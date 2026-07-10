Un hombre de Boston fue acusado tras hacer amenazas de bomba y llevar explosivos en el tren de cercanías

Un hombre de Boston fue acusado tras hacer amenazas de bomba en un tren de cercanías de la North Station (Captura de video)

Un hombre de Boston fue acusado tras un inquietante episodio registrado a finales de junio en un tren de cercanías. La alarma se encendió poco antes de las 22:30 del 27 de junio, cuando un pasajero en la North Station, una de las terminales ferroviarias más transitadas de la ciudad, alertó a las autoridades sobre la presencia de un individuo que hablaba en voz alta acerca de fabricar bombas y entregarlas a grupos extremistas. El testigo relató que el hombre, identificado más tarde como Shane Cautillo, de 29 años, se encontraba a bordo del tren pronunciando frases que hacían alusión directa a la confección de artefactos explosivos, generando temor entre quienes se encontraban en el convoy y sus alrededores.

El incidente se desarrolló en un contexto de alta sensibilidad en materia de seguridad, lo que motivó una rápida respuesta de los equipos policiales y de emergencia. Las amenazas proferidas por Cautillo no solo despertaron la preocupación por la seguridad inmediata de los pasajeros, sino que también evocaron recuerdos de situaciones similares ocurridas en otras ciudades, incrementando la tensión en la estación.

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De acuerdo con el comunicado emitido por la fiscalía del condado de Suffolk, el fiscal Kevin Hayden puntualizó que la investigación inicial recogió el testimonio del pasajero que escuchó a Cautillo mencionar abiertamente su intención de fabricar bombas. El relato del testigo añadió una capa de gravedad al caso, ya que el acusado habría manifestado sentirse inspirado por los ataques del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos. Esta referencia explícita a un evento de resonancia nacional fue destacada en el comunicado de prensa, subrayando la posible motivación ideológica detrás de las acciones del hombre.

El pasajero que alertó a las autoridades dijo que Shane Cautillo hablaba de fabricar bombas y entregarlas a grupos extremistas (Captura de video)

La mención de los ataques al Capitolio no solo contextualizó la naturaleza de las amenazas, sino que también permitió a las autoridades comprender el alcance y la intencionalidad de los dichos del acusado. Según el reporte de la fiscalía, la conducta de Cautillo pareció estar guiada por una combinación de factores personales y el impacto de eventos recientes de fuerte contenido político y social, reforzando la hipótesis de un intento deliberado de intimidación en un espacio público.

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La rápida intervención de la policía fue determinante para evitar consecuencias mayores. Al llegar a la estación, los agentes localizaron a Cautillo portando una batería de litio, un patinete eléctrico al que iba sujeta una bolsa y un toallero eléctrico con cables sobresalientes. De inmediato, los especialistas en explosivos procedieron a inspeccionar minuciosamente los objetos sospechosos mediante radiografías. Los resultados revelaron la presencia de una posible fuente de energía, un fusible, una carga explosiva y un interruptor en el interior del contenedor, elementos que en conjunto conforman los componentes básicos de un artefacto explosivo improvisado.

Los efectivos policiales actuaron con extrema precaución, logrando desactivar el dispositivo en el lugar y evitando así un desenlace trágico en una de las zonas de mayor afluencia de pasajeros de la ciudad. Paralelamente, se realizó otra radiografía a la bolsa acoplada al patinete eléctrico, donde se hallaron fuegos artificiales de uso comercial junto a una batería. Mientras los agentes intentaban neutralizar el contenido, varios fuegos artificiales detonaron, provocando una explosión controlada que, afortunadamente, no causó heridos. Este episodio evidenció el nivel de riesgo que enfrentaron tanto los pasajeros como los equipos de emergencia durante la intervención.

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Shane Cautillo quedó imputado por posesión ilegal de fuegos artificiales y otros cargos, con una fianza de 10.000 dólares y una audiencia preliminar fijada para el 28 de julio (Captura de video)

La inspección exhaustiva permitió identificar otros elementos de preocupación: en el interior del calentador de toallas eléctrico se encontraron pequeñas pilas, un teléfono móvil, una bebida alcohólica tipo cóctel Margarita BOOM, un adaptador de corriente y una batería de litio adherida con cinta adhesiva. La suma de estos materiales reforzó la valoración de las autoridades sobre el potencial peligro que representaba el artefacto montado por el acusado.

El fiscal Hayden resaltó la gravedad del caso al declarar públicamente que “este hombre tenía los materiales para fabricar un artefacto potencialmente peligroso”. Sus palabras reflejaron la preocupación de la fiscalía ante la facilidad con la que se pueden combinar elementos de uso cotidiano para confeccionar dispositivos capaces de poner en riesgo la vida de numerosas personas en espacios públicos.

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La respuesta de las fuerzas de seguridad incluyó la evacuación y revisión del tren y de los alrededores de la estación por parte de un perro policía, medidas que garantizaron la seguridad de los usuarios y permitieron restablecer la normalidad en la concurrida terminal.

Tras ser detenido, Cautillo fue trasladado al Centro Médico de Boston para una evaluación, ya que durante el operativo manifestó intenciones de autolesionarse. En el hospital, se le imputaron cargos por posesión ilegal de fuegos artificiales, tenencia de un artefacto incendiario falso, posesión de un artefacto o sustancia falsa y alteración del orden público en un medio de transporte. El 29 de junio compareció ante un juez, quien impuso una fianza de 10 000 dólares y le ordenó mantenerse alejado de todos los medios de transporte público de la MBTA y abstenerse de poseer armas peligrosas. Su próxima cita con la justicia está programada para el 28 de julio, cuando deberá presentarse a una audiencia preliminar para responder por los cargos que se le imputan.

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