Trump pedirá a la Corte Suprema que vuelva a examinar el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que pedirá una audiencia para reabrir el debate sobre la ciudadanía por nacimiento. (AP Foto/Francisco Seco)

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que pedirá de manera inmediata una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que reconsidere el fallo que frenó su orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por nacimiento.

Trump realizó el anuncio a través de sus redes sociales, donde calificó la decisión del tribunal como un “error judicial”.

Hasta la noche del miércoles, los abogados del gobierno aún no habían presentado la solicitud, informó The New York Times. Este mismo medio señaló que el reglamento de la Corte Suprema permite pedir una reconsideración después de una sentencia, aunque se trata de un procedimiento excepcional.

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El fallo de la Corte Suprema del 30 de junio de 2026 mantiene vigente el derecho para casi todos los nacidos en suelo estadounidense (REUTERS/Kylie Cooper)

Reuters y The New York Times señalaron que el máximo tribunal rara vez vuelve a examinar casos ya resueltos y que no concede una revisión de fondo desde hace décadas.

El profesor Stephen I. Vladeck, del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, indicó a The New York Times que la Corte solo modificó una decisión tras reabrir un caso en una oportunidad. Esa última reconsideración ocurrió en 1965.

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Qué resolvió la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento

El 30 de junio de 2026 la mayoría de los jueces resolvió que la ciudadanía concedida a casi todos los niños nacidos en suelo estadounidense está consagrada en la Constitución.

El tribunal consideró que la directiva de Trump violaba el texto de la 14ª Enmienda. “La ciudadanía, tanto antes como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en el dictamen mayoritario. Además sentenció:“Hoy mantenemos esa promesa”.

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La Corte Suprema ratificó que la ciudadanía por nacimiento está consagrada en la 14ª Enmienda (REUTERS/Kylie Cooper)

Trump había firmado la orden ejecutiva en 2025, en su primer día de regreso al cargo, como parte de sus políticas para reprimir la inmigración legal e ilegal.

La directiva establecía que solo serían reconocidos como ciudadanos al nacer aquellos hijos de al menos un padre que fuese ciudadano estadounidense o residente permanente legal —poseedor de una “green card”—. Así, quedaban excluidos los hijos de inmigrantes en situación irregular, visitantes temporales (como estudiantes o trabajadores con visa) y personas en el país de manera legal pero sin intención de residencia permanente.

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Con el fallo de la Corte Suprema, la ciudadanía por nacimiento continúa vigente para quienes nazcan en Estados Unidos, salvo excepciones específicas como hijos de diplomáticos extranjeros.

Los argumentos de Trump y la referencia a la frontera sur

El presidente vinculó su pedido de revisión con denuncias sobre anuncios que ofrecerían ciudadanía a cambio de dinero (Captura de Truth)

Trump vinculó su nuevo pedido con denuncias sobre anuncios en la frontera. “¡LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE NO ESTÁ A LA VENTA! De hecho, eso es un delito y, por lo tanto, el fallo de la Corte Suprema es erróneo”, escribió en Truth Social.

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En su publicación el presidente afirmó que había letreros y vallas publicitarias a lo largo de la frontera sur y en México que ofrecían ese derecho a “cualquiera que estuviera dispuesto a pagar”. The New York Times señaló que Trump parecía aludir a un reportaje de Fox News sobre un hospital de Texas que promocionó paquetes de parto en el sur del estado mediante anuncios en México.

Ese reportaje, según The New York Times, indicó que el gobernador de Texas Greg Abbott ordenó investigar al hospital. El centro médico dijo a Fox News que “el material publicitario relacionado con los servicios de maternidad ya no se utiliza debido a un malentendido involuntario”.

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