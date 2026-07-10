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Israel alertó a Estados Unidos sobre un plan de Irán para asesinar a Donald Trump

Un reporte de The Wall Street Journal indicó que el aviso describió una trama en desarrollo, sin dar detalles. Funcionarios de Washington dijeron que solo reflejaba conversaciones generales entre líderes de Teherán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Stoyan Nenov
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Stoyan Nenov

Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia sobre un presunto nuevo plan de Irán para asesinar al presidente Donald Trump, según publicó The Wall Street Journal el jueves. El reporte indicó que la alerta describió una trama en desarrollo, aunque no precisó cuándo fue transmitida ni por qué canal.

La amenaza se inscribió en una secuencia abierta desde 2020, cuando Irán prometió públicamente matar a Trump tras la muerte del general Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, en una operación estadounidense. El diario señaló que esos llamados siguieron presentes en las ceremonias de duelo por el ayatolá Ali Khamenei.

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Dos funcionarios estadounidenses dijeron a Channel 12 que la información no apuntó a un complot concreto, sino a conversaciones generales entre dirigentes iraníes sobre la posibilidad de asesinar al mandatario. Esos funcionarios estimaron que Israel entregó el material para mejorar la relación entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y Trump e influir sobre la política de Washington hacia Irán.

Washington recibió una alerta, pero dudó del alcance

Uno de esos funcionarios sostuvo que Israel ya había compartido datos similares en el último año sobre planes de Irán y de grupos armados vinculados a Teherán. La discrepancia entre la versión atribuida a la inteligencia israelí y la lectura de funcionarios estadounidenses dejó abierto si existió una amenaza operativa o un aviso más amplio.

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Trump aludió esta semana a los riesgos contra su vida y dijo: “Estoy en todas las listas. Vi esta mañana que estoy en cada una de sus listas. Y hasta ahora, supongo, he tenido un poco de suerte, pero quizá eso no dure mucho”. El presidente ya enfrentó varios intentos de asesinato, incluido el tiroteo de 2024 en el que una bala rozó su oreja.

El presidente de EEUU, Donald Trump, posa para una foto junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antes de subir al avión Air Force One. (AP Foto/Evan Vucci)
El presidente de EEUU, Donald Trump, posa para una foto junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antes de subir al avión Air Force One. (AP Foto/Evan Vucci)

El temor coincidió con la escalada con Irán

En medio de esas preocupaciones, Trump abandonó Turquía esta semana a bordo de un Air Force One más antiguo en lugar del avión renovado donado por Qatar en el que había llegado, informó The New York Times. El cambio respondió a una recomendación del Servicio Secreto como medida de seguridad.

Fuentes citadas por el diario dijeron que la sustitución del avión fue preventiva y no respondió a una amenaza concreta. El viaje a Turquía para la cumbre de la OTAN coincidió con una escalada de hostilidades con Irán, país vecino del territorio turco.

Trump subió más tarde al avión nuevo en Reino Unido para volar a Washington. Antes, había explicado en Truth Social que usaría el viejo Air Force One azul claro “por los viejos tiempos” para el trayecto entre Ankara y la base RAF Mildenhall, mientras la otra aeronave permanecía allí para que militares estadounidenses pudieran visitarla.

La Casa Blanca dijo el jueves que seguía comprometida con el memorando de entendimiento con Irán, pese a que Trump había declarado esta semana que el acuerdo marco para poner fin a la guerra con la república islámica estaba “terminado”. Esa afirmación llegó después de ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz y contra países vecinos.

“Estados Unidos sigue comprometido con encontrar una resolución, y las conversaciones técnicas continúan”, dijo un alto funcionario estadounidense en una declaración enviada a periodistas. El mismo mensaje sostuvo que Washington seguía dispuesto a respetar los términos del memorando si Irán hacía lo mismo.

El funcionario agregó que los ataques iraníes contra “estos buques inocentes” fueron actos de terrorismo y que el memorando depende del cumplimiento de las partes. También dijo que las acciones de Teherán constituyeron un incumplimiento “a un nivel inaceptable”.

El examen sobre el avión donado por Qatar llevaba meses y se centró en el costo, la seguridad y el ritmo de su reacondicionamiento provisional mientras Boeing seguía sin entregar los nuevos Air Force One.

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