La ciudad de Nueva York elimina el costo de exámenes para empleos públicos: a quiénes beneficia

La Ley Local 57 de 2025 amplió la exención de tasas de la función pública, que ya alcanzaba a veteranos, personas desempleadas y solicitantes con asistencia pública (REUTERS/Jordan Tovin).

El alcalde Zohran Mamdani anunció que los exámenes de servicio civil ahora serán gratuitos para los estudiantes de secundaria de Nueva York y para quienes rindan por primera vez, según informó la oficina del alcalde.

El esquema de exención de tasas fue establecido por la Ley Local 57 de 2025 y amplió los beneficios ya vigentes para veteranos, personas desempleadas y solicitantes que reciben asistencia pública.

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Los postulantes elegibles pueden pedir la exención en el sistema en línea OASys 2.0: a los aspirantes primerizos se les verificará la elegibilidad de forma automática y los estudiantes de secundaria deberán presentar constancia de inscripción vigente.

El alcalde declaró: “Servir a Nueva York es un privilegio único en la vida. Quienes mejor preparados están para construir una ciudad que funcione para todos son los estudiantes en nuestras aulas, quienes transitan por nuestras calles y los neoyorquinos que llaman a nuestra ciudad su hogar”.

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Exámenes de DCAS: alcance, áreas y novedades para el año fiscal 2027

De acuerdo con la oficina, el 80% de los puestos municipales exige aprobar una prueba de este tipo. El Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS) administra cada año un promedio de 175 exámenes para más de 110.000 candidatos.

Además, el organismo publicó el cronograma de exámenes del año fiscal 2027, que incluye 149 evaluaciones para cargos en seguridad pública, administración, ingeniería, salud y otros roles.

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Las pruebas se ofrecerán durante el próximo año fiscal: el 72% estará abierto a todos los neoyorquinos calificados y el 28% será de promoción para empleados municipales.

Asimismo, la ciudad anunció que los Avisos de Examen podrán traducirse a más de 190 idiomas, aunque los exámenes se mantendrán en inglés.

DCAS administra cada año unos 175 exámenes para más de 110.000 candidatos y el 80% de los puestos municipales exige aprobar una prueba (REUTERS/Eduardo Munoz).

Pasos para postularse a los empleos municipales en Nueva York

El proceso de selección para la mayoría de los empleos en la ciudad de Nueva York consta de tres etapas:

Realizar un examen : cada año, en julio, la ciudad publica un calendario con los exámenes disponibles para los puestos vacantes en las agencias municipales. Los interesados pueden inscribirse y pagar el examen en línea o en un centro comunitario, y rendirlo en línea o presencial.

Ingresar a la lista de la función pública: después de cada examen, la ciudad elabora una lista con todos los candidatos que aprobaron. Esa lista se utiliza como referencia para los organismos municipales que buscan cubrir vacantes.

Obtener un empleo: cuando una agencia necesita contratar, contacta a los candidatos de la lista para entrevistas. Tras ese proceso, puede seleccionar a una persona para ocupar la vacante.

El cronograma de exámenes del año fiscal 2027 incluye 149 evaluaciones para cargos de seguridad pública, administración, ingeniería, salud y otras áreas (REUTERS/Jeenah Moon).

Sistema Online OASys: solicitud e inscripción a los exámenes

Las solicitudes para rendir los exámenes pueden hacerse tanto en línea, desde cualquier computadora con acceso a internet, a través del sistema OASys (Online Application System), como en persona en los Centros de Aplicaciones y Pruebas Computarizadas (CTACs), ubicados en cada uno de los cinco distritos. Estos centros están abiertos de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, excepto feriados.

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Para hacerlo a través de OASys, se debe crear una cuenta para solicitar exámenes en línea, revisar el historial de solicitudes, gestionar notificaciones y consultar información sobre las listas de elegibilidad.

El registro en OASys se realiza al presionar el botón “Registrarse” en la página principal, completar los datos personales y confirmar la cuenta a través del correo electrónico recibido. Una vez creada, el sistema asigna un número de perfil, que reemplaza el uso del número de seguro social (SSN) para futuras gestiones.

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Todas las notificaciones y comunicaciones incluirán el número de perfil asignado por OASys, que se debe utilizar como referencia en cualquier contacto con el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS).