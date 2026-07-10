Estados Unidos

Costco enfrenta una demanda colectiva por la venta de proteínas en polvo con altos niveles de metales tóxicos

Siete compradores llevaron el caso ante un tribunal federal del estado de Washington y pidieron que la cadena divulgue los niveles de plomo, cadmio y arsénico en sus productos

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Logotipo rojo de Costco en la fachada de un edificio gris, bajo un cielo azul. Un envase de proteína Orgain Organic Protein superpuesto en la esquina superior derecha
Los demandantes afirman que Costco sabía o debía saber de los metales pesados por su escala nacional y por sus procesos de control de calidad (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

Siete compradores presentaron una demanda colectiva contra la cadena Costco Wholesale Corporation por vender polvo de proteína Orgain sin advertir, según la acusación, sobre la presencia o el riesgo de metales pesados tóxicos como plomo, cadmio y arsénico, informaron The Guardian y Fox Business.

La presentación judicial, registrada en un tribunal federal del estado de Washington, sostiene que los demandantes no podían conocer por sí mismos la presencia de esos materiales, dado que detectarlos exige pruebas de laboratorio costosas y complejas.

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Qué pide la demanda y cuáles son las acusaciones contra Costco

La demanda reclama que la empresa revele la presencia y los niveles de metales pesados en los productos que vende en tiendas físicas y por internet. Por lo tanto, debería dejar de comercializarlos sin esa advertencia.

De acuerdo con The Guardian, los demandantes afirmaron que Costco violó normas de protección al consumidor y de publicidad engañosa al vender y promocionar el producto como de “alta calidad, puro y nutritivo” sin informar sobre la presencia o el riesgo de plomo, cadmio y arsénico. La demanda añadió que esos metales son conocidos por sus efectos adversos sobre la salud humana.

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Entre los efectos asociados a la exposición crónica al plomo, Fox Business menciona supresión inmunitaria, problemas reproductivos, daño renal y presión arterial elevada. Niños, mujeres embarazadas y adultos mayores figuran entre los grupos especialmente vulnerables a la exposición a metales pesados.

Siete compradores presentaron una demanda colectiva contra Costco por vender polvo de proteína Orgain sin advertir sobre metales pesados tóxicos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration).
Siete compradores presentaron una demanda colectiva contra Costco por vender polvo de proteína Orgain sin advertir sobre metales pesados tóxicos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration).

Uno de los puntos centrales de la acusación es que, por su escala nacional y por sus procesos de gestión de cadena de suministro y control de calidad, la compañía “sabía o debería haber sabido” de la presencia de metales pesados en los productos cuestionados. Los demandantes también alegaron que la empresa no realizó, o no exigió, pruebas específicas para detectar esos contaminantes, precisó The Guardian.

Steve Berman, socio gerente y cofundador del estudio jurídico Hagens Berman, afirmó, citado por Fox Business, que muchos consumidores usan polvo de proteína de manera habitual como parte de su cuidado físico y de salud.

Luego agregó: “Esos mismos consumidores, preocupados por su salud, han ingerido sin saberlo niveles alarmantes de metales pesados tóxicos una y otra vez, confiando en que el control de calidad de Costco no permitiría que algo así ocurriera”.

La demanda se apoya en análisis externos y en pruebas encargadas por los propios demandantes

El litigio abarca los sabores Vanilla Bean y Creamy Chocolate Fudge de los polvos de proteína de Orgain, promocionados en tiendas y en línea como una opción de “nutrición buena y limpia”. En su sitio web, Costco ofrece al menos cuatro líneas de productos de esa marca y los acompaña con la aclaración de que la descripción del producto fue proporcionada por el fabricante, señaló Fox Business.

La causa cita informes del Clean Label Project y de Consumer Reports sobre polvos de proteína con niveles detectables de metales pesados. En la demanda se menciona que Consumer Reports analizó la versión vegetal sabor vainilla de Orgain y concluyó que superaba su “nivel de preocupación” para plomo, reportó The Guardian.

Los polvos de proteína de Orgain son promocionados en tiendas y en línea como una opción de “nutrición buena y limpia” (AP Foto/David Zalubowski).
Los polvos de proteína de Orgain son promocionados en tiendas y en línea como una opción de “nutrición buena y limpia” (AP Foto/David Zalubowski).

La organización publicó el año pasado una investigación sobre 23 polvos de proteína y batidos listos para beber de marcas populares. Ese informe reveló que más de dos tercios de los productos contenían en una sola porción más plomo del que sus expertos en seguridad alimentaria consideran aceptable para un día.

Citado por Fox Business, el expediente judicial también incorpora un análisis de laboratorio independiente encargado por uno de los demandantes y sus abogados. Según esa prueba, la variedad Vanilla Bean de Orgain habría mostrado niveles de plomo superiores en más de 600% a los límites fijados por la Proposición 65 de California.

Por su parte, la organización Consumer Reports ubicó ese sabor en 143% de su nivel de preocupación para plomo. La publicación lo clasificó como un producto “aceptable para comer ocasionalmente”, con una recomendación de limitar el consumo a unas cuatro porciones por semana.

La prueba encargada por un demandante y sus abogados indicó que Orgain Vanilla Bean habría superado en más de 600% los límites de plomo de la Proposición 65 de California (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration).
La prueba encargada por un demandante y sus abogados indicó que Orgain Vanilla Bean habría superado en más de 600% los límites de plomo de la Proposición 65 de California (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration).

Asimismo, los informes citados en la causa sostienen que los polvos de proteína de origen vegetal, en especial los orgánicos, presentaron niveles más altos de metales pesados que las alternativas no orgánicas y que las formuladas con suero de leche o proteína vacuna.

Por su parte, Orgain rechazó las acusaciones y afirmó que sus productos son seguros para el consumo. En una declaración enviada a USA Today, un portavoz explicó: “Aunque cantidades traza de sustancias presentes en el ambiente pueden aparecer en ingredientes de origen vegetal, nuestros productos cumplen con las normas y orientaciones de seguridad alimentaria aplicables. Respaldamos la seguridad y la calidad de nuestros productos”.

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