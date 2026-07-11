Cómo será la nueva función de WhatsApp que te avisa de los cumpleaños de tus amigos

WhatsApp planea mostrar los cumpleaños de los contactos en una sección especial dentro de la app. (EFE)

WhatsApp trabaja en una función que notificará los cumpleaños de los contactos directamente en la aplicación. Esta novedad busca integrar un recordatorio social en el canal de comunicación más utilizado para felicitaciones, reduciendo la dependencia de calendarios y mejorando la experiencia cotidiana.

La iniciativa de WhatsApp no surgió inicialmente como una estrategia para fomentar la interacción, sino como respuesta a una exigencia legal. En una versión beta anterior para Android (2.24.12.25), la plataforma comenzó a solicitar el año de nacimiento a ciertos usuarios.

PUBLICIDAD

La razón estuvo ligada a regulaciones estadounidenses que obligan a los servicios digitales a confirmar la edad de los usuarios. En ese entonces, el dato servía únicamente para cumplimiento normativo y no era visible para otros contactos, ni modificable tras su ingreso.

El giro llegó con la beta 2.26.27.3, también para Android. Allí, WhatsApp empezó a diseñar una sección específica que transforma esa información en un recordatorio útil sobre los cumpleaños de los contactos.

PUBLICIDAD

La nueva herramienta avisará con notificaciones el día del cumpleaños de cada usuario registrado. (Reuters)

Cómo funcionará la sección de cumpleaños en WhatsApp

La función, aún en desarrollo, se materializa en una sección dedicada donde los usuarios podrán consultar los próximos cumpleaños de sus contactos. El objetivo es ofrecer un panel simple que permita ver de un vistazo las fechas importantes, sin recurrir a aplicaciones externas ni depender de la memoria.

El portal especializado WABetaInfo detalló que la función incluirá:

Un listado de cumpleaños próximos , visible en una sección interna de WhatsApp.

Notificaciones automáticas el día del cumpleaños de cada contacto.

Un enfoque de resumen, pensado para que las felicitaciones se mantengan dentro de la misma plataforma.

Para quienes han usado otras redes sociales, el mecanismo resulta familiar: un recordatorio sencillo que incentiva las conversaciones y la interacción personal, justo en el momento donde más mensajes, fotos o stickers se comparten. WABetaInfo comparó la experiencia con la de plataformas como Facebook, donde los cumpleaños suelen generar picos de actividad y mensajes entre usuarios.

PUBLICIDAD

La función responde a la tendencia de usar WhatsApp como principal canal para enviar felicitaciones. (Reuters)

Diferencias y similitudes con otras redes sociales

Durante años, WhatsApp evitó funciones propias de redes sociales, manteniendo el foco en el chat y la mensajería directa. Sin embargo, la integración de cumpleaños responde a un hábito consolidado: la mayoría de las felicitaciones ya se realizan a través de la aplicación, según observó WABetaInfo. El cambio radica en que ahora la app no solo será el canal de envío, sino también el lugar donde se descubre y recuerda la fecha.

Un aspecto fundamental es la dependencia de los datos proporcionados por los usuarios. WhatsApp solo podrá ofrecer recordatorios si el contacto incluyó su fecha de nacimiento en la plataforma. Por el momento, no todos los usuarios han añadido ese dato ni la empresa lo solicita en todas las regiones, lo que podría limitar el alcance inicial de la función.

PUBLICIDAD

Privacidad y desafíos pendientes

En esta etapa temprana, WhatsApp no ha implementado controles de privacidad específicos para la nueva función. Actualmente, no existe la opción de decidir si la fecha de cumpleaños se comparte con otros contactos o se mantiene solo para uso interno. Ese matiz es relevante, ya que la fecha de nacimiento es un dato personal sensible y puede tener implicancias en términos de seguridad, como el riesgo de suplantación de identidad o la elaboración de perfiles con información adicional.

Por ahora, la opción de cumpleaños no incluye controles de privacidad para decidir qué datos se comparten. (Europa Press)

WABetaInfo subrayó que la notificación de cumpleaños aún se encuentra en fase de desarrollo para dispositivos Android. Ni los evaluadores beta pueden probarla y WhatsApp no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento.

PUBLICIDAD

La expansión de WhatsApp hacia funciones sociales

El avance de esta función confirma una tendencia: WhatsApp amplía su oferta más allá del chat tradicional, acercándose a dinámicas más propias de plataformas sociales. El reto principal será equilibrar la utilidad de estos recordatorios con la protección de la privacidad, una demanda constante entre los usuarios.

La integración de cumpleaños busca facilitar la interacción y reforzar el papel de WhatsApp como espacio central para la comunicación personal, sin perder de vista los desafíos regulatorios y de seguridad que implica el manejo de datos sensibles.

PUBLICIDAD