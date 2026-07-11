Estados Unidos

La industria musical crea una clasificación para identificar la música generada por IA

El sistema propone dos marcas voluntarias, una para obras generadas total o principalmente por modelos generativos y otra para producciones humanas con asistencia parcial

Guardar
Un cuadrado negro con las letras blancas AI y un cuadrado blanco con borde negro y las letras negras ai.
A la izquierda, el sello "Generadas por IA"; a la derecha, el sello "Asistida por IA" (RIAA).

Una coalición de organizaciones de la industria musical y de artistas presentó un sistema voluntario de etiquetas para identificar grabaciones creadas con IA o elaboradas con asistencia parcial de esa tecnología, que se colocarían de manera similar a las etiquetas de contenido explícito, informaron Variety y The Hollywood Reporter.

El anuncio llegó cuando los propios servicios de música reconocieron la magnitud del fenómeno. Según Deadline, Deezer informó que las pistas generadas con inteligencia artificial representaron el 44% de toda la música nueva que entra en su plataforma, mientras que Apple Music señaló que más de un tercio de sus temas son “100% IA”.

PUBLICIDAD

Las nuevas marcas se aplican a nivel de pista y distinguen dos situaciones. “AI-Generated” (Generadas por IA) identifica grabaciones realizadas total o principalmente con inteligencia artificial generativa, ya sea en la voz principal, en instrumentos centrales o en canciones creadas íntegramente con la herramienta.

La segunda etiqueta, “AI-Assisted” (Asistidas por IA), se reserva para obras creadas sustancialmente por humanos, con creatividad humana reconocible, pero en las que la IA intervino en algunos “elementos expresivos”. En esos casos, la voz principal y los instrumentos centrales son interpretados por personas.

PUBLICIDAD

Las etiquetas no cubren letras, composición, videoclips ni arte de tapa

De acuerdo con Variety, el programa no alcanza, por ahora, al uso de inteligencia artificial en letras, composición, videoclips ni portadas. La propuesta, además, no es obligatoria: las organizaciones la describieron como un esquema voluntario para que lo adopten servicios digitales, distribuidoras, agregadores y organismos de estandarización, precisó The Hollywood Reporter.

Detrás de la medida están la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), los Grammy, SAG-AFTRA, la Human Artistry Campaign, la Asociación Estadounidense de Música Independiente; la Red Mundial de Artistas Independientes; e IMPALA, la asociación que representa a los artistas independientes europeos.

Vikki Oakley, directora ejecutiva de IFPI, y Mitch Glazier, presidente y director ejecutivo de RIAA, afirmaron en una declaración conjunta que “los fans quieren saber si se ha usado inteligencia artificial generativa en la música que escuchan y cómo se ha usado. Dada la importancia que tienen el arte humano y la autenticidad para los amantes de la música de todo el mundo, estas etiquetas ofrecerán un enfoque de transparencia inmediatamente comprensible y fácil de ampliar”.

El programa de etiquetado de música con IA no incluye por ahora letras, composición, videoclips ni portadas, y su adopción no es obligatoria (REUTERS/Dado Ruvic).
El programa de etiquetado de música con IA no incluye por ahora letras, composición, videoclips ni portadas, y su adopción no es obligatoria (REUTERS/Dado Ruvic).

Incertidumbre y posturas divergentes ante la identificación de música creada con IA

El cronograma para la adopción de este sistema y los detalles sobre su aplicación aún no están definidos. Tampoco está claro cuán común sería la divulgación voluntaria de información sobre IA, ante la falta de incentivos y el estigma asociado a la música creada con estas tecnologías. Quienes utilizan IA con fines fraudulentos tampoco tienen interés en transparentar esa información, indicó The Hollywood Reporter.

La medida apareció en un contexto en el que los servicios de streaming optaron por enfoques distintos para etiquetar música generada por IA: algunos, como Spotify y Apple Music, responsabilizan a los artistas de etiquetar sus obras, mientras que otros, como Tidal, etiquetan estas pistas directamente y prohíben el cobro de regalías por ellas, informó Variety.

La Asociación de Medios Digitales, que agrupa a estos servicios, afirmó que seguía de cerca el programa de etiquetado. La asociación agregó que creía que el etiquetado de la música generada por IA funciona mejor “cuando abarca todo el proceso, desde el creador hasta el fan, y nuestros miembros dependen de socios de la industria para que esto sea posible”.

Spotify, Apple Music, Tidal y Deezer mantienen posturas distintas sobre cómo etiquetar la música generada por IA y cómo tratar sus regalías (REUTERS/Dado Ruvic).
Spotify, Apple Music, Tidal y Deezer mantienen posturas distintas sobre cómo etiquetar la música generada por IA y cómo tratar sus regalías (REUTERS/Dado Ruvic).

