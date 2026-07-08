Estados Unidos

Estados Unidos identifica y confirma la muerte de su comandante desaparecido tras el aterrizaje de emergencia en el mar Arábigo

Tras más de 100 horas de búsqueda en aguas internacionales, la Armada recuperó a tres tripulantes con vida y confirmó que el comandante, único desaparecido tras el accidente del helicóptero MH-60S, fue la víctima fatal del operativo

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Retrato de un hombre de mediana edad vestido con uniforme militar azul marino, insignias y medallas. Banderas de Estados Unidos y de la Armada de fondo
Reconocido por su liderazgo en operaciones aéreas, su desaparición marcó un antes y un después para la tripulación y la familia naval estadounidense (Cmdr. Gabe Edwards Bio Photo)

La Armada de Estados Unidos confirmó la identidad del comandante Gabriel Edwards como el marino desaparecido tras el amerizaje de emergencia de un helicóptero MH-60S en el mar Arábigo, un hecho ocurrido el 1 de julio que mantiene en vilo a la fuerza naval y a la familia del oficial.

El incidente, que involucró a un aparato asignado al portaaviones USS George H.W. Bush, se encuentra bajo investigación mientras la institución descarta hasta el momento la participación de actores hostiles.

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El portaaviones, pieza clave en misiones de seguridad en Medio Oriente, fue base de operaciones durante el despliegue y la búsqueda del oficial (REUTERS/Antonio Bronic/File Photo)
El portaaviones, pieza clave en misiones de seguridad en Medio Oriente, fue base de operaciones durante el despliegue y la búsqueda del oficial (REUTERS/Antonio Bronic/File Photo)

Un operativo de búsqueda sin precedentes y resultados parciales

Durante más de 102 horas, la Armada desplegó recursos significativos en aguas del mar Arábigo para encontrar a Gabriel Edwards. La operación abarcó una extensión mayor a 14.000 millas cuadradas (36.260 kilómetros cuadrados), según informó la propia fuerza naval.

En el helicóptero viajaban cuatro tripulantes; tres de ellos fueron rescatados con vida poco después del incidente, mientras que la búsqueda de Edwards se prolongó por varios días hasta que fue suspendida el domingo siguiente al accidente.

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El despliegue incluyó la participación de varios buques y aeronaves que rastrearon la zona. La noticia fue confirmada por Fox News, medio que también detalló que Edwards era el comandante del Escuadrón de Combate Marítimo en Helicópteros 5 (HSC-5), conocido como los “Nightdippers”.

Este escuadrón se encuentra desplegado en la región de Medio Oriente a bordo del USS George H.W. Bush, uno de los portaaviones más emblemáticos de la marina estadounidense.

La suspensión del operativo marcó un momento de profundo pesar para la tripulación y la familia del oficial. Tal y como relató The Washington Post, la familia Edwards agradeció públicamente el esfuerzo de quienes participaron en la búsqueda e insistió en el compromiso que el comandante mostró a lo largo de su carrera.

La aeronave sufrió un accidente en plena misión, desatando un amplio operativo de rescate y poniendo a prueba los protocolos de emergencia de la flota (U.S. Navy)
La aeronave sufrió un accidente en plena misión, desatando un amplio operativo de rescate y poniendo a prueba los protocolos de emergencia de la flota (U.S. Navy)

Investigación abierta y ausencia de hostilidad

La Armada de Estados Unidos comunicó que la causa del amerizaje de emergencia permanece bajo investigación.

Hasta ahora, la institución sostiene que no existen indicios de que el incidente haya sido provocado por una acción hostil o fuego enemigo.

Esta información fue reiterada por el secretario interino de la Marina, Hung Cao, quien ordenó la suspensión definitiva de la búsqueda y aseguró que “no hay señales de intervención externa”.

El secretario interino de la Marina ordenó la promoción póstuma del comandante, subrayando el reconocimiento institucional a su carrera (REUTERS/Elizabeth Frantz)
El secretario interino de la Marina ordenó la promoción póstuma del comandante, subrayando el reconocimiento institucional a su carrera (REUTERS/Elizabeth Frantz)

En declaraciones recogidas por CBS News, el contraalmirante Todd Cimicata, comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 10, expresó el respaldo de toda la unidad a la familia del oficial. “Los pensamientos y las oraciones de cada integrante del equipo del Grupo de Ataque de Portaaviones 10 están con la familia Edwards”, afirmó Cimicata. Añadió que el legado de Gabriel Edwards como esposo, padre, amigo y líder permanecerá vigente entre quienes lo conocieron.

La investigación sobre las causas exactas del amerizaje continúa bajo la supervisión de la Armada y sus equipos técnicos.

Las autoridades no revelaron detalles sobre la misión específica que realizaba el helicóptero en el momento del accidente, aunque confirmaron que el aparato estaba vinculado a operaciones de patrulla y apoyo en la zona de influencia del portaaviones.

Retrato de un hombre de cabello oscuro y canoso con uniforme naval oscuro, insignias, condecoraciones y galones dorados. Fondo con bandera de Estados Unidos
El contraalmirante expresó el respaldo de toda la fuerza naval a la familia del oficial y destacó el impacto de la pérdida en la comunidad militar (U.S. Navy)

Trayectoria profesional y homenaje póstumo

Gabriel Edwards, oriundo de Oakland, Oregón, ingresó a la Armada de Estados Unidos tras graduarse en la Norfolk State University en 2006 y obtener sus Alas de Oro como piloto de helicópteros en 2008. En julio de 2025 asumió el mando del HSC-5, consolidando una carrera de más de dos décadas en la institución.

Durante ese tiempo, acumuló más de 2.000 horas de vuelo en diversas plataformas de helicópteros, incluyendo los modelos SH-60F, HH-60H y MH-60S.

La trayectoria de Edwards fue reconocida tanto por sus superiores como por sus compañeros. Según informó Hindustan Times, el piloto recibió la Defensa Meritorious Service Medal, tres Navy and Marine Corps Commendation Medals y dos Navy and Marine Corps Achievement Medals, además de varias distinciones por campañas y servicio en unidades destacadas.

El impacto de la pérdida de Edwards se reflejó en el homenaje póstumo ordenado por la institución. Hung Cao dispuso la promoción de Edwards al rango de capitán de forma póstuma, medida que responde a una selección previa para ese ascenso. La Armada subrayó que el piloto ya había sido elegido para esa promoción antes del incidente fatal.

Edwards acumuló más de dos décadas de servicio y más de 2.000 horas de vuelo, siendo recordado por su compromiso y por el tributo rendido tras su muerte (U.S. Navy)
Edwards acumuló más de dos décadas de servicio y más de 2.000 horas de vuelo, siendo recordado por su compromiso y por el tributo rendido tras su muerte (U.S. Navy)

La familia de Edwards está conformada por su esposa, Rebecca, y sus dos hijos. En una declaración pública, Rebecca agradeció el esfuerzo colectivo y destacó el compromiso de su esposo con el servicio y la protección de su país.

“Gabe dedicó su vida a servir a su país con honor, valentía y compromiso. Lideró con humildad, integridad y compasión, siempre poniendo a su gente antes que a sí mismo”, aseguró.

Mientras el escuadrón HSC-5 y la tripulación del USS George H.W. Bush permanecen desplegados en Medio Oriente, la Armada ofrece asistencia psicológica, atención pastoral y apoyo emocional a quienes resultaron afectados por la tragedia. La institución reiteró su compromiso de brindar acompañamiento tanto a la familia Edwards como al personal que continúa cumpliendo su misión en la región.

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