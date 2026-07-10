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“Start Me Up fueron 10 años desde que la escribimos hasta que salió”, recordó Keith Richards

El guitarrista detalló en una entrevista el largo proceso detrás de la canción, que comenzó con cerca de 100 tomas en ritmo de reggae antes de convertirse en un clásico del rock

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El guitarrista de los Rolling Stones contó cómo la paciencia y la experimentación fueron claves para dar forma a uno de los temas más emblemáticos de la banda

Keith Richards reveló que “Start Me Up”, uno de los mayores himnos de los Rolling Stones, atravesó una década de experimentación y cambios antes de ver la luz. El guitarrista explicó que la canción pasó por distintos estilos y fases en el estudio, demostrando que la paciencia puede ser un ingrediente esencial incluso en el acelerado mundo del rock and roll.

El largo camino de una canción emblemática

Durante una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, Richards detalló el proceso detrás de la creación de “Start Me Up”.

Según el músico, la canción no tuvo una evolución lineal ni sencilla. “Recuerdo que ‘Start Me Up’ fueron 10 años desde que la escribimos hasta que salió”, afirmó. El guitarrista describió ese período como una maduración similar a la del buen vino, sugiriendo que algunas composiciones se benefician del paso del tiempo y de una búsqueda persistente de su forma definitiva.

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Keith Richards relató que “Start Me Up” atravesó una extensa etapa de maduración antes de su lanzamiento (REUTERS/Caitlin Ochs)
Keith Richards relató que “Start Me Up” atravesó una extensa etapa de maduración antes de su lanzamiento (REUTERS/Caitlin Ochs)

Richards también compartió que el tema, aunque ahora es sinónimo del sonido clásico de los Rolling Stones, comenzó su vida en una dirección muy diferente.

Las primeras sesiones en el estudio produjeron cerca de 100 tomas con un ritmo de reggae, lejos del estilo con el que finalmente fue conocida. “Pasó por muchos estilos antes de que dijéramos: ‘Oigan, ¿por qué no tocamos simplemente rock and roll?’”, recordó el músico sobre el momento en que la banda decidió apostar por su esencia más pura.

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De reggae a rock and roll

La transformación de “Start Me Up” representa una rareza en el proceso creativo de la banda. Los Rolling Stones son conocidos por su capacidad para generar éxitos de manera espontánea, pero en este caso la insistencia y la experimentación fueron clave. El grupo exploró diferentes estructuras y sonidos, hasta que la versión definitiva emergió casi como una síntesis de todo ese recorrido.

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La canción pasó por más de cien versiones en el estudio y exploró varios géneros antes de fijar su identidad definitiva (Photo by Greg Allen/Invision/AP, File)

El sencillo finalmente fue publicado en 1981 y formó parte del álbum Tattoo You, consolidándose como uno de los mayores éxitos comerciales y de crítica de la banda. Richards comentó que, tras años de pruebas, una de las variantes grabadas fue la que terminó imponiéndose, sellando así el destino de la canción dentro de la discografía del grupo.

Parentesco creativo con el nuevo material

La anécdota sobre “Start Me Up” resurgió en un momento especial para los Rolling Stones, en vísperas del lanzamiento de su nuevo álbum, Foreign Tongues.

En la misma entrevista, Richards aprovechó para comparar el proceso de creación de la emblemática canción con el de “Some of Us”, uno de los temas inéditos del próximo trabajo. Según relató, “Some of Us” también estuvo durante años en su mente antes de convertirse en una canción terminada y lista para grabar.

El proceso de “Start Me Up” encuentra paralelos en las nuevas composiciones que integran el próximo álbum de la banda (REUTERS/Chris Helgren)
El proceso de “Start Me Up” encuentra paralelos en las nuevas composiciones que integran el próximo álbum de la banda (REUTERS/Chris Helgren)

Para Richards, no todas las composiciones surgen de manera espontánea. Algunas requieren paciencia y tiempo, mientras que otras parecen acomodarse rápidamente en su versión final.

Esta dinámica, explicó, es parte de la naturaleza del trabajo creativo de la banda y contribuye a la identidad única de su música.

Preferencias y colaboraciones en la nueva etapa

En una entrevista reciente con Willie Geist para el programa TODAY, Mick Jagger fue consultado sobre sus canciones favoritas dentro del extenso repertorio de los Rolling Stones. El vocalista evitó elegir una sola, pero incluyó a “Start Me Up” entre las principales candidatas, destacando su relevancia tanto para la banda como para el público.

El lanzamiento de Foreign Tongues reúne a los Rolling Stones con figuras destacadas de la música internacional (REUTERS/Danny Moloshok)
El lanzamiento de Foreign Tongues reúne a los Rolling Stones con figuras destacadas de la música internacional (REUTERS/Danny Moloshok)

Foreign Tongues, el nuevo álbum del grupo, saldrá el 10 de julio y presenta una serie de colaboraciones destacadas.

Entre ellas, se encuentra la participación de Paul McCartney en el tema “Covered in You”. El disco también suma la colaboración de Robert Smith, Chad Smith y Steve Winwood, ampliando la paleta sonora del grupo y ofreciendo nuevas facetas de su propuesta artística.

Una banda en constante evolución

Richards canta en “Some of Us”, el tema que utilizó como ejemplo de la dificultad y el tiempo que puede llevar completar una canción. El guitarrista insistió en que la paciencia resulta fundamental en el proceso creativo, una lección que aprendió a lo largo de los años y que sigue vigente en la actualidad.

La experiencia detrás de “Start Me Up” muestra cómo los Rolling Stones siguen renovándose sin perder su esencia (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
La experiencia detrás de “Start Me Up” muestra cómo los Rolling Stones siguen renovándose sin perder su esencia (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

La historia detrás de “Start Me Up” y la proximidad de Foreign Tongues confirman que los Rolling Stones continúan reinventándose sin perder la esencia que los convirtió en leyenda. Su capacidad para transformar ideas persistentes en éxitos globales sigue marcando su trayectoria, incluso después de décadas en el escenario mundial.

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