Estados Unidos

Murió Martha Lillard, la última paciente que vivía gracias a un pulmón de acero en Estados Unidos

La sobreviviente de polio falleció a los 78 años el 26 de junio. Desde la infancia vivió con secuelas de la enfermedad, estudió a distancia, escribió poemas y se enamoró pese a las dificultades respiratorias y motrices

Guardar
Mujer con pelo largo y collar blanco sonríe desde el interior de un pulmón de acero amarillo. Una almohada morada sostiene su cabeza
El pulmón de acero era un ventilador de cuerpo completo que regulaba la presión de aire para forzar la entrada y salida del aire de los pulmones en pacientes con polio (Instagram: @amanchor).

Martha Lillard murió el 26 de junio en Oklahoma, a los 78 años. Fue la última paciente en Estados Unidos que dependió de un pulmón de acero, aparato que usó desde que contrajo polio en la infancia, informó Associated Press.

Lillard había quedado con menos del 25% de capacidad pulmonar antes de contagiarse dos veces de COVID-19 y, en los últimos dos años de su vida, pasó casi 24 horas al día dentro del aparato.

PUBLICIDAD

Su hermana menor, Cindy McVey, atribuyó la muerte a los efectos del COVID prolongado. En el certificado de defunción se menciona insuficiencia pulmonar crónica y síndrome pospolio.

McVey relató a la agencia que a su hermana le habían dicho que no viviría muchos años: “Le dijeron que no se suponía que viviera más allá de los 20 años. Pero ella tenía el entusiasmo y la determinación para seguir viviendo y aprovechar al máximo su vida”.

PUBLICIDAD

Una infancia marcada por la polio y la dependencia del pulmón de acero

La polio fue durante décadas una de las enfermedades más temidas en Estados Unidos, con brotes anuales que causaban miles de casos de parálisis, sobre todo en niños.

La campaña nacional de vacunación iniciada tras la llegada de las vacunas en 1955 redujo los casos anuales a menos de 100 en la década de 1960 y a menos de 10 en la de 1970. En 1979, la enfermedad fue declarada erradicada del país, indicó Associated Press.

Lillard cumplió 5 años en 1953, dos años antes de la invención de la vacuna, cuando aparecieron los primeros síntomas. Ocho días antes de morir, recordó en el canal KFOR: “Me desperté y había sol afuera, e intenté sentarme, pero me dolía muchísimo el cuello. No podía levantar la cabeza de la almohada”.

Cuatro días después perdió el conocimiento. “No podía respirar. No podía mover los brazos ni las piernas”, contó. La enfermedad la dejó paralizada del cuello hacia abajo.

Fotografía en blanco y negro de un hombre y dos niñas posando al aire libre; la niña central lleva un soporte ortopédico y un bastón, con árboles de fondo
Martha Lillard fue la última paciente en Estados Unidos que dependía de un pulmón de acero tras haber contraído polio en la infancia (Instagram: @amanchor).

En su infancia, pasó inicialmente seis meses hospitalizada y llegó a permanecer 23 horas por día en el pulmón de acero mientras reaprendía a respirar. El dispositivo, un ventilador de cuerpo completo que encerraba el torso y regulaba la presión de aire para forzar la entrada y salida del aire de los pulmones, era entonces uno de los tratamientos habituales para los pacientes con polio, precisaron Associated Press y People.

No obstante, ella misma explicó en KFOR que no rechazó la máquina como otros niños: “Normalmente no les gustaba meter a los niños porque se resistían, pero yo no. Me gustaba. Se sentía bien respirar”.

Con el tiempo, recuperó la capacidad de caminar, fortaleció sus pulmones y recobró parte del uso del brazo izquierdo y de las piernas, aunque el brazo derecho siguió paralizado y el izquierdo solo podía moverlo lateralmente a la altura de la cintura.

Fotografía en blanco y negro de una joven, Martha Lillard, sonriendo desde el interior de un pulmón de acero
Martha Lillard quedó paralizada del cuello hacia abajo por la polio y tuvo que aprender a respirar con un pulmón de acero (Instagram: @amanchor).

Encontró el amor, escribió poemas y compuso música

De niña, asistía dos horas diarias a la escuela primaria y completaba el resto de la formación con clases particulares. Más tarde, cursó en Shawnee High School mediante un sistema telefónico que le permitía comunicarse por intercomunicador con docentes y compañeros, señaló Associated Press.

Su familia también adaptó la vida cotidiana a la máquina. Hacían viajes por carretera a Misuri con un remolque especial, mientras su padre llamaba a hoteles para averiguar si las puertas eran lo bastante anchas para el aparato en el que dormía. Durante un período, incluso pudo conducir.

Mujer con pelo largo y collar blanco sonríe desde el interior de un pulmón de acero amarillo. Una almohada morada sostiene su cabeza
El pulmón de acero era un ventilador de cuerpo completo que regulaba la presión de aire para forzar la entrada y salida del aire de los pulmones en pacientes con polio (Instagram: @amanchor).

Pese a esas limitaciones, Lillard vivió durante años sola y preparaba sus propias comidas. La llegada de Internet amplió su mundo. Le permitió mantenerse informada y aprender sobre distintos temas, entre ellos su enfermedad.

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, quiso entender mejor lo ocurrido, entró en una sala de chat y conoció a un hombre egipcio con quien mantuvo contacto en línea durante más de 20 años. Lillard se casó con Baha Salh cuando él finalmente consiguió una visa para viajar a Oklahoma. Su hermana afirmó: “Eran realmente almas gemelas. Está desconsolado”.

