los accidentes del país. Allí, los conductores registraron un choque cada 3,76 años en promedio, una frecuencia que los volvió un 189 % más propensos a verse involucrados en un accidente que la media nacional.

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Entre las 10 ciudades con peores resultados también aparecieron Washington, Baltimore, Worcester y Springfield. Dentro de ese grupo, Glendale fue la única ciudad de California con una posición peor que Los Ángeles, al quedar en el sexto puesto.

El informe presentó esa parte baja de la tabla como un reflejo de los entornos urbanos donde la frecuencia de reclamos por daños materiales fue más alta en relación con la referencia nacional.

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La comparación se expresó en años promedio entre colisiones, un indicador que permitió ordenar el desempeño de cada ciudad y ubicarla en el conjunto de 200 localidades analizadas.

En la parte alta de la clasificación de seguridad, Brownsville, en Texas, conservó el primer puesto por segundo año consecutivo. Según America’s Best Drivers Report, sus conductores pasaron casi 15 años sin sufrir un accidente.

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Detrás de Brownsville quedaron Fort Collins, en Colorado, en el segundo lugar; Boise, en Idaho, en el tercero; Laredo, en Texas, en el cuarto; y Cary, en Carolina del Norte, en el quinto. Ese tramo de la tabla reunió a las ciudades con mayor intervalo promedio entre colisiones.

Esa sección del ranking se interpretó como el grupo de mercados donde los reclamos por daños materiales se registraron con menor frecuencia durante el periodo considerado. La comparación, sin embargo, se sostuvo sobre el mismo criterio metodológico aplicado al resto de las ciudades: el promedio de años entre colisiones y su contraste con la referencia nacional.

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Cómo se armó la medición: reclamaciones de 2023 y 2024 y hábitos de conducción relevados en 2025

El informe de Allstate se basó en reclamaciones por daños materiales de 2023 y 2024 y sumó datos de 2025 sobre velocidad, frenadas bruscas, uso del teléfono y manejo nocturno (REUTERS/Daniel Cole)

La medición principal del reporte de Allstate se construyó con reclamaciones por daños materiales presentadas entre enero de 2023 y diciembre de 2024 en las 200 ciudades más pobladas del país, con base en datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Esa base sirvió para establecer con qué frecuencia los conductores de cada ciudad causaron daños a terceros.

El documento también incorporó datos agregados de un programa de la aseguradora, recopilados a lo largo de 2025, para añadir contexto sobre hábitos de conducción por ciudad. Ese apartado incluyó indicadores sobre exceso de velocidad, frenadas bruscas, uso del teléfono móvil y manejo nocturno.

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De acuerdo con la publicación, esos datos complementarios no sustituyeron la clasificación central, sino que sirvieron para describir el comportamiento de los conductores en cada mercado urbano analizado.

En ese sentido, el informe diferenció entre el ranking elaborado a partir de reclamaciones por daños materiales y el bloque de indicadores de hábitos, presentado como un complemento para contextualizar patrones de manejo en cada ciudad.

La publicación planteó que ambos insumos —reclamos por daños materiales y métricas agregadas de hábitos de conducción— apuntaron a ofrecer una fotografía comparativa de cada mercado urbano dentro del universo evaluado, sin modificar el ordenamiento principal construido con la frecuencia de colisiones.

Las fuentes citadas en el texto fueron el 18.º informe anual de Allstate y los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, utilizados para definir el universo de las 200 ciudades más pobladas incluidas en el análisis.