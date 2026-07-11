La industria musical crea una clasificación para identificar la música generada por IA

A la izquierda, el sello "Generadas por IA"; a la derecha, el sello "Asistida por IA" (RIAA).

Una coalición de organizaciones de la industria musical y de artistas presentó un sistema voluntario de etiquetas para identificar grabaciones creadas con IA o elaboradas con asistencia parcial de esa tecnología, que se colocarían de manera similar a las etiquetas de contenido explícito, informaron Variety y The Hollywood Reporter.

El anuncio llegó cuando los propios servicios de música reconocieron la magnitud del fenómeno. Según Deadline, Deezer informó que las pistas generadas con inteligencia artificial representaron el 44% de toda la música nueva que entra en su plataforma, mientras que Apple Music señaló que más de un tercio de sus temas son “100% IA”.

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Las nuevas marcas se aplican a nivel de pista y distinguen dos situaciones. “AI-Generated” (Generadas por IA) identifica grabaciones realizadas total o principalmente con inteligencia artificial generativa, ya sea en la voz principal, en instrumentos centrales o en canciones creadas íntegramente con la herramienta.

La segunda etiqueta, “AI-Assisted” (Asistidas por IA), se reserva para obras creadas sustancialmente por humanos, con creatividad humana reconocible, pero en las que la IA intervino en algunos “elementos expresivos”. En esos casos, la voz principal y los instrumentos centrales son interpretados por personas.

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Las etiquetas no cubren letras, composición, videoclips ni arte de tapa

De acuerdo con Variety, el programa no alcanza, por ahora, al uso de inteligencia artificial en letras, composición, videoclips ni portadas. La propuesta, además, no es obligatoria: las organizaciones la describieron como un esquema voluntario para que lo adopten servicios digitales, distribuidoras, agregadores y organismos de estandarización, precisó The Hollywood Reporter.

Detrás de la medida están la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), los Grammy, SAG-AFTRA, la Human Artistry Campaign, la Asociación Estadounidense de Música Independiente; la Red Mundial de Artistas Independientes; e IMPALA, la asociación que representa a los artistas independientes europeos.

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Vikki Oakley, directora ejecutiva de IFPI, y Mitch Glazier, presidente y director ejecutivo de RIAA, afirmaron en una declaración conjunta que “los fans quieren saber si se ha usado inteligencia artificial generativa en la música que escuchan y cómo se ha usado. Dada la importancia que tienen el arte humano y la autenticidad para los amantes de la música de todo el mundo, estas etiquetas ofrecerán un enfoque de transparencia inmediatamente comprensible y fácil de ampliar”.

El programa de etiquetado de música con IA no incluye por ahora letras, composición, videoclips ni portadas, y su adopción no es obligatoria (REUTERS/Dado Ruvic).

Incertidumbre y posturas divergentes ante la identificación de música creada con IA

El cronograma para la adopción de este sistema y los detalles sobre su aplicación aún no están definidos. Tampoco está claro cuán común sería la divulgación voluntaria de información sobre IA, ante la falta de incentivos y el estigma asociado a la música creada con estas tecnologías. Quienes utilizan IA con fines fraudulentos tampoco tienen interés en transparentar esa información, indicó The Hollywood Reporter.

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La medida apareció en un contexto en el que los servicios de streaming optaron por enfoques distintos para etiquetar música generada por IA: algunos, como Spotify y Apple Music, responsabilizan a los artistas de etiquetar sus obras, mientras que otros, como Tidal, etiquetan estas pistas directamente y prohíben el cobro de regalías por ellas, informó Variety.

La Asociación de Medios Digitales, que agrupa a estos servicios, afirmó que seguía de cerca el programa de etiquetado. La asociación agregó que creía que el etiquetado de la música generada por IA funciona mejor “cuando abarca todo el proceso, desde el creador hasta el fan, y nuestros miembros dependen de socios de la industria para que esto sea posible”.

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Spotify, Apple Music, Tidal y Deezer mantienen posturas distintas sobre cómo etiquetar la música generada por IA y cómo tratar sus regalías (REUTERS/Dado Ruvic).

Deezer, por su parte, emitió un comunicado citado por Deadline en el que sostuvo que era “alentador ver los pasos que se están dando hacia un enfoque unificado de la IA generativa en la música”. La compañía recordó que fue la primera plataforma en detectar, etiquetar y excluir música generada por IA de sus recomendaciones algorítmicas. A su vez, aseguró que está lista para respaldar el desarrollo de un esquema de alcance industrial.

El debate incluye el crecimiento de herramientas como Suno y Udio, observadas por artistas y sellos por el posible uso de obras protegidas en el entrenamiento de sus modelos. Suno explicó en un comunicado que “la transparencia es importante”, pero sostuvo que debería corresponder a artistas y plataformas decidir cómo tratar estos casos; además, señaló que incorporó marcas de agua y huellas digitales de audio para facilitar la divulgación del uso de IA, reportó Variety.

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