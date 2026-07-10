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La UE impuso aranceles de más del 45% a los neumáticos chinos para turismos y camiones ligeros

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que está “preparada” para tomar “cualquier” decisión contra China en el ámbito comercial a partir del otoño europeo

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Empleados mueven neumáticos recién hechos en una fábrica en Nantong, provincia de Jiangsu, China (REUTERS/Archivo)
Empleados mueven neumáticos recién hechos en una fábrica en Nantong, provincia de Jiangsu, China (REUTERS/Archivo)

La Unión Europea adoptó esta semana la imposición permanente de aranceles de hasta el 45,3 % sobre los neumáticos para turismos y camiones ligeros importados desde China, a fin de compensar la ventaja anticompetitiva derivada de los subsidios estatales de Beijing. Según un comunicado difundido el jueves por la Comisión Europea, la medida, que entró en vigor el 7 de julio, consolida de forma definitiva los gravámenes que oscilan entre el 4,3% y el 45,3% para estas importaciones.

La decisión se basa en los resultados de una investigación de Bruselas, que concluyó que los neumáticos para turismos, buses y camiones ligeros procedentes de China llegaban al mercado europeo a precios considerados de competencia desleal. El Ejecutivo comunitario advirtió que “esto está perjudicando a la industria del neumático de la Unión, que emplea a más de 80.000 personas en 14 países miembro”.

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La medida afecta a una amplia gama de neumáticos de caucho con un índice de carga inferior a 121. Según datos de la Comisión Europea, el consumo de neumáticos en la UE alcanzó en 2024 unos 330 millones de unidades, en un mercado valorizado en más de 18.000 millones de euros. En el mismo periodo, las importaciones desde el gigante asiático sumaron cerca de 93 millones de unidades, con un valor superior a 2.500 millones de euros, lo que representa una cuota de mercado del 28%.

La UE impuso aranceles de más del 45% a los neumáticos chinos para turismos y camiones ligeros (Europa Press)
La UE impuso aranceles de más del 45% a los neumáticos chinos para turismos y camiones ligeros (Europa Press)

Hace una semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que está “preparada” para tomar “cualquier” decisión contra China en el ámbito comercial a partir de otoño, cuando concluya el plazo fijado entre Bruselas y Beijng para resolver sus diferencias. “El diálogo es esencial, pero debe dar resultados. En función de cómo sea la respuesta de China, en otoño, como ha descrito Maros Sefcovic, será el momento de nuestra actuación. Estamos preparados para cualquier cosa”, declaró Von der Leyen en una rueda de prensa.

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La responsable alemana subrayó que “todos los instrumentos están sobre la mesa” y advirtió que, si resulta necesario, el Ejecutivo comunitario propondrá nuevas herramientas comerciales para proteger a la industria europea frente a la competencia china.

Bruselas y Beijing acordaron un plazo hasta octubre para intentar reducir la tensión comercial, después de la reunión mantenida por el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, y el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, en la capital comunitaria. El encuentro concluyó con la primera declaración conjunta pactada por la Comisión Europea y China desde 2019.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llega al aeropuerto de Esenboga antes de la 36.ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, celebrada en Ankara (Turquía) el 6 de julio de 2026 (Metin Aktaş/REUTERS)
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llega al aeropuerto de Esenboga antes de la 36.ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, celebrada en Ankara (Turquía) el 6 de julio de 2026 (Metin Aktaş/REUTERS)

Ambas partes establecieron un mecanismo para el intercambio de datos sobre flujos comerciales y Sefcovic aceptó la invitación para visitar Beijing en octubre. Durante los próximos meses, “debemos ser muy claros sobre todos los aspectos que criticamos, desde los subsidios, a la sobrecapacidad de bienes que llegan a nuestro mercado o la falta de acceso de nuestras empresas al mercado chino”, indicó Von der Leyen, que compareció junto al primer ministro irlandés, Micheál Martin, durante la presentación de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE asumida por Dublín.

El déficit comercial entre la UE y China, estimado en unos USD 410 mil millones anuales, fue uno de los temas principales de la última cumbre europea. Los líderes exigieron a la Comisión acelerar la aplicación de herramientas comerciales contra China y, de ser necesario, crear nuevos instrumentos. Martin insistió en que el diálogo con China “debe dar resultados”, señalando que “no siempre es el caso”.

(Con información de EFE y Europa Press)

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