En años recientes, ambas buscaban con urgencia a alguien capaz de reparar uno de los varios pulmones de acero que Lillard utilizó a lo largo de su vida, porque algunas piezas provenían de la década de 1940 y eran difíciles de conseguir.

Primer plano de la cabeza de una mujer mayor con cabello blanco y una pinza rosa, que emerge de un pulmón de acero
Martha Lillard conoció por Internet a Baha Salh, con quien mantuvo una relación en línea durante más de 20 años antes de casarse (Captura de video: KFOR Oklahoma's News 4).

El deterioro del aparato se volvió un problema cuando su salud empeoró por el síndrome pospolio y después por el COVID prolongado. El año pasado, un tornado dejó sin electricidad la máquina y su esposo, Baha Salh, le practicó respiración boca a boca hasta que llegó la ayuda, reportó People.

Finalmente, falleció el 26 de junio y su familia abrió un GoFundMe para reunir fondos y cubrir los gastos del funeral. La descripción de la campaña presenta a Martha como una persona artística y creativa que escribía poemas, componía canciones, tocaba el piano con la mano izquierda, hacía pinturas e incluso escribió su propio obituario. También colaboraba en el rescate de personas y animales abandonados.

Temas Relacionados

Martha LillardOklahomaPolioPulmón de aceroEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las pitones birmanas invasoras establecen un nuevo foco reproductivo en este estado de EE. UU., alertan expertos

El hallazgo de una colonia autosostenida fuera del área conocida genera preocupación por el impacto sobre la fauna nativa

Las pitones birmanas invasoras establecen un nuevo foco reproductivo en este estado de EE. UU., alertan expertos

Michael Phelps reveló que, de adolescente, podía gastar 20.000 dólares cada vez que batía un récord mundial gracias a un acuerdo de incentivos con su madre

El exnadador explicó que el acuerdo familiar ataba cada compra o festejo a una marca histórica, en un intento por evitar el despilfarro mientras llegaban ingresos por patrocinios durante su adolescencia

Michael Phelps reveló que, de adolescente, podía gastar 20.000 dólares cada vez que batía un récord mundial gracias a un acuerdo de incentivos con su madre

Miles de aficionados de Inglaterra y Noruega llenaron las calles de Miami horas antes del partido de semifinales del Mundial

La locura por el Mundial desató una auténtica fiesta en South Beach, donde hinchadas de ambos países armaron desfiles vikingos y pool parties masivas antes del cruce por los cuartos de final

Miles de aficionados de Inglaterra y Noruega llenaron las calles de Miami horas antes del partido de semifinales del Mundial

La Cámara de Representantes Estados Unidos votará la ley para eliminar el cambio de hora y establecer el horario de verano permanente

El Congreso debatirá la próxima semana un proyecto respaldado por Donald Trump. La medida busca fijar un esquema cronológico único para todo el país, lo que alterará la rutina diaria y dividirá a los expertos en salud

La Cámara de Representantes Estados Unidos votará la ley para eliminar el cambio de hora y establecer el horario de verano permanente

La FIFA vende el campo que se utilizará para la final del Mundial en piezas de 450 dólares

La entidad ofrece fragmentos del terreno del MetLife Stadium, donde se jugará el partido decisivo el 19 de julio en Nueva Jersey, con una pieza sellada en acrílico y una memoria USB incluida

La FIFA vende el campo que se utilizará para la final del Mundial en piezas de 450 dólares

TECNO

Ahorra espacio en WhatsApp: nueva actualización deja borrar fotos y videos pero no conversaciones

Ahorra espacio en WhatsApp: nueva actualización deja borrar fotos y videos pero no conversaciones

Epic Games Store regala dos juegos de estrategia: así puedes reclamarlos gratis

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Apple prepara su primer iPhone plegable y una filtración adelanta la capacidad de su batería

Por qué mi lavadora huele mal incluso después de limpiarla

ENTRETENIMIENTO

La revelación de Maya Hawke: “Le doy mucho crédito a la película original de ‘Los juegos del hambre’ por inspirarme a querer ser actriz”

La revelación de Maya Hawke: “Le doy mucho crédito a la película original de ‘Los juegos del hambre’ por inspirarme a querer ser actriz”

Quién era Kauana Bilhar, la influencer brasileña que cayó desde el piso 27 de un edificio en Dubái

El live-action de Moana recaudó menos de 46 millones de dólares en su estreno y quedó por debajo de las expectativas

Así es la maternidad de Millie Bobby Brown a los 22 años: una casa llena de juegos, arte y recuerdos familiares

¿La familia Ingalls tendrá temporada 2 en Netflix?: todo lo que se sabe del regreso de ‘La casa de la pradera’

MUNDO

Alarma en Bulgaria por el avance letal del fentanilo: más de cien muertes en dos años y una crisis en crecimiento

Alarma en Bulgaria por el avance letal del fentanilo: más de cien muertes en dos años y una crisis en crecimiento

Ucrania acusó a Rusia de “asesinar deliberadamente a civiles” tras la muerte de seis personas en nuevos bombardeos del Kremlin

Bosnia conmemora los 31 años del genocidio de Srebrenica: el reclamo de “nunca más” de la ONU

El régimen de Irán advirtió que no se considerará obligado a cumplir el acuerdo de paz con EEUU si continúan las hostilidades

Al menos 15 personas murieron en Vietnam al volcar un barco turístico frente a la isla de Phu Quoc