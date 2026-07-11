La FIFA vende el campo que se utilizará para la final del Mundial en piezas de 450 dólares

La FIFA vende por 450 dólares piezas del césped que se utilizará en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

La FIFA ha sorprendido al mundo del fútbol con una iniciativa singular: la venta del césped utilizado en la final de la Copa Mundial 2026 como objeto de colección. Este movimiento se suma a una serie de acciones comerciales que han acompañado la organización del torneo en Estados Unidos y ha generado atención tanto entre los coleccionistas como entre los seguidores del deporte, en medio de críticas previas por los elevados precios asociados al evento.

La entidad rectora del fútbol internacional ha puesto a disposición de los aficionados la posibilidad de adquirir una pieza original del campo de juego donde se disputará la final del Mundial, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Cada fragmento del césped se ofrece al público por un valor de 450 dólares, una cifra que refuerza la tendencia de la FIFA a comercializar recuerdos y experiencias exclusivas del torneo a precios elevados. La propuesta ha llamado la atención no solo de quienes buscan atesorar una parte de la historia de la Copa del Mundo, sino también de quienes ven en esta iniciativa una muestra más de la orientación comercial que caracteriza a la organización del evento.

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La tienda oficial de la FIFA informa que cada segmento de césped tiene unas medidas de 17,5 x 17,5 x 17,5, aunque no se especifica si estas dimensiones corresponden a pulgadas, centímetros o milímetros. Esta falta de claridad en las especificaciones ha generado dudas entre los potenciales compradores y entre quienes siguen de cerca las acciones de mercadeo de la FIFA.

Hasta el momento, el organismo no ha respondido a las consultas enviadas por correo electrónico para aclarar el tamaño exacto de cada pieza. A pesar de ello, la expectativa en torno a este producto sigue creciendo, especialmente entre los aficionados que buscan objetos únicos relacionados con la final.

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La final de la Copa Mundial 2026 se jugará el 19 de julio y la FIFA ofrece el campo como objeto de colección para aficionados y coleccionistas

El fragmento de césped no se entrega de forma sencilla. La FIFA ha diseñado una presentación exclusiva para este objeto, buscando atraer tanto a coleccionistas como a entusiastas del fútbol. Según el sitio web oficial, quienes adquieran el producto recibirán una pieza auténtica del campo de juego, conservada permanentemente en acrílico de alta calidad.

Además, el artículo incluye una memoria USB. La FIFA destaca que este recuerdo fue creado como un “objeto de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo”. La memoria USB, fabricada en acrílico, cuenta con una película de autenticidad y está pensada como una pieza de exhibición elegante y moderna. La presentación del producto se completa con una caja de hombro abatible de alta calidad, decorada con detalles de barniz UV selectivo, lo que refuerza el carácter exclusivo del artículo.

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Todo el diseño apunta a convertir este fragmento de césped en un objeto deseado tanto por coleccionistas como por seguidores y apasionados del fútbol que buscan atesorar recuerdos tangibles de la Copa Mundial.

La FIFA ha impuesto ciertas restricciones en el envío de estos fragmentos de césped. Solo será posible enviar el producto a direcciones ubicadas en Estados Unidos y Europa, limitando así el acceso de aficionados de otras regiones que pudieran estar interesados en adquirir un trozo del campo de la final. Además, el organismo ha informado que los pedidos no se enviarán hasta después de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. De este modo, quienes compren el producto deberán esperar hasta la conclusión del evento para recibir su pedido, lo que añade un componente de anticipación y exclusividad a la experiencia de compra.

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La FIFA limita el envío de los fragmentos del césped a Estados Unidos y Europa, y no despachará los pedidos hasta después de la final (REUTERS/Brian Snyder)

En paralelo a la oferta de estos objetos de colección, el terreno de juego del MetLife Stadium ha sido objeto de críticas por parte de jugadores y entrenadores. El estadio, que habitualmente es la sede de los New York Giants y los Jets en la NFL, utiliza una superficie artificial para los partidos de fútbol americano, lo que ha generado cuestionamientos sobre la calidad del campo para un evento de la magnitud de la final del Mundial. Las preocupaciones se centran en las condiciones del terreno de juego y en su capacidad para responder a las exigencias técnicas y deportivas de un partido de tal relevancia. La polémica por el estado del césped se suma así a las discusiones en torno a las decisiones organizativas de la FIFA para este torneo.

Por otro lado, el acceso a la final del Mundial también ha estado marcado por la controversia en torno a los precios de las entradas. La FIFA ha fijado el valor de las entradas regulares para el partido decisivo en hasta 32.970 dólares, una suma que refuerza la percepción de que la organización prioriza los ingresos económicos por encima del acceso popular al evento. Las entradas VIP, que incluyen comida y bebida, alcanzan precios de 34.500 y 32.500 dólares respectivamente. Estas cifras han provocado reacciones entre los seguidores del deporte, quienes ven cada vez más alejada la posibilidad de presenciar en persona uno de los encuentros más relevantes en la historia del fútbol mundial.

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