Estados Unidos

Murió Wally Funk a los 87 años: la pionera de la aviación que desafió a la NASA y la mujer de mayor edad en viajar al espacio

La legendaria aviadora estadounidense, ícono del grupo Mercury 13, falleció en Texas. Tras superar las marcas masculinas en los 60 y sufrir el veto oficial, la célebre instructora cumplió su sueño en 2021 con Blue Origin

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Wally Funk, pionera de la FAA y única integrante del Mercury 13 que llegó al espacio, murió en Grapevine, Texas, a los 87 años (REUTERS/Joe Skipper)
Wally Funk, pionera de la FAA y única integrante del Mercury 13 que llegó al espacio, murió en Grapevine, Texas, a los 87 años (REUTERS/Joe Skipper)

Wally Funk, la primera mujer en inspeccionar accidentes aéreos para la Administración Federal de Aviación (FAA) y la única integrante del Mercury 13 que llegó al espacio, murió el 8 de julio en Grapevine, Texas, a los 87 años. Tenía más de 19.600 horas de vuelo acumuladas y había formado a más de 3.000 pilotos a lo largo de su vida.

La concejala y amiga cercana Duff O’Dell, quien estuvo a su lado en el momento del fallecimiento, confirmó la noticia a la agencia Associated Press. Funk había sufrido varias caídas en semanas recientes y arrastraba una infección en la pierna. “Le pasó factura”, dijo O’Dell, según recogió The Guardian.

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El cielo como vocación desde los primeros años

Funk nació el 1 de febrero de 1939 y obtuvo su licencia de vuelo en el Stephens College de Misuri. Luego estudió educación en la Universidad Estatal de Oklahoma, en parte porque esa institución contaba con un equipo de aviación conocido como los Flying Aggies.

Wally Funk
Wally Funk fue la primera mujer instructora de vuelo en Fort Sill y abrió camino para las mujeres en la aviación de Estados Unidos

“Como Flying Aggie, podía ejecutar todas las maniobras tan bien como los chicos, si no mejor”, le dijo Funk a The Guardian en 2019.

Sin embargo, la discriminación de género le cerró otras puertas. Las mujeres no tenían permitido volar en aerolíneas comerciales ni ingresar a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de modo que Fort Sill fue, en la práctica, una de las pocas salidas profesionales disponibles para ella, según detalla Guinness World Records.

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Al terminar sus estudios, se convirtió en instructora de vuelo en la base militar de Fort Sill, en Oklahoma, la primera mujer en ocupar ese cargo en una instalación castrense de Estados Unidos.

Su carrera en la aviación acumuló una serie de primeras históricas. Más tarde se convirtió en la primera inspectora femenina de la FAA, donde investigaba accidentes aéreos, y luego la primera investigadora femenina de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), según detalló CBS News Texas.

El Mercury 13 y la puerta que la NASA cerró

En 1961, Funk se presentó como voluntaria al programa Women in Space de la NASA, una iniciativa financiada de forma privada para evaluar si las mejores pilotas del país podían convertirse en astronautas. Las 13 participantes, que pasaron a la historia como el Mercury 13, completaron las mismas pruebas físicas y psicológicas que el cuerpo masculino de astronautas.

La barrera no era solo cultural. Cuando la NASA se creó en 1958, no excluía formalmente a las mujeres, pero sí exigía que los candidatos tuvieran experiencia como pilotos de pruebas militares, un cargo al que ellas no podían acceder, según explica Guinness World Records.

Una mujer sonríe desde la cabina abierta de un avión. Se lee "HAMMOND-Y" y "DEPARTMENT OF COMMERCE BUREAU OF AIR COMMERCE" en el fuselaje
En la FAA y la NTSB, Wally Funk se convirtió en la primera mujer en investigar accidentes aéreos y reforzó su lugar en la historia de la aviación. (Guinness World Records)

Funk fue la más joven del grupo y la que mejores resultados obtuvo. Le dijeron que había “hecho mejor y completado el trabajo más rápido que cualquiera de los hombres”, según recoge The Guardian en un video promocional del vuelo que realizó décadas después. En una de las pruebas, pasó 10 horas y 35 minutos en un tanque de privación sensorial, un tiempo superior al del astronauta John Glenn.

