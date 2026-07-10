IU y Lee Jong-suk terminaron su relación tras cuatro años: qué pasó con una de las parejas más famosas de Corea del Sur

Lee Jong-suk e IU pusieron fin a su relación después de cuatro años, según confirmaron sus respectivas agencias. (Composición fotográfica/Naver)

La cantante y actriz IU y el actor Lee Jong-suk formaban una de las parejas más populares del entretenimiento surcoreano. Sin embargo, este viernes se confirmó lo que desde hace algún tiempo circulaba en redes sociales: su relación de cuatro años llegó a su fin.

La noticia fue difundida por la agencia Yonhap y confirmada por las empresas que representan a ambos artistas. Un portavoz de EDAM Entertainment, agencia de IU, declaró a Yonhap: “Los dos se han separado”.

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Poco después, Ace Factory, agencia de Lee Jong-suk, también confirmó la ruptura. “Es cierto que han terminado su relación” y “decidieron seguir siendo buenos colegas”, indicó la empresa.

La noticia sorprendió a los seguidores de la cantante y del popular actor de k-dramas, ya que su historia de amor había conquistado al público desde que se hizo pública a finales de 2022.

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De compañeros de trabajo a una de las parejas más famosas de Corea

Ambos artistas se conocieron en 2012 durante su etapa como presentadores del programa musical Inkigayo (Captura de video)

La historia entre IU y Lee Jong-suk comenzó mucho antes de que iniciaran una relación sentimental. Ambos se conocieron en 2012 mientras eran presentadores del programa musical Inkigayo, de SBS, donde entablaron una amistad que se mantuvo durante varios años.

Su romance permaneció fuera del ojo público hasta finales de 2022. En diciembre de ese año, el medio especializado Dispatch reveló que ambos mantenían una relación desde hacía aproximadamente cuatro meses y publicó fotografías de unas vacaciones que compartieron en Japón durante la Navidad.

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Según ese informe, la pareja viajó por separado para evitar llamar la atención. Lee Jong-suk se encontraba en Japón por compromisos laborales y luego se reunió con IU y el hermano menor de la cantante en un exclusivo resort de Nagoya. Dispatch también aseguró que ambos ya tenían una relación cercana con las familias del otro e incluso recordó que IU había cantado en la boda del hermano menor del actor meses antes.

El romance entre IU y Lee Jong-suk salió a la luz a finales de 2022, tras una exclusiva publicada por Dispatch (Captura de video)

Horas después de la publicación, tanto High Zium Studio —la agencia que representaba entonces a Lee Jong-suk— como EDAM Entertainment confirmaron oficialmente el romance. De esa manera, la pareja se convirtió en la tradicional “pareja de Año Nuevo” revelada por Dispatch.

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No obstante, el propio actor ya había dado pistas sobre su relación algunos días antes de la revelación. Al recibir el Gran Premio (Daesang) en los MBC Drama Awards por su actuación en Big Mouth, Lee Jong-suk dedicó unas emotivas palabras a alguien cuyo nombre no mencionó. “Gracias por estar siempre ahí, por ser una persona tan maravillosa. Quiero decirte que te he querido profundamente desde hace mucho tiempo”, expresó.

Los rumores que antecedieron a la ruptura

Aunque la noticia de la separación tomó por sorpresa a buena parte del público, algunos seguidores ya sospechaban que la relación atravesaba un momento complicado.

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El diario Sports Chosun recordó que el año pasado surgieron rumores de ruptura después de que IU celebrara su cumpleaños con amigos, como el integrante de BTS V y la actriz Kang Han-na. En aquel momento, usuarios de redes sociales comentaban que la pareja ya no aparecía junta y que ambos parecían concentrados únicamente en sus respectivos proyectos profesionales.

Sin embargo, una fuente cercana desmintió esas versiones y aseguró que la relación continuaba con normalidad.

IU y su coestrella Park Bo-gum en el k-drama "Si la vida te da mandarinas" (Netflix)

Tras la confirmación oficial de la separación, numerosos seguidores volvieron a recordar aquellas señales. En foros y comunidades de fans reaparecieron publicaciones sobre la escasez de apariciones públicas de la pareja, la ausencia de menciones entre ambos y la disminución de noticias relacionadas con su romance durante el último año.

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IU debutó como cantante en 2008 y, con el paso de los años, se convirtió en una de las solistas más exitosas de Corea del Sur. Entre sus canciones más conocidas figuran “Good Day”, “You & I”, “Through the Night”, “Palette” y “eight”, esta última en colaboración con Suga, integrante de BTS. En paralelo, desarrolló una destacada carrera como actriz con producciones como My Mister y el aclamado drama familiar Cuando la vida te da mandarinas.

En 2026, la artista mantuvo una intensa agenda profesional. Después de protagonizar el drama Perfect Crown, lanzó el álbum de versiones Flower Bookmark 3 y ahora prepara un nuevo disco y una serie de conciertos.

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Lee Jong-suk, por su parte, debutó como modelo en 2005 antes de iniciar su carrera como actor en 2010. Desde entonces protagonizó algunos de los k-dramas más populares de la última década, entre ellos I Hear Your Voice, Doctor Stranger, Pinocchio, While You Were Sleeping, Romance Is a Bonus Book y Big Mouth.

Primeras imágenes oficiales del k-drama "La emperatriz divorciada" (Créditos: Disney+)

El actor también tiene nuevos proyectos en camino. Su próximo trabajo será la serie de Disney+ The Remarried Empress (La emperatriz divorciada), una de las producciones coreanas más esperadas de la plataforma.

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