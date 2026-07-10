Estados Unidos

Miami aprueba una medida clave para permitir el arresto inmediato de personas sin techo

Los legisladores locales aprobaron por mayoría modificar el protocolo vigente ante la presencia de campamentos en la vía pública. El proyecto busca adaptar la estricta normativa estatal en el sur de Florida

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Los comisionados de Miami aprobaron por 4 votos contra 1 el avance de una ordenanza que eliminaría dos protecciones antes del arresto de personas sin hogar que duermen en la calle (EFE/Cristóbal Herrera)
Los comisionados de Miami aprobaron por 4 votos contra 1 el avance de una ordenanza que eliminaría dos protecciones antes del arresto de personas sin hogar que duermen en la calle (EFE/Cristóbal Herrera)

Los comisionados de Miami aprobaron por 4 votos contra 1 el avance de una ordenanza que eliminaría dos protecciones vigentes antes del arresto de personas que duermen en la calle. La medida, impulsada por el comisionado del Distrito 3 Rolando Escalona, aún debe superar una segunda y última votación antes de convertirse en ley local.

El último conteo oficial del Homeless Trust —la agencia de servicios para personas sin hogar del condado de Miami-Dade— registró 605 personas durmiendo en las calles de la Ciudad de Miami en enero de 2026, algo más de la mitad de toda la población sin techo del condado. Es sobre esa realidad que la comisión debatió cómo aplicar la prohibición estatal de acampar en espacios públicos.

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La ordenanza impulsada por Rolando Escalona aún debe superar una segunda votación para convertirse en ley local en Miami (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)
La ordenanza impulsada por Rolando Escalona aún debe superar una segunda votación para convertirse en ley local en Miami (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Hoy, si un agente encuentra a alguien violando esa prohibición, debe emitir una advertencia escrita y dar tiempo para recoger pertenencias antes de proceder a un arresto. La ordenanza propuesta elimina ambos requisitos.

La única comisionada que votó en contra fue Christine King, del Distrito 5.

Qué cambiaría y qué no con la nueva ordenanza

Según la ciudad de Miami, una persona “mantiene un campamento” —y viola la prohibición estatal— si duerme en una carpa, bajo un cartón o una manta, o acumula más pertenencias de las que caben en una caja de tres pies cúbicos (unos 85 litros).

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Lo que cambiaría:

  • Los agentes ya no estarían obligados a emitir una advertencia escrita antes del arresto.
  • Ya no habría tiempo reglamentario para recoger pertenencias.
  • La policía podría actuar de inmediato ante una violación.

Lo que no cambiaría:

  • La policía no podría arrestar si no hay camas de refugio disponibles.
  • La ley estatal HB 1365 seguiría siendo el marco legal de referencia.

El jefe de la Policía de Miami, Edwin Lopez, respaldó la medida. Reconoció que su departamento realizó apenas 2 arrestos en 2026 por violaciones a la prohibición, y dijo que la ordenanza “nos da la oportunidad, en esos casos muy poco frecuentes, de buscar otras acciones alternativas”.

El marco legal: Florida prohibió los campamentos en 2024

En 2024, la legislatura estatal aprobó la ley HB 1365, que prohíbe los campamentos en espacios públicos en todo Florida y permite que los residentes demanden a sus gobiernos locales si consideran que no están haciendo cumplir la prohibición.

Un campamento de personas sin hogar con múltiples tiendas de campaña, una silla de ruedas y un hombre barriendo en una acera junto a coches aparcados
La propuesta en Miami elimina la advertencia escrita y el tiempo para recoger pertenencias antes de aplicar arrestos por campamentos en espacios públicos (REUTERS)

La norma, no obstante, no especifica cómo debe ejecutarse esa aplicación. Esa ambigüedad es el espacio donde se ubica la ordenanza de Escalona.

Las voces en contra: “Nadie elige ser indigente”

Ningún residente se presentó a la comisión para apoyar la propuesta. Varios lo hicieron para oponerse.

La Policía de Miami podría actuar de inmediato ante una violación, aunque no podría arrestar si no hay camas de refugio disponibles (EFE/Giorgio Viera)
La Policía de Miami podría actuar de inmediato ante una violación, aunque no podría arrestar si no hay camas de refugio disponibles (EFE/Giorgio Viera)

Matthew Pastewski, estudiante de medicina de cuarto año de la Universidad de Miami que trabaja con el equipo de Miami Street Medicine, advirtió que los detenidos frecuentemente pierden medicamentos, documentos y teléfonos celulares. “A menudo salen [de la cárcel] más enfermos, más desconectados”, dijo al Miami Herald, y sumó: “Nadie elige ser indigente”.

Edwin Lopez dijo que la Policía de Miami realizó solo 2 arrestos en 2026 por esta prohibición y respaldó la ordenanza para habilitar otras acciones alternativas (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)
Edwin Lopez dijo que la Policía de Miami realizó solo 2 arrestos en 2026 por esta prohibición y respaldó la ordenanza para habilitar otras acciones alternativas (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Ron Book, presidente del Homeless Trust, cuestionó la utilidad de la medida y señaló al mismo medio que “simplemente arrestar a personas por el hecho de ser indigentes es probablemente una forma improductiva de gestionar y abordar el problema”.

La ley estatal HB 1365, aprobada en Florida en 2024, prohíbe los campamentos en espacios públicos y permite demandas contra gobiernos locales por falta de cumplimiento (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
La ley estatal HB 1365, aprobada en Florida en 2024, prohíbe los campamentos en espacios públicos y permite demandas contra gobiernos locales por falta de cumplimiento (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

La red de refugios opera con capacidad ajustada y unas 80 nuevas camas de emergencia están por habilitarse sin fecha confirmada. Un estudio reciente de investigadores de la Universidad de Miami encontró que el 28% de quienes duermen en las calles de Miami probablemente rechazaría una cama de refugio si se les ofreciera, por sentirse inseguros o excesivamente restringidos en los albergues.

Qué recursos existen para las personas sin hogar en Miami

Ciudad de Miami — Programa de Asistencia para Personas sin Hogar (MHAP):

  • Ubicación: 111 NW 1st Street, piso 1 — lunes a viernes, 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Proyecto Lázaro: atención médica y psiquiátrica directamente en la calle para personas con enfermedades mentales.
  • Programas para veteranos: en alianza con el Sistema de Salud VA de Miami, Operation Sacred Trust y el Programa de Servicios para Veteranos de CAHSD.
  • Documentación: asistencia para obtener certificado de nacimiento, identificación de Florida y tarjeta de Seguro Social.
  • Reubicación: asistencia para trasladarse a cualquier punto de los Estados Unidos continentales donde un familiar pueda recibir a la persona.

Miami Beach — Centro de Atención sin Cita:

  • Ubicación: 771 SW 17th Street — lunes a viernes, 7:30 a.m. a 6:00 p.m.
  • Ofrece orientación, gestión de alojamiento, reubicación y reemplazo de documentos

Línea de ayuda del condado de Miami-Dade: 1-877-994-4357

El próximo paso

La ordenanza debe superar una segunda votación para entrar en vigor. La escasez de camas de refugio es el límite real que la propia propuesta reconoce: sin plaza disponible, no hay arresto posible.

Esa restricción abre una pregunta que el trámite legislativo no responde: si criminalizar dormir en la calle reduce la indigencia o simplemente la desplaza.

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