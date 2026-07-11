Miles de aficionados de Inglaterra y Noruega llenaron las calles de Miami horas antes del partido de semifinales del Mundial

Miles de noruegos e ingleses coparon Ocean Drive antes del cruce de cuartos, con bares llenos, disfraces, cantos y una postal que convirtió a South Beach en una fiesta anticipada

Miami se convirtió este sábado en una de las sedes con más ambiente del Mundial 2026, con miles de hinchas noruegos e ingleses que tomaron Miami Beach a pocas horas del duelo de cuartos de final del Mundial 2026 entre sus selecciones. Las calles huelen a protector solar, cerveza y adrenalina: la fiesta ya empezó.

El Ocean Drive amaneció sin autos. La ciudad lo cerró al tráfico y los fanáticos lo convirtieron en una explanada de banderas, bocinas y selfies.

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Los bares y restaurantes de Miami Beach se llenaron desde el mediodía con fanáticos noruegos e ingleses durante la previa del Mundial 2026 (X)

Miami tiene fama de ser la capital del receso de primavera universitario. Este fin de semana, los estudiantes cedieron el protagonismo a los hinchas del Mundial. Los bares y restaurantes que bordean el Ocean Drive desbordaron desde el mediodía: mesas en la vereda, música a todo volumen y conversaciones en noruego, inglés y el español local que intenta hacerse escuchar entre tanto ruido importado.

La ciudad ya albergó partidos de la fase de grupos y se ganó una reputación entre los viajeros del torneo. Para este cuartos de final, la apuesta fue mayor.

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La llegada de los hinchas noruegos a South Beach

Los hinchas noruegos llegaron con cuernos de vikingo, banderas rojas y una energía constante. En Miami Beach organizaron dos concentraciones en la víspera del partido y, en cada una, el fenómeno se repitió: cualquier noruego con un disfraz medianamente elaborado se transformó en atracción turística.

La gente hacía fila para sacarse una foto con ellos. Los balcones de los edificios cercanos se llenaron de curiosos que querían ver el espectáculo desde arriba, en un mar de rojo, astas y palos de selfie.

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Los hinchas noruegos organizaron concentraciones en South Beach y atrajeron a turistas y curiosos en la víspera del partido ante Inglaterra (X)

Uno de los hinchas contó en diálogo con ABC News que compartió “shoeys” —la tradición australiana de beber de un zapato— con fanáticos de ese país en Dallas, durante la fase anterior del torneo. Otro reveló que vendió su apartamento para financiar el viaje. Insistió en que valió la pena, aunque su estado de ánimo después del partido de mañana podría contar una historia diferente.

Los ingleses y el desafío del calor de Miami

La delegación inglesa llegó con menos cuernos pero con igual determinación. Entre los recién aterrizados estaba Harry, de Derbyshire, que enfrentó el calor de Florida.

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Se esperan más vuelos de último momento con hinchas de Noruega e Inglaterra antes del inicio del partido en Miami.

“Hace bastante calor para mí, no voy a mentir. Mi pelo pelirrojo está sufriendo un poco. Pero encontramos protector solar factor 70, así que vamos bien", dijo a ABC.

Los ingleses encontraron su propio ritmo en la ciudad. Las fiestas en piscinas se multiplicaron durante la tarde y, cuando cayó la noche, los boliches de Miami recibieron varias versiones de Wonderwall entonadas con fervor mundialista.

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El partido entre Noruega e Inglaterra

Noruega e Inglaterra se miden este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, con inicio a las 5:00 p.m. (hora del este de Estados Unidos), las 10:00 p.m. en el horario del Reino Unido. El ganador avanza a las semifinales del Mundial 2026 y espera rival en Atlanta: el vencedor del cruce entre Argentina y Suiza.

Y todavía no llegaron todos. Según informó ABC News Australia, se esperan más vuelos de último momento con hinchas de ambos países. Miami tendrá aún más banderas antes de que suene el pitazo en Miami Gardens.

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