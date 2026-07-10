Estados Unidos

El Pentágono publicó nuevos archivos sobre ovnis: “Era diferente a todo lo que había visto”

El Departamento de Defensa difundió 40 expedientes sobre fenómenos anómalos no identificados, con registros históricos y casos recientes, incluidos episodios de 2025 cerca de China

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Una pantalla en escala de grises muestra una retícula de objetivo central, un objeto pequeño a distancia, la letra N y varias barras negras rectangulares
El Pentágono publicó 40 archivos sobre ovnis y fenómenos anómalos no identificados en una nueva entrega con documentos, videos e informes recientes (Departamento de Guerra de los Estados Unidos)

El Pentágono publicó el viernes 40 archivos sobre ovnis, o fenómenos anómalos no identificados, en una nueva entrega que combinó documentos históricos, videos militares y informes recientes. El Departamento confirmó que la desclasificación continuará en el marco de la orden ejecutiva firmada este año por Donald Trump.

Casi la mitad del material correspondió a hechos ocurridos desde 2010 e incluyó videos infrarrojos tomados por cámaras militares en el Pacífico occidental, el Atlántico y Oriente Medio. Los casos más recientes del cuarto lote dataron de 2025 y se ubicaron cerca de China, bajo jurisdicción del Comando Indo-Pacífico.

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La publicación reunió 14 documentos, 19 videos, cuatro archivos de audio y tres imágenes. Los materiales procedieron del Pentágono, la NASA, la CIA, el FBI y el Departamento de Energía.

Según el sitio oficial del Departamento de Defensa dedicado a estos expedientes, el contenido mantuvo la línea de divulgaciones anteriores: una mezcla de registros históricos, piezas mayormente sin censura y informes sobre incidentes más cercanos en el tiempo.

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Casos documentados en los archivos desclasificados

Fondo gris con un objeto oscuro central de ocho puntas. Pequeños símbolos de color cian y letras 'N' aparecen alrededor. Bloques negros en los bordes
Otro caso ocurrido en el Atlántico en 2020 registró una intrusión en el espacio aéreo con un objeto oscuro que un tripulante de la Armada comparó con un globo grande y deformado (Departamento de Guerra de los Estados Unidos)

Entre los documentos figuró un informe posterior a una misión de 2019 sobre el este de Estados Unidos, elaborado después de que un aviador y otros cuatro integrantes del personal observaran un objeto en vuelo. En el informe, el militar dejó por escrito una descripción del episodio y detalló las dificultades que enfrentó para registrar el objeto con mayor definición.

“Observé un objeto con características de vuelo diferentes a todo lo que había visto en mis 28 años de servicio en la Fuerza Aérea y la Armada”, escribió. “Un pequeño objeto se encontraba debajo de nosotros y parecía desplazarse en línea recta en dirección opuesta a la nuestra a gran velocidad”.

El aviador agregó que siguió al objeto durante entre 10 y 15 segundos antes de activar la grabación de video. También señaló que, al intentar ampliar la imagen para obtener más resolución, no logró enfocarlo por su velocidad y que, después del análisis posterior al vuelo, el objeto pareció rectangular.

En ese mismo informe indicó que otros pilotos con experiencia igual o superior tampoco pudieron identificarlo. El video asociado al incidente mostró lo que pareció ser un objeto moviéndose a gran velocidad, según la descripción incluida en los materiales.

Otro caso incorporado a la divulgación ocurrió en el Atlántico en 2020. Allí, un integrante de la tripulación de la Armada describió en un informe adjunto, parcialmente censurado, un objeto “de un color más oscuro, parecido al granate, de aproximadamente entre 3,6 y 4,5 metros de altura”.

“Estructuralmente, parecía un globo grande y algo deformado, pero no pudimos verificarlo al pasar por la zona de fusión”, escribió el oficial de sistemas de armas. “Luego regresamos a la nave y aterrizamos sin incidentes”.

El Pentágono explicó que ese documento correspondió a un “informe posterior a la intrusión en el espacio aéreo”, un formulario estandarizado que la Armada de Estados Unidos utiliza para registrar las circunstancias de una intrusión no autorizada en espacio aéreo controlado durante operaciones militares activas o entrenamiento.

Uno de los archivos más detallados del nuevo lote describió la entrada de un objeto no identificado en el espacio aéreo sobre la instalación de armas nucleares Pantex, cerca de Amarillo, en Texas, en septiembre de 2015. El documento recogió el relato de dos oficiales que persiguieron el objeto mientras ponían el complejo bajo confinamiento.

Según el informe, los agentes no lograron alcanzarlo. Detuvieron el vehículo y descendieron para observarlo mejor. En esa instancia, indicaron que no escucharon ningún sonido y que, al examinarlo con binoculares, no pudieron identificar un sistema de propulsión.

Imagen en escala de grises que muestra un grupo de figuras oscuras entre dos líneas blancas verticales sobre un fondo gris, vista desde arriba
El cuarto lote incluyó casos de 1949 en Los Álamos y videos de 2025 cerca de China, bajo jurisdicción del Comando Indo-Pacífico, sobre el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental (Departamento de Guerra de los Estados Unidos)

Después de entre uno y dos minutos de observación, el objeto siguió hacia el norte y se alejó del lugar. Ese episodio formó parte de los materiales incorporados por el Departamento de Energía en esta tanda, de acuerdo con la descripción incluida en el paquete difundido.

La divulgación también incluyó registros mucho más antiguos. Entre ellos apareció la transcripción de una conferencia celebrada en 1949 en Los Álamos, Nuevo México, a la que asistieron físicos y científicos, incluidos algunos participantes del Proyecto Manhattan.

En esa reunión se intentó explicar las “bolas de fuego verdes” observadas sobre el laboratorio nuclear. Una de las hipótesis planteó que podían ser meteoritos al ingresar en la atmósfera, pero un astrónomo citado en la transcripción sostuvo que “nunca se había observado nada parecido en el caso de meteoritos”.

Los sucesos más nuevos incluidos en el cuarto lote ocurrieron en 2025 cerca de China. Uno de los videos mostró a un sensor militar siguiendo “un área de contraste que se asemeja a una estrella de seis puntas” sobre el Mar Amarillo.

Otro archivo pareció registrar durante varios minutos un objeto sobre el Mar de China Oriental. Ambos episodios quedaron bajo la jurisdicción del Comando Indo-Pacífico del ejército, según la descripción incluida en esta entrega.

el portavoz Sean Parnell dijo en un comunicado: “El Departamento de Guerra y nuestros socios de la agencia están trabajando activamente en la próxima publicación de archivos sobre UAP”.

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