El promotor inmobiliario responsable del inestable edificio de Nueva York es acusado de defectos de construcción

MetroLoft y Nathan Berman enfrentan demandas civiles por el edificio inestable del East Side de Nueva York, defectos de construcción y facturas impagadas (Foto AP/Angelina Katsanis)

La situación del promotor inmobiliario responsable del edificio inestable del East Side de Nueva York ha puesto de relieve una serie de problemas legales y estructurales que trascienden el caso puntual de este rascacielos. En las últimas semanas, la atención mediática se ha centrado en MetroLoft y su propietario, Nathan Berman, a raíz de los episodios de inestabilidad y evacuaciones que afectaron al inmueble. No obstante, los problemas para la firma no se limitan a este incidente, ya que enfrenta demandas adicionales que cuestionan tanto la integridad de sus construcciones como el cumplimiento de sus obligaciones financieras y legales.

El promotor del rascacielos en el East Side, que recientemente provocó la evacuación de sus residentes por problemas de estabilidad, se encuentra actualmente bajo el escrutinio de la justicia. Dos demandas civiles han sido presentadas contra MetroLoft y su propietario, señalando cuestiones que van desde defectos de construcción hasta la existencia de facturas impagadas. Las acusaciones formales apuntan a que tanto la seguridad física de los ocupantes como la solvencia financiera de la empresa están en entredicho.

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Uno de los aspectos más graves de las acusaciones se relaciona con la seguridad de los inmuebles. Las demandas sostienen que los defectos de construcción detectados en distintas propiedades bajo la responsabilidad de MetroLoft suponen un riesgo directo para los residentes y trabajadores. Entre las imputaciones se mencionan infracciones del código de edificación, irregularidades que pueden ir desde problemas estructurales hasta deficiencias en sistemas esenciales como la ventilación y la fontanería. Aunque Nathan Berman, propietario de MetroLoft, ha evitado hasta el momento emitir comentarios sobre la totalidad de las denuncias, sí accedió a una entrevista telefónica para referirse exclusivamente a las tareas de reparación iniciadas en el rascacielos del East Side. En sus declaraciones, Berman sugirió la posibilidad de “un error humano” como causa del problema, sin profundizar en detalles sobre las demás acusaciones ni asumir responsabilidad directa antes de completar una revisión interna.

Demandas por defectos de construcción en un edificio de Tribeca

Las demandas contra MetroLoft sostienen que hubo infracciones del código de edificación y fallas en la ventilación y la fontanería en distintas propiedades (AP Photo/Angelina Katsanis)

Las preocupaciones en torno a la labor de MetroLoft se profundizan con la demanda presentada por la junta de propietarios de un condominio situado en Tribeca. En este caso, la junta alega que la empresa, responsable de la renovación de una antigua fábrica con 130 años de historia, incurrió en múltiples defectos de construcción y generó condiciones inseguras para los residentes. La demanda sostiene que la intervención de MetroLoft estuvo “plagada de defectos y condiciones inseguras”, abarcando desde fallos en el techo y las paredes hasta problemas en la ventilación y la fontanería.

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El informe presentado ante el tribunal recoge la opinión de un arquitecto contratado por la junta de propietarios, quien advirtió que algunos de los desperfectos detectados en el edificio podrían “poner en peligro la vida” de los habitantes. A pesar de que el inmueble llegó a albergar a celebridades como Justin Timberlake y Jessica Biel, el ambiente dista mucho del lujo asociado a sus famosos residentes. La acumulación de “defectos e infracciones del código” ha empañado la imagen del edificio y ha provocado que los propietarios recurran a la vía judicial para exigir responsabilidades a MetroLoft.

En la demanda, se detalla que MetroLoft cobró millones de dólares por la renovación, aunque los problemas estructurales y de infraestructura persisten hasta hoy. La empresa, no obstante, ha negado las imputaciones en los documentos oficiales presentados ante el tribunal y mantiene su postura de no emitir declaraciones públicas sobre el caso específico de Tribeca.

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Facturas impagadas por parte de MetroLoft

Una empresa constructora demandó a MetroLoft en 2023 por más de 200.000 dólares impagos por trabajos en un edificio de la calle 87 y la avenida East End (AP Photo/Yuki Iwamura)

A los problemas vinculados a la calidad de las obras se suman las acusaciones por facturas impagadas. En 2023, una empresa constructora presentó una demanda contra MetroLoft, reclamando el pago de más de 200.000 dólares por trabajos realizados en un edificio ubicado en la intersección de la calle 87 y la avenida East End. La denuncia sigue su curso en la justicia, mientras MetroLoft ha refutado los cargos en los escritos entregados a las autoridades judiciales.

La falta de pago por servicios prestados no solo afecta la imagen de la promotora inmobiliaria en el sector, sino que también podría traducirse en complicaciones legales y financieras adicionales. Este nuevo frente judicial se suma a la ya compleja situación que enfrenta la empresa como consecuencia de las múltiples demandas por defectos y condiciones de inseguridad en sus desarrollos inmobiliarios.

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Infracciones de la empresa constructora principal del proyecto East Side

La cadena de incidentes y acusaciones no termina con las demandas directas contra MetroLoft. La empresa constructora principal del proyecto East Side, identificada como 235 GC LCC, acumuló durante el último año un total de siete infracciones emitidas por el Departamento de Edificios de Nueva York. Entre las violaciones registradas figuran caídas de materiales como metal y vidrio, así como el accidente de un trabajador que cayó desde una escalera mientras se encontraba en la obra.

Si bien todas estas infracciones aparecen ahora como “resueltas” según los registros oficiales, el historial reciente de la constructora y del promotor inmobiliario revela una serie de incidentes preocupantes tanto para los trabajadores como para los futuros residentes de los desarrollos. El caso del rascacielos del East Side ha servido como catalizador para sacar a la luz un conjunto de prácticas y situaciones que ponen en cuestión los estándares de seguridad y calidad en el sector inmobiliario de la ciudad de Nueva York.

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