Conductores de Uber en Atlanta denuncian que los robotaxis de Waymo reducen sus ingresos: qué piden

Los conductores de Uber en Atlanta denuncian que los robotaxis de Waymo reducen sus ingresos y afectan su trabajo en el transporte compartido

La irrupción de los robotaxis de Waymo en el área metropolitana de Atlanta ha provocado una oleada de preocupación entre los conductores de Uber y otros servicios de transporte compartido. Durante una manifestación reciente, numerosos trabajadores expresaron su alarma ante la reducción de sus ingresos desde la llegada de los vehículos autónomos y reclamaron medidas urgentes de protección para sus puestos de trabajo. Para muchos, el desembarco de la tecnología sin conductor está reconfigurando las reglas de un mercado ya competitivo, poniendo en entredicho la viabilidad económica de quienes dependen de esta actividad como principal fuente de sustento.

Según informó CBS News Atlanta, el principal reclamo de los conductores gira en torno a la caída de sus ingresos desde que los robotaxis de Waymo comenzaron a operar en Atlanta. Según testimonios recogidos en la protesta, la presencia de los vehículos autónomos ha generado una disminución sensible en la cantidad de viajes disponibles para los conductores humanos. Richard Feinburg, conductor de Uber, estima que su recaudación diaria ha caído “probablemente entre un 10 y un 30%, dependiendo del día”. Esta merma, explica, se ha vuelto especialmente notoria desde que los robotaxis se integraron en la oferta de la aplicación de Uber, absorbiendo una parte significativa de la demanda de trayectos cortos y rentables.

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La percepción compartida entre los manifestantes es que la expansión de la flota de Waymo representa una competencia directa que erosiona su capacidad de mantener ingresos estables. Los conductores sostienen que el mercado no ha crecido al ritmo de la oferta tecnológica y que, lejos de complementarse, los robotaxis desplazan a los trabajadores humanos en los segmentos más lucrativos del negocio. Esta preocupación se amplifica por la falta de regulación específica que proteja sus intereses en un escenario de convivencia con la automatización.

Impacto de los vehículos autónomos en los ingresos y condiciones laborales de los conductores humanos

Richard Feinburg afirmó que su recaudación diaria cayó entre un 10 y un 30% desde que los vehículos autónomos de Waymo comenzaron a operar en Atlanta (Captura de video)

El avance de los vehículos autónomos está transformando el panorama laboral para los conductores de aplicaciones en Atlanta. Para muchos, como Feinburg, la conducción pasó de ser una actividad secundaria a constituir su principal fuente de ingresos. No obstante, el aumento de los gastos asociados al vehículo —entre ellos, combustible, mantenimiento y cambios de neumáticos—, sumado a la reducción de viajes adjudicados, ha puesto en jaque la rentabilidad de esta ocupación. Feinburg reconoce que la presión económica lo obliga a replantear su dedicación: “Estoy intentando dejarlo y trabajar solo a tiempo parcial los fines de semana porque no puedo seguir acumulando tantos kilómetros en mi vehículo”.

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La situación se agrava ante la falta de cobertura de costos por parte de las empresas de transporte compartido. Los conductores señalan que, a pesar de las exigencias del trabajo, las plataformas no asumen ninguno de los gastos operativos del vehículo, trasladando todo el peso económico a los trabajadores. Este desequilibrio, advierten, se ve exacerbado por la presencia de los robotaxis que no enfrentan las mismas limitaciones ni costos.

La automatización no solo reduce la cantidad de viajes asignados a conductores humanos, sino que también intensifica la precarización del trabajo y la presión financiera sobre quienes dependen de este ingreso. La preocupación central es que, sin intervención o regulación, la tendencia hacia los vehículos autónomos termine marginando a los trabajadores del sector.

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Experiencias y opiniones de los conductores sobre los cambios en el mercado y la competencia con los robotaxis

Los trabajadores denuncian que las plataformas de transporte compartido no cubren los costos operativos del vehículo y trasladan la carga económica a los conductores

La experiencia diaria de los conductores evidencia la transformación del mercado. Aunque Uber y Waymo afirmaron al lanzar el servicio que los vehículos autónomos se encargarían principalmente de viajes cortos —segmento considerado menos atractivo para los conductores—, Feinburg y otros trabajadores sostienen que la realidad es diferente. Según Feinburg, “muchos de los viajes más rentables son los de corta distancia”. Los cambios en la estructura de precios de las plataformas han convertido a los trayectos cortos en la opción más lucrativa, lo que ha incrementado la competencia por estas tarifas.

La percepción generalizada es que los robotaxis no solo compiten en el segmento “menos atractivo” sino que, en la práctica, absorben una parte importante de las ganancias potenciales de los conductores humanos. El resultado es un clima de incertidumbre y frustración, en el que muchos ven amenazada la viabilidad de su trabajo diario.

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Demandas de los conductores y sindicatos a legisladores y empresas de transporte compartido

La manifestación organizada en Atlanta reflejó la decisión de los conductores de exigir una respuesta tanto de las autoridades como de las plataformas tecnológicas. Quienes asistieron al acto reclamaron que los legisladores y las empresas de transporte compartido tomen medidas para garantizar que la implementación de los vehículos autónomos no ocurra a costa del sustento de los trabajadores humanos.

Liza Ramsey, organizadora sindical, sintetizó el espíritu de la protesta: “Estamos aquí hoy porque queremos anteponer a las personas a las ganancias. Queremos asegurarnos de que la gente de la comunidad tenga voz y voto”. La exigencia central es que se establezcan mecanismos de protección que permitan una transición justa y eviten la exclusión de los trabajadores en favor de la tecnología.

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Respuesta (o falta de respuesta) de Uber y Waymo a las preocupaciones de los conductores

Hasta el momento, las inquietudes planteadas por los conductores no han recibido respuesta formal de las empresas involucradas. CBS News Atlanta intentó contactar tanto a Uber como a Waymo para obtener comentarios sobre la situación, pero al cierre de la cobertura ninguna de las compañías había emitido declaraciones. La ausencia de una postura institucional refuerza el sentimiento de desamparo entre los trabajadores, quienes insisten en la urgencia de ser escuchados en el debate sobre el futuro del transporte compartido en Atlanta.