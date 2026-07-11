La Cámara de Representantes Estados Unidos votará la ley para eliminar el cambio de hora y establecer el horario de verano permanente

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará en julio de 2026 la Ley de Protección de la Luz Solar para establecer el horario de verano permanente y eliminar el cambio de hora semestral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto votar la semana del 14 de julio de este año un proyecto de ley para eliminar el cambio de hora semestral y establecer el horario de verano permanente en todo el país.

La Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act), respaldada por el presidente Donald Trump, lleva años en el Congreso sin convertirse en ley y ahora será votada en la Cámara de Representantes la semana del 14 de julio de 2026; si la aprueba, deberá regresar al Senado para una nueva votación.

PUBLICIDAD

Qué es la Ley de Protección de la Luz Solar

El horario de verano es el período entre marzo y noviembre en el que la mayoría de los estadounidenses adelantan sus relojes una hora para extender la luz natural hacia el final del día. La ley propone que ese adelanto sea permanente: los relojes nunca volverían a retrasarse en otoño.

La Ley de Protección de la Luz Solar propone que los relojes no se atrasen en otoño y que el horario de verano quede vigente todo el año en Estados Unidos (Canva)

El Comité de Energía y Comercio de la Cámara aprobó la medida en mayo de 2026 con un voto de 48 a 1, según informó la agencia Reuters. El proyecto lo impulsa desde 2018 el representante Vern Buchanan, republicano de Florida, y cuenta con el respaldo explícito de Trump, quien en mayo calificó el cambio de hora como “una ridícula producción que se realiza dos veces al año”, de acuerdo con USA Today.

PUBLICIDAD

La propuesta incluye una cláusula de flexibilidad: los estados podrían optar por no adoptarla, según precisó Reuters en su despacho del 9 de julio de 2026 firmado por David Shepardson.

El historial del debate

El debate no es nuevo. El Senado ya aprobó una medida idéntica en marzo de 2022 por unanimidad, pero la Cámara nunca la puso a votación ante la resistencia de varios legisladores, según consignó NBC. El resultado fue el estancamiento que persiste hasta hoy.

PUBLICIDAD

El Comité de Energía y Comercio aprobó el proyecto por 48 a 1 en mayo de 2026, con impulso de Vern Buchanan y respaldo de Donald Trump (Imagen Ilustrativa Infobae)

El antecedente más cercano data de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos adoptó el horario de verano durante todo el año. El presidente Richard Nixon lo reactivó en 1974 para reducir el consumo de energía durante la crisis del petróleo, pero el Congreso lo derogó ese mismo año por su impopularidad, de acuerdo con Reuters.

Argumentos a favor

Los defensores del proyecto sostienen que el cambio de hora semestral tiene consecuencias concretas sobre la salud y la economía, según detallaron NBC y Reuters:

PUBLICIDAD

Provoca trastornos del sueño en millones de personas cada vez que los relojes se mueven.

Aumenta las lesiones laborales y los accidentes de tráfico en los días posteriores al cambio.

Las tardes con más luz en invierno estimulan una mayor actividad económica.

En estados como Florida, más horas de luz vespertina benefician directamente al turismo, el golf y los deportes al aire libre.

El representante Frank Pallone, demócrata de Nueva Jersey, dijo a Reuters: “El horario permanente es mejor para la seguridad y dará un impulso a la industria turística".

Trump escribió en la red social Truth Social en abril que mantener el horario de verano sería “muy popular y, lo más importante, sin más cambios de reloj, una gran incomodidad y, para nuestro gobierno, ¡UN EVENTO MUY COSTOSO!“.

PUBLICIDAD

Argumentos en contra

La oposición al proyecto tiene dos frentes: el político y el médico.

En el Senado, el senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, es el principal obstáculo. Cotton advirtió, según Reuters, que el horario de verano permanente generaría amaneceres "absurdamente tardíos" en invierno y obligaría a los niños a ir a la escuela en la oscuridad en gran parte del país.

PUBLICIDAD

El Senado ya había aprobado en 2022 una medida idéntica sobre el horario de verano permanente, pero la Cámara no la sometió a votación y el debate quedó estancado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la medicina, la postura apunta en una dirección diferente, según documentó NBC:

La Academia Americana de Medicina del Sueño, la Asociación Médica Americana y la Fundación Nacional del Sueño no se oponen a eliminar el cambio de hora, pero prefieren el horario estándar permanente, no el de verano.

PUBLICIDAD

Su argumento es que el horario estándar alinea mejor el ciclo de luz natural con el reloj biológico humano.

Adelantar los relojes de forma permanente, señalan, “no es bueno para la salud cerebral”.

Qué pasaría si se aprueba

Con horario de verano permanente, el sol saldría alrededor de las 9 de la mañana en Detroit durante el invierno, según precisó NBC Miami. De superar la Cámara, el proyecto aún deberá pasar por el Senado, donde Cotton y otros legisladores ya anunciaron su oposición, de acuerdo con Reuters.

PUBLICIDAD

Varios estados y territorios ya optaron por no cambiar la hora, según detalló USA Today. Arizona —por su clima desértico— y Hawái no observan el horario de verano; la Nación Navajo, que abarca partes de Arizona, Utah y Nuevo México, sí lo hace.

Los territorios de Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte tampoco participan.

La postura de los expertos

Jay Pea, presidente de la organización ciudadana Save Standard Time, sintetizó los límites del debate con una frase directa recogida por NBC: "No hay ninguna ley que podamos aprobar para mover el sol a nuestra voluntad".

Las organizaciones médicas refuerzan esa advertencia. Para ellas, el problema no es solo la incomodidad del cambio semestral, sino qué horario se elige como permanente. Su respuesta es uniforme: el estándar, no el de verano.