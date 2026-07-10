Último día para reclamar el dinero de la pandemia al IRS: quiénes califican y los pasos para presentar la solicitud hoy

El plazo para reclamar un reembolso del IRS vence el 10 de julio de 2026 y quien no presente la solicitud perderá ese derecho (REUTERS/Dado Ruvic)

El plazo para reclamar un reembolso del Servicio de Impuestos Internos (IRS) vence este jueves 10 de julio de 2026, y nadie recibirá ese dinero si no lo solicita de forma activa. Decenas de millones de contribuyentes en Estados Unidos podrían tener derecho a recuperar multas, intereses o impuestos pagados en exceso durante la pandemia, pero la gran mayoría no lo sabe.

La Defensora Nacional del Contribuyente, Erin Collins, fue directa en su blog oficial: “Presentar una solicitud no garantiza el reembolso. Pero perder el plazo puede impedir de forma permanente que los contribuyentes reciban un reembolso al que podrían tener derecho”.

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Por qué existe este plazo

Todo parte de un fallo judicial de noviembre de 2025. Un juez federal determinó que el IRS debió haber suspendido los plazos de presentación y pago de impuestos durante toda la declaración de desastre por COVID-19, que estuvo vigente del 20 de enero de 2020 al 11 de mayo de 2023.

Bajo las reglas del IRS, los contribuyentes tienen 60 días adicionales tras el fin de una declaración de desastre para presentar declaraciones o realizar pagos. Eso extendió el plazo efectivo al 10 de julio de 2023.

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La Defensora Nacional del Contribuyente, Erin Collins, advirtió que presentar una solicitud no garantiza el reembolso del IRS, pero dejar pasar el plazo lo impide de forma permanente (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo)

La ley general establece que un contribuyente tiene tres años desde la presentación de su declaración —o dos años desde que pagó un impuesto, multa o interés— para reclamar un reembolso. Dado que el tribunal fijó el 10 de julio de 2023 como fecha límite extendida, el plazo para solicitar reembolsos vence exactamente tres años después: el 10 de julio de 2026.

El caso se llama oficialmente Kwong v. United States. Collins advierte que el Departamento de Justicia podría apelar la decisión, por lo que la ley “sigue sin resolverse definitivamente”. Esa incertidumbre hace aún más urgente actuar antes del vencimiento.

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Quiénes pueden ser elegibles

No existe un perfil único. Collins identificó varios grupos de contribuyentes que deberían revisar sus registros:

El historial de la cuenta en el IRS permite verificar si hubo multas, intereses, pagos o actividad fiscal durante el período cubierto por la declaración de desastre (REUTERS/Dado Ruvic)

Quienes pagaron multas o intereses al IRS entre el 20 de enero de 2020 y el 10 de julio de 2023.

Quienes presentaron declaraciones con retraso durante ese período y recibieron penalidades.

Quienes no reclamaron créditos reembolsables, como el Recovery Rebate Credit.

Quienes pudieron haber pagado impuestos en exceso para los años fiscales 2019 a 2022.

Un buen punto de partida es revisar el historial de la cuenta en el IRS. Los contribuyentes no necesitan entender cada línea del registro: basta con identificar si hubo multas, intereses, pagos o actividad en la cuenta durante el período de la declaración de desastre.

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Cómo presentar la solicitud

El formulario que corresponde depende del tipo de reclamo. Hay dos opciones principales:

Formulario 843 (Claim for Refund and Request for Abatement): para quienes pagaron multas o intereses. Al completarlo, se debe escribir en la parte superior “Protective Refund Claim Pursuant to Kwong Case” o “Kwong vs. United States”. Esa anotación preserva el derecho al reembolso mientras el caso sigue en los tribunales.

Formulario 1040-X: para quienes necesiten modificar ingresos, deducciones, créditos o estado civil. Se presenta para el año fiscal correspondiente.

Una vez elegido el formulario, hay dos vías para enviarlo:

Online: los contribuyentes con cuenta activa en IRS Online Account pueden presentar el Formulario 843 de forma electrónica a través de la herramienta disponible en IRS.gov.

Por correo postal: el formulario se envía a Internal Revenue Service, 1973 N Rulon White Blvd., Ogden, UT 84201. Se recomienda usar correo certificado o cualquier método que proporcione prueba de envío a tiempo.

Qué pasa si no se actúa hoy

Perder el plazo significa perder el reembolso de forma definitiva, incluso si el fallo de Kwong v. United States es confirmado por los tribunales superiores.

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Collins señaló con preocupación que los contribuyentes de bajos ingresos, sin representación legal y sin acceso fácil a sus registros fiscales son los que más riesgo corren. “Sospecho que solo una fracción mínima de los contribuyentes potencialmente elegibles presentará solicitudes a tiempo”, escribió en su blog.

Advertencias antes de actuar

Presentar la solicitud no garantiza recibir el dinero. El fallo judicial aún puede ser revertido en apelación.

Collins advierte sobre personas o servicios que prometen reembolsos garantizados o presionan a los contribuyentes para que firmen solicitudes que no comprenden del todo. Ante cualquier duda, lo más prudente es consultar a un profesional tributario de confianza antes de enviar cualquier formulario.

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Lo que sí es absoluto: no presentar la solicitud antes de este 10 de julio garantiza perder cualquier posibilidad de recuperar ese dinero.