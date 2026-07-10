La emocionante reacción de la madre de Tom Holland tras ver ‘La Odisea’: “No sabía que tenías un papel tan grande en esto”

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

El actor Tom Holland será uno de los que tenga un mayor número de fans en la actualidad, pero quizá no tenga uno cuya opinión le importe más que la de su madre. Bueno, puede que Zendaya, pero ya que esta también aparece en la última película que ambos han hecho, Holland necesitaba una opinión un poco más neutral y objetiva con respecto a su participación en la película de Christopher Nolan. Si es que se puede conseguir eso viniendo de una madre.

El actor, que se encuentra en plena promoción de la película que adapta la clásica historia de Homero en torno a Ulises, acaba de revelar un emocionante momento justo a continuación de ver la película, en el cual su madre le abordó con su primera impresión de la misma. Según Holland, la reacción de su progenitora, la fotógrafa Nicola Elizabeth Frost, fue tan genuina que se puso a llorar y a la vez se sorprendió de cuán grande era el papel de su hijo en el filme. “Cuando terminó la película, mientras aparecían los créditos, no había ni un solo ojo seco en toda la sala, y entonces mi madre me puso la mano en la rodilla y me dijo: “¡No me había dado cuenta de que tenías un papel tan importante en esta película!”, relataba el actor en una reciente entrevista.

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En la película, Holland da vida a Telémaco, probablemente el personaje más importante de La Odisea, solo por detrás del propio Odiseo/Ulises. La historia arranca precisamente con el joven en Ítaca, intentando recabar información acerca de su padre, quien se marchó a la Guerra de Troya diez años antes y al que Telémaco nunca pudo conocer realmente. Es por ello que viaja hasta la corte de Pilos para ver a Néstor, su rey, y que le ponga al corriente de todo lo ocurrido. Más tarde viaja hasta Esparta para encontrarse con Menelao, compañero de batalla de su padre y quien le relata todo lo que sucedió en Troya. Mientras tanto, a su regreso a Ítaca tendrá que lidiar con los pretendientes de su madre que pretenden arrebatarle el trono a su padre y, por ende, a él mismo.

(Universal Pictures)

De una madre a otra

Holland no está solo en esta aventura, ya que cuenta con su mujer Zendaya, quien da vida a la diosa de la sabiduría y consejera de Odiseo, Atenea, pero también con Anne Hathaway, quien da vida a su madre en la ficción, Penélope. Una madre que también se deshacía en elogios hacia Holland: "Como madre en la vida real, espero de todo corazón que todos mis hijos crezcan y sean tan maravillosos como mi hijo en la pantalla. Tom es como el hijo de mis sueños", afirmaba la actriz en otra entrevista durante la promoción de la película.

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Hathaway, Holland, Zendaya y el resto del reparto se podrán ver por fin en gran pantalla a partir del día 17 de julio, fecha en la que La Odisea desembarca por fin en cines. Después de meses de rodaje por los lugares más paradisíacos y una experiencia que muchos describen como la mejor de su vida, habrá que ver si la película está a la altura de sus promesas, y si la actuación de Holland lo está a la de las palabras de su madre.