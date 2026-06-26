Nueva York inauguró una calle en homenaje a Argentina: dónde queda la ‘Argentina Way’

El cartel reconoce ocho décadas de presencia argentina en Nueva York y anticipa el 80º aniversario que se conmemorará en 2027 (Sergio Llamera y Cush Agui).

La ciudad de Nueva York inauguró en un acto oficial la denominación permanente “Argentina Way” para la cuadra de la Calle 56 de Manhattan donde funciona el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina. La iniciativa reconoce ocho décadas de presencia argentina en esa sede y se inscribe en el camino hacia el 80º aniversario que se conmemorará en 2027.

La designación fue impulsada por el Consulado y aprobada por el New York City Council con el objetivo de dejar una marca permanente de la amistad, la cooperación y el entendimiento entre la Argentina y la ciudad estadounidense.

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La ceremonia de inauguración y el valor simbólico de la nueva denominación

La ceremonia estuvo encabezada por el canciller Pablo Quirno y la apertura estuvo a cargo del cónsul general, el embajador Gerardo Díaz Bartolomé. Durante el acto hablaron Kathy Eagen, directora regional de la Oficina de Misiones Extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos en su sede de Nueva York; Fernanda Pérez Villarreal, en representación de la comisionada de Asuntos Internacionales de la ciudad; y la concejal Virginia Maloney, que impulsó la iniciativa junto con su antecesor Keith Powers.

Participaron además miembros del cuerpo consular acreditado en la ciudad, representantes del sector empresarial, referentes culturales y ciudadanos argentinos.

El New York City Council aprobó “Argentina Way” como una marca permanente de la amistad, la cooperación y el entendimiento entre Argentina y Nueva York (Sergio Llamera y Cush Agui).

Según el comunicado oficial, todos los oradores coincidieron en destacar el valor simbólico de la nueva denominación como “expresión duradera de la amistad entre la Argentina y Nueva York”. A su vez, señalaron el aporte de la comunidad argentina al desarrollo económico, cultural y social de la ciudad a lo largo de décadas.

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El embajador Díaz Bartolomé sostuvo que la designación representa un reconocimiento permanente a la histórica presencia de la Argentina en Nueva York y a la amistad que une a ambos países. El cónsul también la ubicó dentro del programa de actividades rumbo al aniversario de la presencia argentina en la ciudad, que se celebrará en 2027.

Por su parte, el Canciller Quirno afirmó que la incorporación del nombre del país al mapa de la ciudad reconoce el papel desempeñado por la Argentina durante décadas en Nueva York y el trabajo del consulado como plataforma para promover comercio, inversiones, cultura, turismo e innovación.

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La señal urbana como demostración de la relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos

De acuerdo con el comunicado oficial, la inauguración “constituye un nuevo hito en la historia de la presencia argentina en Nueva York y reafirma el compromiso del Consulado General con el fortalecimiento de los vínculos entre la Argentina, con nuestra comunidad, con la ciudad de Nueva York y los Estados Unidos”.

Durante su discurso, Quirno señaló que la Argentina atraviesa un proceso de transformación y definió a Nueva York como un punto de encuentro entre el talento argentino y centros mundiales de inversión, tecnología y negocios.

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En ese contexto, subrayó que, por decisión del presidente Javier Milei, la alianza estratégica con el país es una de las prioridades centrales de la política exterior argentina. Asimismo, explicó que la relación bilateral se apoya en valores compartidos como la libertad, la iniciativa individual y la voluntad de generar más oportunidades de crecimiento y prosperidad para ambos países.

Pablo Quirno afirmó que “Argentina Way” reconoce el trabajo del consulado argentino en la promoción de comercio, inversiones, cultura, turismo e innovación en Nueva York (Sergio Llamera y Cush Agui).

Al dirigirse a la comunidad argentina, el funcionario destacó su aporte cotidiano y aseguró que el consulado “seguirá siendo su casa”. Luego agregó: “Argentina Way será ahora un nuevo punto de encuentro. Un cartel, sí. Pero también un símbolo de presencia, orgullo y continuidad”.

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Por último, el canciller afirmó: “No inauguramos solamente un cartel, sino que reafirmamos un vínculo entre dos naciones, un puente entre dos comunidades y una promesa sobre la Argentina que estamos decididos a construir”.