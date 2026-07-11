Una de las escuelas más exigentes de Nueva Jersey ya no reservará cupos por raza o nacionalidad

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acordó con la Junta de Educación de Jersey City eliminar las cuotas raciales en las admisiones del Dr. Ronald E. McNair Academic High School (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos firmó esta semana un acuerdo de conciliación con la Junta de Educación de Jersey City para eliminar un sistema de cuotas raciales en las admisiones del Dr. Ronald E. McNair Academic High School, una magnet school —escuela pública especializada con proceso de selección competitivo— de preparación universitaria en Nueva Jersey.

El acuerdo, anunciado el 9 de julio de este año, resuelve una investigación de la División de Derechos Civiles del DOJ bajo el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la norma federal que prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional en instituciones educativas.

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Qué establecía el sistema de cuotas en McNair

La escuela dividía sus cupos de admisión en cuatro categorías raciales: “Negro”, “Blanco”, “Hispano” y “Otro”. Los aspirantes se clasificaban en una de esas categorías según su propia autodefinición, y la institución reservaba un número igual de plazas para cada grupo.

La investigación de la División de Derechos Civiles del DOJ concluyó que el sistema de admisión de McNair violaba el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964 REUTERS/Kevin Lamarque

Una vez cubiertos esos cupos por categoría, los lugares restantes se asignaban sin considerar raza ni origen nacional. La División de Derechos Civiles del DOJ determinó que ese mecanismo violaba el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe cualquier forma de discriminación racial en escuelas que reciban fondos federales.

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Qué dice el acuerdo de conciliación

Bajo los términos del acuerdo, el distrito deberá reformar por completo su proceso de admisiones. Queda prohibido reservar plazas para estudiantes en función de su raza u origen nacional, y la escuela no podrá otorgar ningún tipo de preferencia o beneficio a un aspirante por esas razones.

Antes del inicio del ciclo escolar 2027-2028, la Junta de Educación deberá adoptar una nueva política de admisiones que cumpla con esas restricciones y capacitar al personal en procedimientos no discriminatorios. El distrito también presentará informes de avance al DOJ sobre el proceso de admisiones de McNair.

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El acuerdo permanecerá vigente hasta el 15 de agosto de 2029, salvo que ambas partes acuerden otra cosa.

La postura del Departamento de Justicia

Harmeet K. Dhillon, Fiscal General Adjunta de la División de Derechos Civiles del DOJ, fue directa en su valoración del caso: “Los sistemas de cuotas que definen a los estudiantes por su raza u origen nacional son ilegales desde la década de 1970.

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El acuerdo de conciliación prohíbe reservar plazas o dar preferencias por raza u origen nacional en la escuela pública especializada de Nueva Jersey (REUTERS/Al Drago)

La ley federal exige que todos los estudiantes, independientemente de su raza u origen nacional, puedan competir por la admisión a las mejores escuelas de su distrito, y este Departamento de Justicia garantizará que tengan igualdad de oportunidades para hacerlo”.

La declaración encuadra el caso dentro de una postura institucional más amplia: la administración Trump ha convertido el desmantelamiento de las políticas de diversidad, equidad e inclusión —conocidas por sus siglas en inglés, DEI— en una de las líneas de acción prioritarias de su agenda educativa.

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El contexto: la ofensiva anti-DEI de Trump

Reuters describió el acuerdo con la Junta de Jersey City como “la más reciente medida de presión” de la administración Trump contra las prácticas de diversidad, equidad e inclusión en el sistema educativo estadounidense. La Junta de Educación de Jersey City y la propia escuela no respondieron a las solicitudes de comentario del medio.

La Casa Blanca ha impulsado órdenes ejecutivas para eliminar programas DEI tanto en el gobierno federal como en el sector privado, y el DOJ ha abierto frentes similares en otros estados. El Departamento de Salud de Minnesota resolvió recientemente una revisión de cumplimiento bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, y la Universidad de Yale figura entre las instituciones bajo escrutinio federal por sus políticas de admisión.

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Grupos de derechos civiles y expertos académicos han expresado preocupaciones sobre las implicaciones de estas acciones para la libertad académica y el debido proceso.

Qué es la escuela McNair y a quién afecta

El Dr. Ronald E. McNair Academic High School es una de las escuelas públicas más competitivas de Nueva Jersey. Según U.S. News & World Report, ocupa el cuarto lugar en el estado. El 81% de su matrícula corresponde a minorías, y el 34% de sus estudiantes pertenece a hogares con desventajas económicas.

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Para los futuros aspirantes, el acuerdo significa que su candidatura ya no dependerá de la categoría racial en la que se autoidentifiquen.

A partir del ciclo 2027-2028, todos los postulantes competirán por las plazas disponibles bajo criterios uniformes, sin cupos reservados por grupo étnico o nacional.