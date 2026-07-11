Estados Unidos

Michael Phelps reveló que, de adolescente, podía gastar 20.000 dólares cada vez que batía un récord mundial gracias a un acuerdo de incentivos con su madre

El exnadador explicó que el acuerdo familiar ataba cada compra o festejo a una marca histórica, en un intento por evitar el despilfarro mientras llegaban ingresos por patrocinios durante su adolescencia

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Debbie Phelps
Michael Phelps reveló que, de adolescente, podía gastar entre 20.000 y 25.000 dólares cada vez que batía un récord mundial por un acuerdo de incentivos con su madre (@mamaphelpsh20)

La historia de Michael Phelps va mucho más allá de las piscinas y los podios olímpicos. Aunque el mundo lo reconoce por sus veintitrés medallas de oro y su dominio absoluto en la natación, los cimientos de su éxito financiero y personal se forjaron en la adolescencia, gracias a un sistema de incentivos ideado por su madre. Este método no solo le permitió disfrutar de sus primeras ganancias de manera controlada, sino que también moldeó su visión a largo plazo sobre el dinero, la disciplina y el legado.

De adolescente, Phelps comenzó a destacar en la natación mundial y a obtener ingresos considerables a través de patrocinios. En ese contexto, su madre fue clave para que no perdiera el foco ni se dejara arrastrar por la euforia financiera. En lugar de permitirle gastar libremente, establecieron un acuerdo: cada vez que batía un récord mundial, podía destinar una suma significativa —entre 20.000 y 25.000 dólares— a celebraciones o compras personales. Así, cada logro deportivo se transformaba en una oportunidad de recompensa, pero bajo una lógica estrictamente condicionada al rendimiento.

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Phelps recuerda este trato como el inicio de su educación financiera. Su madre quería que entendiera el valor del dinero y que asociara el éxito con la gratificación diferida, no con el gasto impulsivo. “Cuando me convertí en profesional, mi madre me propuso un trato: ‘Cuando batas un récord mundial, podrás gastarte, ¿cuánto era?, ¿20.000 o 25.000 dólares?, lo que sea. Puedes hacerlo, pero solo si bates un récord mundial’”. Esta fórmula, que parecía inocente, no anticipó el alcance de la carrera de Phelps: el nadador estableció 39 récords mundiales, lo que multiplicó las oportunidades de gastar, pero siempre bajo un marco de control y reflexión.

Debbie Phelps
La madre de Michael Phelps vinculó el gasto personal con el rendimiento en la natación para ordenar sus primeras ganancias por patrocinios (@mamaphelpsh20)

La disciplina financiera que caracterizó los primeros años de Phelps se convirtió en un rasgo determinante de su vida profesional. Desde los quince años, cuando se clasificó para sus primeros Juegos Olímpicos, aprendió a manejar sumas crecientes de dinero. Al inicio, las recompensas se traducían en pequeños caprichos: videojuegos, consolas, y a los dieciséis, su primer gran automóvil, un Cadillac Escalade. Sin embargo, con el tiempo, la gestión responsable se convirtió en necesidad. “Cientos de miles de dólares están entrando literalmente en mi cuenta, así que sabía que no podía simplemente salir y gastarlo todo”, compartió Phelps.

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El propio atleta reconoce que el verdadero aprendizaje no fue solo cómo gastar el dinero, sino cómo utilizarlo para construir un futuro sostenible. Gracias a la guía de su madre y el trabajo conjunto con un asesor financiero desde muy joven, Phelps adoptó el hábito de presupuestar cuidadosamente, planificar y pensar a largo plazo. Uno de los principios que incorporó fue el de “vivir con una calificación de B+”, una filosofía centrada en crear una vida estable y funcional, sin ceder a la búsqueda constante de más ingresos o lujos innecesarios.

Esta mentalidad influyó directamente en la forma en que Phelps abordó sus contratos y acuerdos de patrocinio. A lo largo de su carrera, supo negociar convenios que recompensaban el rendimiento, con bonificaciones asociadas a cada meta alcanzada. El éxito fue tan notorio que, en un momento, los propios patrocinadores debieron renegociar las condiciones, ya que Phelps acumulaba más bonificaciones de las previstas. “Cuando empecé a batir demasiados récords estadounidenses, me dijeron: ‘Tenemos que cambiar este contrato’”, reveló el nadador.

Michael Phelps JJOO Beijing 2008
Michael Phelps estableció 39 récords mundiales y multiplicó las oportunidades de gasto, aunque siempre dentro de un marco de control y reflexión

Uno de los episodios más emblemáticos de su relación con las recompensas llegó tras los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Entonces, tras conquistar ocho medallas de oro, Speedo le otorgó una bonificación de un millón de dólares. Lejos de destinar ese dinero a gastos personales, Phelps tomó una decisión estratégica y filantrópica: lo invirtió en la Fundación Michael Phelps, con el objetivo de desarrollar programas de seguridad acuática y promover valores positivos entre los jóvenes. Este gesto marcó el inicio de una nueva etapa, en la que el atleta convirtió sus logros personales en oportunidades para influir y ayudar a otros.

La transición de Phelps de atleta a inversor y promotor de la salud mental no fue accidental. Los mismos principios de preparación, paciencia y constancia que aplicó en la piscina, los trasladó a su vida fuera del deporte. El trabajo “entre bastidores”, como él mismo lo define, fue clave tanto en la búsqueda de nuevos récords como en la construcción de un legado más allá de las competencias. “No quiero ponerme al día. Voy a seguir adelante todo el tiempo que pueda”, expresó, subrayando una filosofía de progreso permanente.

Hoy, tras haber cosechado todos los triunfos posibles en la natación, Phelps sostiene que el mayor aprendizaje no se relaciona únicamente con la victoria, sino con la formación de hábitos duraderos. “Esa es la diferencia entre ser genial y ser bueno”, señala. “Los geniales hacen cosas que los demás no siempre quieren hacer”. Así, su historia se convierte en una lección sobre el valor del esfuerzo, la disciplina financiera y la trascendencia personal más allá de cualquier medalla.

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