Deezer, por su parte, emitió un comunicado citado por Deadline en el que sostuvo que era “alentador ver los pasos que se están dando hacia un enfoque unificado de la IA generativa en la música”. La compañía recordó que fue la primera plataforma en detectar, etiquetar y excluir música generada por IA de sus recomendaciones algorítmicas. A su vez, aseguró que está lista para respaldar el desarrollo de un esquema de alcance industrial.

El debate incluye el crecimiento de herramientas como Suno y Udio, observadas por artistas y sellos por el posible uso de obras protegidas en el entrenamiento de sus modelos. Suno explicó en un comunicado que “la transparencia es importante”, pero sostuvo que debería corresponder a artistas y plataformas decidir cómo tratar estos casos; además, señaló que incorporó marcas de agua y huellas digitales de audio para facilitar la divulgación del uso de IA, reportó Variety.

Temas Relacionados

Inteligencia artificial generativaInteligencia ArtificialStreamingIAIndustria musicalEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El live-action de Moana recaudó menos de 46 millones de dólares en su estreno y quedó por debajo de las expectativas

Las proyecciones para la taquilla en Estados Unidos apuntaban a un debut cercano a los 70 millones de dólares, pero el resultado fue considerablemente inferior

El live-action de Moana recaudó menos de 46 millones de dólares en su estreno y quedó por debajo de las expectativas

Una de las escuelas más exigentes de Nueva Jersey ya no reservará cupos por raza o nacionalidad

Tras una investigación del Departamento de Justicia, la prestigiosa secundaria McNair Academic eliminará el mecanismo de selección que dividía sus vacantes en partes iguales por origen étnico

Una de las escuelas más exigentes de Nueva Jersey ya no reservará cupos por raza o nacionalidad

Las pitones birmanas invasoras establecen un nuevo foco reproductivo en este estado de EE. UU., alertan expertos

El hallazgo de una colonia autosostenida fuera del área conocida genera preocupación por el impacto sobre la fauna nativa

Las pitones birmanas invasoras establecen un nuevo foco reproductivo en este estado de EE. UU., alertan expertos

Michael Phelps reveló que, de adolescente, podía gastar 20.000 dólares cada vez que batía un récord mundial gracias a un acuerdo de incentivos con su madre

El exnadador explicó que el acuerdo familiar ataba cada compra o festejo a una marca histórica, en un intento por evitar el despilfarro mientras llegaban ingresos por patrocinios durante su adolescencia

Michael Phelps reveló que, de adolescente, podía gastar 20.000 dólares cada vez que batía un récord mundial gracias a un acuerdo de incentivos con su madre

Miles de aficionados de Inglaterra y Noruega llenaron las calles de Miami horas antes del partido de semifinales del Mundial

La locura por el Mundial desató una auténtica fiesta en South Beach, donde hinchadas de ambos países armaron desfiles vikingos y pool parties masivas antes del cruce por los cuartos de final

Miles de aficionados de Inglaterra y Noruega llenaron las calles de Miami horas antes del partido de semifinales del Mundial

TECNO

Bezos le pisa los talones a Elon Musk: Blue Origin busca recaudar USD 10.000 millones para competir con SpaceX

Bezos le pisa los talones a Elon Musk: Blue Origin busca recaudar USD 10.000 millones para competir con SpaceX

Qué aplicaciones pagan hasta 120 dólares al día por ser novias virtuales y cómo se usa su IA

Ahorra espacio en WhatsApp: nueva actualización deja borrar fotos y videos pero no conversaciones

Epic Games Store regala dos juegos de estrategia: así puedes reclamarlos gratis

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

ENTRETENIMIENTO

Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

Las críticas a ‘La Odisea’ no preocupan a Christopher Nolan: “Recuerda que pasé 10 años lidiando con Batman”

La revelación de Maya Hawke: “Le doy mucho crédito a la película original de ‘Los juegos del hambre’ por inspirarme a querer ser actriz”

Quién era Kauana Bilhar, la influencer brasileña que cayó desde el piso 27 de un edificio en Dubái

El live-action de Moana recaudó menos de 46 millones de dólares en su estreno y quedó por debajo de las expectativas

MUNDO

Israel abatió a terroristas de Hezbollah que trasladaban armas dentro de la Zona de Seguridad en el sur del Líbano

Israel abatió a terroristas de Hezbollah que trasladaban armas dentro de la Zona de Seguridad en el sur del Líbano

Alarma en Bulgaria por el avance letal del fentanilo: más de cien muertes en dos años y una crisis en crecimiento

Ucrania acusó a Rusia de “asesinar deliberadamente a civiles” tras la muerte de seis personas en nuevos bombardeos del Kremlin

Bosnia conmemora los 31 años del genocidio de Srebrenica: el reclamo de “nunca más” de la ONU

El régimen de Irán advirtió que no se considerará obligado a cumplir el acuerdo de paz con EEUU si continúan las hostilidades