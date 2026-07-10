Las biotecnológicas de Estados Unidos endurecen el secreto para frenar las copias de China

Dos frascos de laboratorio, uno representando a Estados Unidos y otro a China, se enfrentan simbolizando la competencia biotecnológica y el secretismo tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las biotecnológicas de Estados Unidos están guardando secretos con más rigor para frenar a competidores de China que pueden copiar su ciencia y llegar al mercado antes, un cambio que altera la forma en que se financian y desarrollan nuevos medicamentos, especialmente en cáncer y medicina genética.

El giro responde a una presión concreta: en China, algunas investigaciones avanzan hasta el doble de rápido y cuestan la mitad que en Estados Unidos. Ese diferencial empujó a más empresas a limitar qué información comparten sobre ensayos, moléculas y resultados preliminares.

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Steve Potts, que trabaja en terapias para cánceres difíciles de tratar, evita incluso detallar en qué está trabajando por temor a que una empresa china se adelante. Su compañía, Breakthru Medicine, no presenta proyectos ante firmas de capital de riesgo, no expone en congresos académicos y solo acepta dinero de un pequeño grupo de personas de alto patrimonio y universidades de confianza.

Potts dijo a The Wall Street Journal que ahora las empresas deben ser mucho más cuidadosas con cuánto hablan sobre sus proyectos. La lógica rompe con décadas de práctica en el sector, cuando las jóvenes biotecnológicas difundían públicamente su ciencia para atraer inversión.

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El problema se volvió más visible a medida que creció el volumen de investigación clínica en China. Según Norstella, la cantidad de ensayos en fase temprana realizados allí en 2025 fue cerca de cinco veces mayor que una década antes, mientras que en Estados Unidos ese número se estancó.

Ese avance también multiplicó los llamados medicamentos de seguimiento rápido. De acuerdo con la misma firma de ciencias de la vida, la cantidad de fármacos chinos que encajan en esa categoría aumentó 15 veces entre 2015 y 2025.

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Empresas cambian para evitar las copias tempranas de sus competidoras chinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las compañías pequeñas, el nuevo escenario crea una contradicción. El camino clásico de presentar la idea a decenas de inversores amplía la posibilidad de filtrar ciencia propia precisamente entre actores que pueden hacerla circular; mantener el secreto, en cambio, las obliga a buscar capital privado reducido y difícil de conseguir sin contactos.

Karen Knudsen, directora ejecutiva del Parker Institute for Cancer Immunotherapy, dijo que antes el capital de riesgo financiaba una buena idea aun dentro de un sistema imperfecto. Ahora, explicó, los inversores prefieren ver pruebas de que un medicamento puede funcionar en pacientes, algo que resulta más fácil obtener en China porque los ensayos avanzan con mayor rapidez.

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La presión no alcanza solo a las pequeñas compañías. Biogen mantiene controles estrictos cuando hace ensayos clínicos con socios en China y no comparte información propietaria más allá de lo que exigen los reguladores chinos.

Priya Singhal, jefa de desarrollo de esa empresa, describió la “imitación rápida” como una preocupación real. Añadió que las biotecnológicas chinas se volvieron muy competentes con objetivos ampliamente conocidos, tanto para mejorarlos como para afinarlos con más precisión.

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La copia rápida ya impactó en obesidad, cáncer y terapias genéticas

Uno de los ejemplos más claros apareció tras la publicación, en febrero de 2021, de resultados de referencia de Novo Nordisk sobre semaglutida para perder peso. Según la firma de inteligencia de mercado biofarmacéutico Sleuth, al menos 16 programas chinos dirigidos al mismo mecanismo pidieron autorización para ensayos clínicos o dosificaron pacientes en China en un plazo de 18 meses.

La expansión siguió después: al menos 62 programas chinos de ese tipo habían sido lanzados hasta junio de 2026. Parte de esa ciencia terminó de regreso en manos occidentales: 13 programas fueron licenciados a grandes farmacéuticas de Estados Unidos y Europa, incluida Novo Nordisk, que compró una versión china de un programa de fármaco construido sobre su propio descubrimiento.

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ARCHIVO: El logotipo de la empresa farmacéutica Novo Nordisk se exhibe frente a sus oficinas en Bagsvaerd, Copenhague, Dinamarca, el 4 de febrero de 2026 (Reuters)

La oncología mostró una secuencia parecida a fines de 2023. Cuando Amgen presentó datos que mostraban que podía atacar una proteína difícil de tratar en células de cáncer de pulmón de células pequeñas, una empresa china empezó a preparar un ensayo competidor en seis semanas, y al menos 10 programas distintos entraron en desarrollo clínico en China contra la misma proteína dentro de los 18 meses siguientes.

La carrera ya alcanzó a la medicina genética. Beam Therapeutics, con sede en Cambridge, Massachusetts, desarrolló un tratamiento experimental para una enfermedad hereditaria rara que daña pulmones e hígado y administró la primera dosis a un paciente en 2024.

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Un antiguo empleado de Beam se había incorporado en 2022 a la firma de Shanghái YolTech Therapeutics, donde construyó un medicamento rival con exactamente el mismo objetivo y la misma tecnología. Esa ex empleada dijo que no trabajó en el fármaco competidor de Beam mientras estaba en la compañía.

El tratamiento de YolTech obtuvo en marzo autorización regulatoria en Estados Unidos para un ensayo en fase avanzada, dos meses después de que Beam alcanzara su propio acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos para acelerar la aprobación de su rival. El mes pasado, una biotecnológica con sede en San Diego licenció el medicamento de YolTech.

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El Congreso busca frenar inversiones y limitar el uso de datos chinos

El crecimiento de la ciencia clínica en China ya influye en las decisiones de las grandes farmacéuticas. Ejecutivos del sector dijeron que están considerando más que nunca cerrar acuerdos por medicamentos chinos en fase temprana.

Al mismo tiempo, el Congreso intenta bloquear parte de la inversión que empresas estadounidenses hacen en firmas chinas. Los legisladores presentaron el mes pasado un proyecto de ley para que las inversiones en fabricantes chinos de medicamentos sean revisadas por el Departamento del Tesoro, con capacidad potencial para frenar ciertas operaciones.

Algunos legisladores también buscan cambiar las regulaciones para que la Administración de Alimentos y Medicamentos no pueda aceptar directamente datos de ensayos clínicos realizados en China. Según The Wall Street Journal, ese debate avanza mientras las biotecnológicas estadounidenses optan cada vez más por ocultar información que antes mostraban como carta de presentación.