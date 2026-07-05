Un ADN revela la identidad de un joven soldado de la Guerra de Independencia de Estados Unidos

Los restos de John Pumphrey fueron hallados en el campo de batalla de Camden, donde murieron, resultaron heridos o fueron capturados cerca de 2.000 soldados del Ejército Continental en 1780 (Imagen Ilustrativa Infobae).

La identificación por ADN permitió poner nombre a un soldado de la Guerra de Independencia de Estados Unidos enterrado en Carolina del Sur. Los restos hallados en ese campo de batalla correspondían a John Pumphrey, un adolescente del 7.º Regimiento de Maryland del Ejército Continental que murió en la Batalla de Camden en 1780, informaron CBS News y NPR.

Los investigadores lograron identificarlo tras combinar secuenciación del genoma, tres tipos de análisis de ADN y genealogía genética forense con registros históricos y árboles familiares.

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La batalla de Camden y el hallazgo de 14 soldados sin identificar

De acuerdo con CBS News, la batalla de Camden, ocurrida en agosto de 1780 en Carolina del Sur, dejó un saldo devastador para el Ejército Continental: cerca de 2.000 soldados muertos, heridos o capturados. La zona, escenario de uno de los enfrentamientos más letales de la Guerra de Independencia, permaneció durante siglos como testimonio del conflicto.

Sin embargo, el trabajo de campo de los arqueólogos Jim Legg y Steve Smith, del Instituto de Arqueología y Antropología de la Universidad de Carolina del Sur, permitió sacar a la luz un secreto oculto.

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Durante la pandemia de COVID-19, Legg intensificó las tareas de búsqueda con detectores de metales. El hallazgo de botones y balas de mosquete condujo a la localización de restos humanos enterrados a solo 35 centímetros de profundidad. Dos de los cuerpos incluso sobresalían del suelo, indicó NPR.

Según Rick Wise, director ejecutivo de la South Carolina Battleground Preservation Trust citado por NPR, la precariedad de las fosas se debe a que los prisioneros continentales, capturados por los británicos tras la batalla, excavaron las tumbas con las manos o con palos, ante la falta de herramientas.

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En total, el equipo descubrió 14 conjuntos de restos. Los cuerpos, sin identificación posible, recibieron un número como única referencia. Pese a su falta de nombre, los arqueólogos depositaron los restos en Camden con lápidas en las que figura “Desconocido”.

Arqueólogos de la Universidad de Carolina del Sur localizaron 14 conjuntos de restos de soldados, que yacen en tumbas con la inscripción “Desconocido” (Captura de video: 19 WLTX).

Cómo la genealogía genética forense permitió identificar al soldado “9B”

El avance de la genealogía genética forense fue determinante para identificar a uno de los soldados hallados, conocido hasta entonces como “9B”. El análisis de ADN, a cargo de FHD Forensics, permitió comparar el material genético extraído de un fragmento óseo con bases de datos públicas de genealogía. Se emplearon tres tipos diferentes de pruebas genéticas, lo que generó coincidencias con cerca de 20.000 descendientes modernos, indicó CBS News.

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La colaboración con la comunidad fue clave: familiares de la línea Pumphrey, como Nancy Pumphrey White, Pam Donahue y Karen Pumphrey Etchison, aportaron sus perfiles genéticos y ayudaron a rastrear documentos históricos y registros fiscales. El hallazgo sorprendió a los descendientes, quienes sabían que los Pumphrey eran cuáqueros, un grupo históricamente pacifista, pero desconocían la historia militar de su antepasado, reportó NPR.

Según Allison Peacock, presidenta de FHD Forensics citada por NPR, Pumphrey es el “John Doe” identificado más antiguo mediante genealogía genética hasta la fecha.

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En junio, la familia se reunió en un evento en Maryland para conmemorar la vida de John Pumphrey y conocer detalles de su sacrificio. La lápida que marcaba su tumba como “Desconocido” pronto llevará su nombre y le devolverá una identidad perdida durante siglos.

La genealogía genética forense combinó secuenciación del genoma, tres análisis de ADN, registros históricos y árboles familiares para identificar al soldado 9B como John Pumphrey (Captura de video: 19 WLTX).

Quién era el joven soldado John Pumphrey hallado en Camden

El equipo de investigación reconstruyó que John Pumphrey nació en el condado de Anne Arundel, Maryland. La familia era dueña de aserraderos y propiedades inmobiliarias. No obstante, quedó huérfano a los diez años tras la muerte de sus padres y perdió la herencia familiar por una disputa. A los 13 o 15 años se alistó en el 7.º Regimiento de Maryland, probablemente en busca de sustento y de una nueva vida, precisaron CBS News y NPR.

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Tras su ingreso, participó en combates clave como las batallas de Brandywine y Germantown, en Pensilvania; Monmouth, en Nueva Jersey, y soportó los duros inviernos de Valley Forge y Morristown.

Pese a la tradición pacifista de los cuáqueros a la que pertenecía su familia, sus circunstancias personales lo llevaron a enrolarse. Según registros históricos, Pumphrey volvió a alistarse tras su primer período de servicio, algo poco habitual en un ejército donde muchos regresaban a sus hogares para trabajar la tierra.

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La Batalla de Camden fue su último destino. El Ejército Continental, aunque en superioridad numérica inicial, se vio superado cuando la milicia estadounidense se replegó ante la carga británica. El regimiento de Pumphrey quedó expuesto y murió junto a sus compañeros.

El análisis antropológico de sus huesos permitió determinar su corta edad y su probable posición en la línea de batalla. Su identificación no solo ofrece un cierre para sus descendientes, sino que también ofrece esperanza de poner nombre a otros soldados desconocidos.

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“La identificación de John Pumphrey es sumamente gratificante para quienes llevamos tres décadas dedicados a la preservación e interpretación del campo de batalla de Camden. Ahora parece probable que se identifiquen más hombres desaparecidos. Es posible que se puedan identificar prácticamente todos los restos ‘desconocidos’ de la Revolución, la Guerra Civil o épocas posteriores”, expresó el arqueólogo Legg.