Un trabajador estadounidense contrajo ébola en Congo y EE. UU. refuerza la prevención

Un ciudadano estadounidense que trabaja para una organización humanitaria en la República Democrática del Congo contrajo ébola en medio del brote de ébola de más rápido crecimiento en África (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

Un ciudadano estadounidense que trabaja para una organización humanitaria en la República Democrática del Congo contrajo ébola, informó el viernes el gobierno de Estados Unidos.

El caso se conoció mientras el país africano enfrenta el brote de ébola de más rápido crecimiento registrado en el continente, con una expansión favorecida por la violencia, los desplazamientos y la falta de protección adecuada para el personal sanitario.

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La dimensión del brote quedó expuesta esta semana con las cifras difundidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África: 1.830 casos confirmados y 648 fallecimientos en Congo. Se confirmaron contagios en Uganda.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, citados por CBS, el organismo trabaja con el empleador de la persona afectada, con agencias estadounidenses, autoridades de salud pública y socios congoleños para evitar una mayor transmisión e identificar a los contactos estrechos.

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Los CDC no dieron más detalles sobre el paciente.

El caso se conoció mientras Congo intentó contener un brote que las autoridades sanitarias enfrentaron desde hace meses y cuya evolución preocupó por su velocidad y por las condiciones en el terreno. La combinación de circulación silenciosa inicial del virus, conflicto armado y ataques contra instalaciones médicas complicó la respuesta.

Las autoridades congoleñas declararon el nuevo brote de ébola el 15 de mayo, después de que la enfermedad llevara semanas propagándose sin detección oficial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Ese retraso inicial amplió la ventana de transmisión antes de la activación formal de las medidas de control.

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El brote estuvo causado por el virus Bundibugyo, una variante rara del ébola para la que no existe vacuna ni tratamiento aprobado. La enfermedad suele provocar síntomas mortales, lo que agravó la presión sobre un sistema sanitario ya afectado por la inseguridad y la escasez de recursos.

La semana pasada comenzaron ensayos clínicos para tratar esta variante, después de que investigadores pusieran en marcha un estudio con la intención de encontrar herramientas para combatir el virus. La apertura de esos ensayos introdujo una vía de respuesta médica en medio de una emergencia que hasta ahora careció de opciones aprobadas específicas.

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El operativo también arrastró dificultades materiales. Según el texto citado por CBS, médicos y otros trabajadores de salud a menudo no contaron con equipo de protección suficiente, una carencia que los dejó expuestos al contagio y redujo la capacidad operativa de los centros de atención.

El avance del virus coincidió con desplazamientos y ataques a centros de salud

La violencia, los desplazamientos y los ataques a centros de salud en el este del Congo favorecieron la propagación del ébola y dificultaron la respuesta sanitaria (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)

El este del Congo vive un conflicto persistente que obligó a miles de personas a huir de la violencia. Ese movimiento de población contribuyó a la propagación del virus, al tiempo que la desconfianza de parte de las comunidades y los ataques a centros de salud obstaculizaron la identificación de casos y el seguimiento de contactos.

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Ese contexto ayuda a explicar por qué el brote adquirió una escala en poco tiempo. La circulación del virus en zonas inseguras dificulta el trabajo de vigilancia, interrumpe cadenas de atención y expone a los equipos sanitarios a riesgos adicionales, incluso antes del contacto con pacientes infectados.

El nuevo caso detectado en un trabajador estadounidense no fue el primero vinculado a personal de ese país destinado en Congo. Durante la primera semana del brote, un médico estadounidense que trabajaba allí también contrajo el virus y fue trasladado para recibir tratamiento.

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Tras varias semanas de atención en un hospital alemán, ese médico se recuperó. Luego regresó a Estados Unidos en junio, después de que su familia permaneciera en cuarentena por separado.

El antecedente mostró que la exposición de trabajadores extranjeros sobre el terreno ya había obligado a activar mecanismos internacionales de atención y aislamiento. También reveló que la discusión sobre dónde tratar a ciudadanos estadounidenses expuestos al ébola se instaló desde el inicio de la emergencia.

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Funcionarios de la administración del presidente Donald Trump dijeron inicialmente que Estados Unidos planeaba enviar a los estadounidenses expuestos al ébola en el extranjero a un nuevo centro en Kenia, en lugar de repatriarlos. Ese proyecto quedó suspendido por orden de un tribunal keniano.

La Casa Blanca pidió USD 1.400 millones para responder al brote en la región

La Casa Blanca pidió al Congreso USD 1.400 millones para responder al brote de ébola en Congo, Uganda y otros lugares de la región (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

En una solicitud reciente al Congreso, la administración Trump pidió USD 1.400 millones en fondos adicionales para responder al brote en Congo, Uganda y otros lugares. El pedido reflejó que Washington consideró la situación como una amenaza regional, no limitada a un solo país.

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La detección del trabajador humanitario infectado reforzó esa preocupación porque confirmó que el brote afectó también a personal involucrado en la asistencia y la contención. Los CDC centraron su respuesta inmediata en dos frentes: cortar posibles cadenas de transmisión y ubicar a quienes hayan tenido contacto cercano con la persona contagiada.

El caso cobró relevancia por tratarse de una variante del virus para la que aún no hay vacuna ni tratamiento aprobado, y por desarrollarse en un escenario donde la respuesta sanitaria se vio alterada por violencia armada, desplazamientos masivos y falta de insumos.