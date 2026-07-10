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Ataques aéreos golpearon Irán tras los bombardeos de Estados Unidos, pero nadie se los adjudicó

Una serie de explosiones sacudieron el sur del país horas después de que el Comando Central norteamericano anunciara el fin de su ofensiva. Teherán no culpó a nadie pero advirtió a los Emiratos Árabes Unidos

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Una mujer iraní sostiene la bandera de Irán durante una manifestación en Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una mujer iraní sostiene la bandera de Irán durante una manifestación en Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Una serie de ataques aéreos misteriosos y sin autoría declarada que golpearon Irán después de que Estados Unidos anunciara el fin de sus propias operaciones volvió a plantear interrogantes sobre quién más podría estar atacando a la República Islámica.

Los ataques del jueves, justo cuando Irán se preparaba para sepultar al fallecido líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, impactaron zonas del sur del país. La teocracia iraní no culpó directamente a nadie por los ataques, aunque un legislador emitió una advertencia a los Emiratos Árabes Unidos por supuestamente brindar apoyo a Estados Unidos en su campaña contra Irán. Los estados árabes del Golfo, que han sido blanco reiterado de Irán desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, no respondieron de inmediato el viernes a las solicitudes de comentario sobre los ataques.

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Los ataques se producen mientras los países del Golfo y Estados Unidos insisten en que el estrecho de Ormuz debe estar abierto y libre para el tránsito de buques. Irán insiste en que el estrecho, por el que pasa aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y gas natural del mundo, debe estar ahora bajo su control exclusivo y que los barcos deben comenzar a pagar tasas a Teherán, a pesar de que el mundo lo ha considerado durante décadas una vía marítima internacional.

El control iraní sobre el estrecho durante el conflicto desencadenó una crisis energética mundial, aunque los precios del petróleo han caído de forma pronunciada desde los máximos en tiempos de guerra de 120 dólares por barril. Israel, que participó en la guerra contra Irán, tampoco ha reivindicado ningún ataque reciente sobre el país.

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El Comando Central del ejército estadounidense informó el jueves, alrededor de las 6:30 AM hora local de Irán, que había concluido una ronda de ataques en la que se alcanzaron unos 90 objetivos. Poco después, medios de comunicación iraníes y la prensa estatal reportaron una serie de ataques aéreos y explosiones contra las provincias de Bushehr y Sistán y Baluchistán, las ciudades de Ahvaz y Chabahar, y otras zonas. El Comando Central no respondió a una solicitud de comentario sobre los ataques adicionales.

Irán respondió a los ataques del jueves con una andanada más amplia de ofensivas en todo Oriente Medio, con objetivos en Baréin, Jordania, Kuwait y Qatar. Las sirenas de alerta de misiles sonaron en los cuatro países y la población buscó refugio. Se reportó que una persona resultó herida en Kuwait mientras los sistemas de defensa aérea interceptaban los proyectiles entrantes en toda la región.

El líder de los EAU, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, viajó de inmediato a Kuwait tras el ataque iraní para reunirse con el emir de esa pequeña nación rica en petróleo. Los países árabes del Golfo también mantuvieron conversaciones con el canciller de Qatar, quien ha estado profundamente involucrado junto con Pakistán en la mediación de negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el acuerdo provisional vigente para detener el retorno a una guerra abierta.

Durante la guerra con Irán, funcionarios afirman que tanto Arabia Saudita como los EAU lanzaron ataques aéreos contra Irán, después de que Teherán golpeara instalaciones energéticas en sus territorios.

Israel, que bajo el primer ministro Benjamin Netanyahu ha llevado adelante una intensa campaña contra Irán, no ha atacado a la República Islámica desde junio. Israel también suele reivindicar de inmediato sus ataques contra Irán. El gobierno israelí indicó que Netanyahu habló con Trump el jueves por la noche, y que Trump puso a Netanyahu al tanto de “los movimientos estadounidenses en el Golfo”. Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, también renovó las amenazas de que su nación estaba lista para enfrentarse a Irán si era necesario.

El ejército israelí “está en alerta y listo para reanudar la campaña, para restablecer la superioridad aérea y para llevar a cabo un ataque azul y blanco (israelí) en Irán con el fin de eliminar amenazas, incluso por tercera vez”, dijo Katz en una ceremonia militar. “Si tenemos que volver, volveremos con una fuerza aún mayor”.

Irán lanzó ataques de represalia contra la infraestructura militar estadounidense en todo el Golfo

Irán mantiene sus amenazas

El viernes, medios estatales iraníes citaron a Esmail Kousari, miembro del comité de seguridad nacional del parlamento iraní y ex comandante de la Guardia Revolucionaria paramilitar, advirtiendo que los EAU “pagarán el precio por su cooperación con Estados Unidos”. Lo acusó de tener un papel “entre bambalinas” en los recientes ataques estadounidenses.

Irán acusó en reiteradas ocasiones a los estados árabes del Golfo de apoyar activamente el esfuerzo bélico de EEUU, algo que estos negaron durante la guerra. Desde la Guerra del Golfo de 1991, Estados Unidos mantiene una amplia presencia de bases militares en los estados árabes del Golfo, incluido Baréin, sede del cuartel general de la 5.ª Flota de la Marina estadounidense.

Mientras tanto, Irán insiste en que debe ser el único controlador del estrecho de Ormuz. Pero Estados Unidos sigue instando a los navegantes a utilizar una ruta sur a través de aguas territoriales de Omán para evitar a Irán. El Centro Conjunto de Información Marítima, un organismo multinacional supervisado por la Marina de EEUU, emitió el viernes un nuevo aviso en el que instaba a los buques a utilizar esa ruta. Un mensaje similar para que los barcos usaran esa vía desencadenó el martes un ataque iraní en el que tres embarcaciones resultaron afectadas.

“A pesar de los recientes ataques no provocados contra buques mercantes, se recuerda a los navegantes que la ruta sur del (estrecho) ha sido ampliada y sigue disponible para todo el tráfico”, señaló el centro marítimo.

(Con información de AP)

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