Wally Funk
Siete integrantes del grupo First Lady Astronaut Trainees, también conocido como las "Mercury 13", un grupo de mujeres que se entrenaron para ser astronautas en el primer programa de vuelos espaciales tripulados de Estados Unidos a principios de la década de 1960, se reúnen afuera de la plataforma de lanzamiento 39B cerca del transbordador espacial Discovery en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, EE. UU., en esta foto de 1995. (De izquierda a derecha) Gene Nora Jessen, Wally Funk, Jerrie Cobb, Jerri Truhill, Sarah Rutley, Myrtle Cagle y Bernice Steadman (NASA)

El programa fue cancelado sin que la NASA lo sancionara oficialmente. Glenn llegó a declarar que incluir mujeres en el programa espacial “podría ser indeseable”. La agencia no admitió mujeres en su cuerpo de astronautas hasta 1978, cuando Funk tenía 39 años.

“Contacté a la NASA cuatro veces y dije ‘quiero ser astronauta’, pero nadie me aceptó”, afirmó Funk, según recogió CBS News Texas. Lejos de abandonar, siguió volando y abrió una escuela de aviación en Taos, Nuevo México.

El vuelo al espacio seis décadas después

La espera de Funk terminó en julio de 2021, a sus 82 años, cuando Jeff Bezos la invitó como “huésped de honor” a bordo del cohete New Shepard NS-16 de Blue Origin. El vuelo duró 11 minutos y alcanzó velocidades de más de 4.000 km/h (aproximadamente 2.500 mph), más de tres veces la velocidad del sonido, de acuerdo con CBS News Texas.

El multimillonario empresario estadounidense Jeff Bezos (segundo por la izquierda) posa para las fotos con sus compañeros de tripulación, de izquierda a derecha: Oliver Damen, de 18 años, Bezos, Wally Funk, de 82 años, y Mark Bezos, en la plataforma de aterrizaje tras el vuelo inaugural de Blue Origin al borde del espacio, en la cercana localidad de Van Horn, Texas, EE. UU., el 20 de julio de 2021 (REUTERS/Joe Skipper)
El multimillonario empresario estadounidense Jeff Bezos (segundo por la izquierda) posa para las fotos con sus compañeros de tripulación, de izquierda a derecha: Oliver Damen, de 18 años, Bezos, Wally Funk, de 82 años, y Mark Bezos, en la plataforma de aterrizaje tras el vuelo inaugural de Blue Origin al borde del espacio, en la cercana localidad de Van Horn, Texas, EE. UU., el 20 de julio de 2021 (REUTERS/Joe Skipper)

Durante los tres minutos de ingravidez, Funk describió la experiencia como “el mejor sentimiento”. En la conferencia de prensa posterior al vuelo, agregó: “Quiero volver pronto. Amé cada minuto. Solo desearía que hubiera durado más”.

Tres personas en trajes espaciales azules, una con bandera de Países Bajos, flotan y juegan con dos pelotas de ping-pong anaranjadas dentro de una cabina
El vuelo espacial de Blue Origin le dio a Wally Funk un récord Guinness como la mujer de mayor edad en llegar al espacio y consolidó su legado (Guinness World Records)

Con ese vuelo, Funk estableció un récord Guinness como la mujer de mayor edad en viajar al espacio, distinción que conserva hasta hoy. También se convirtió en la única integrante del Mercury 13 en llegar al espacio, según precisó The Guardian.

Los reconocimientos y el legado que deja

La ciudad de Grapevine fue una de las primeras en rendir tributo. “Wally Funk fue una querida residente de Grapevine cuyas extraordinarias hazañas y espíritu generoso dejaron un legado perdurable”, publicó el municipio en Facebook, según recogió The Guardian.

El administrador de la NASA Jared Isaacman escribió en X: “Wally Funk nunca dejó de creer que algún día llegaría al espacio. Su pasión por el vuelo, su perseverancia y su amor por la exploración seguirán inspirando a generaciones de estadounidenses”.

Retrato de una mujer de cabello blanco y sonrisa amplia, vestida con un traje espacial azul que muestra parches de una bandera de Estados Unidos y el nombre W. FUNK
La aviadora Wally Funk acumuló más de 19.600 horas de vuelo y formó a más de 3.000 pilotos a lo largo de su vida (Guinness World Records)

Blue Origin también publicó un homenaje en sus redes sociales. “Fue una pionera en todo el sentido de la palabra”, señaló la empresa, y agregó que fue “la única de las trece en haber alcanzado el espacio”.

Entre sus reconocimientos figuran la inducción al Salón de la Fama de la Aviación de Texas en 2024, al Salón de la Fama de Pioneras de Women in Aviation International y al Salón de la Fama del Mercury 13. De forma póstuma, será incorporada al International Space Hall of Fame del Museo del Espacio de Nuevo México, según informó CBS News Texas.

En 2019, cuando The Guardian le preguntó si podía imaginar un momento en que dejaría de volar, Funk respondió a gritos: “¡No! Volaré hasta que me muera”.

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