España Cultura

La emocionante reacción de la madre de Tom Holland tras ver ‘La Odisea’: “No sabía que tenías un papel tan grande en esto”

El actor de ‘Spider-Man’ interrpeta a Telémaco, el hijo de Odiseo y uno de los personajes más importantes de toda la épica aventura

Guardar
Google icon
La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

El actor Tom Holland será uno de los que tenga un mayor número de fans en la actualidad, pero quizá no tenga uno cuya opinión le importe más que la de su madre. Bueno, puede que Zendaya, pero ya que esta también aparece en la última película que ambos han hecho, Holland necesitaba una opinión un poco más neutral y objetiva con respecto a su participación en la película de Christopher Nolan. Si es que se puede conseguir eso viniendo de una madre.

El actor, que se encuentra en plena promoción de la película que adapta la clásica historia de Homero en torno a Ulises, acaba de revelar un emocionante momento justo a continuación de ver la película, en el cual su madre le abordó con su primera impresión de la misma. Según Holland, la reacción de su progenitora, la fotógrafa Nicola Elizabeth Frost, fue tan genuina que se puso a llorar y a la vez se sorprendió de cuán grande era el papel de su hijo en el filme. “Cuando terminó la película, mientras aparecían los créditos, no había ni un solo ojo seco en toda la sala, y entonces mi madre me puso la mano en la rodilla y me dijo: “¡No me había dado cuenta de que tenías un papel tan importante en esta película!”, relataba el actor en una reciente entrevista.

PUBLICIDAD

En la película, Holland da vida a Telémaco, probablemente el personaje más importante de La Odisea, solo por detrás del propio Odiseo/Ulises. La historia arranca precisamente con el joven en Ítaca, intentando recabar información acerca de su padre, quien se marchó a la Guerra de Troya diez años antes y al que Telémaco nunca pudo conocer realmente. Es por ello que viaja hasta la corte de Pilos para ver a Néstor, su rey, y que le ponga al corriente de todo lo ocurrido. Más tarde viaja hasta Esparta para encontrarse con Menelao, compañero de batalla de su padre y quien le relata todo lo que sucedió en Troya. Mientras tanto, a su regreso a Ítaca tendrá que lidiar con los pretendientes de su madre que pretenden arrebatarle el trono a su padre y, por ende, a él mismo.

Tom Holland en "La Odisea"
(Universal Pictures)

De una madre a otra

Holland no está solo en esta aventura, ya que cuenta con su mujer Zendaya, quien da vida a la diosa de la sabiduría y consejera de Odiseo, Atenea, pero también con Anne Hathaway, quien da vida a su madre en la ficción, Penélope. Una madre que también se deshacía en elogios hacia Holland: "Como madre en la vida real, espero de todo corazón que todos mis hijos crezcan y sean tan maravillosos como mi hijo en la pantalla. Tom es como el hijo de mis sueños", afirmaba la actriz en otra entrevista durante la promoción de la película.

PUBLICIDAD

Hathaway, Holland, Zendaya y el resto del reparto se podrán ver por fin en gran pantalla a partir del día 17 de julio, fecha en la que La Odisea desembarca por fin en cines. Después de meses de rodaje por los lugares más paradisíacos y una experiencia que muchos describen como la mejor de su vida, habrá que ver si la película está a la altura de sus promesas, y si la actuación de Holland lo está a la de las palabras de su madre.

Temas Relacionados

Tom HollandActoresLa OdiseaChristopher NolanCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Naruto’ tendrá por fin una película de imagen real y acelera la búsqueda de sus protagonistas: el mítico manga preparado para su gran adaptación

Después de años intentando concretar el proyecto, la historia creada por Masashi Kishimoto será una realidad

‘Naruto’ tendrá por fin una película de imagen real y acelera la búsqueda de sus protagonistas: el mítico manga preparado para su gran adaptación

Anthony Hopkins sacará su primer disco de música clásica a los 88 años: “He estado componiendo toda mi vida”

El célebre actor debuta como compositor con el sello Decca y con Gustavo Dudamel al frente de la Philharmonia Orchestra

Anthony Hopkins sacará su primer disco de música clásica a los 88 años: “He estado componiendo toda mi vida”

Vuelve a los cines ‘Backrooms’ con una versión extendida: la película de terror más taquillera en España amplia su universo

La ópera prima de Kane Parsons regresa a la cartelera con una nueva copia en la que se añaden 16 nuevos minutos de metraje

Vuelve a los cines ‘Backrooms’ con una versión extendida: la película de terror más taquillera en España amplia su universo

Los estrenos más esperados de la semana en cines: del remake en acción real de ‘Vaiana’ a ‘Haciendo amigos’ con Antonio Resines y Quim Gutiérrez

Aventuras marinas, copias perfectas y otras historias inundan los cines durante estos días

Los estrenos más esperados de la semana en cines: del remake en acción real de ‘Vaiana’ a ‘Haciendo amigos’ con Antonio Resines y Quim Gutiérrez

Michel Foucault, filósofo: “La gente sabe lo que hace y con frecuencia sabe por qué lo hace, pero lo que no sabe son las consecuencias de lo que hace”

El autor de libros como ‘Vigilar o castigar’ o ‘Historia de la locura’ dedicó muchos años de su vida a analizar como funciona el poder en diferentes esferas de la sociedad

Michel Foucault, filósofo: “La gente sabe lo que hace y con frecuencia sabe por qué lo hace, pero lo que no sabe son las consecuencias de lo que hace”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Colegio de Psicólogos Catalanes investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

El Colegio de Psicólogos Catalanes investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

El Congreso de los Diputados ya se ha gastado en tres meses de este año unos 273.000 euros en arreglar los relojes de la Cámara

Manuel gana 3.534 euros limpios al mes y no puede optar a los “alquileres asequibles” de Almeida porque una inmobiliaria le ha rechazado por “falta de viabilidad económica”

Al menos once muertos y desalojos masivos por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Las familias españolas nunca han sido tan ricas: su patrimonio bate récords y sus deudas caen a mínimos de 27 años

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

Un agricultor denuncia la ocupación ilegal de su finca protegida por 74 caravanas tras ser expulsadas de otro municipio: “Van a destruir años de trabajo”

DEPORTES

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Mbappé falla un penalti ante Marruecos y se une a otro exdelantero del Real Madrid en la lista de franceses que erraron desde los once metros en un Mundial

Lamine Yamal espera el posible fichaje de Julián Álvarez “con los brazos abiertos” y se rinde a Messi y su nivel en el Mundial

El último movimiento del FC Barcelona para asomarse al mercado de fichajes y buscar a Julián Álvarez