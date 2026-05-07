Estados Unidos

Abren refugio para 80 personas sin hogar y admiten mascotas en Miami-Dade: cuándo comienza a funcionar

El nuevo centro ofrecerá alojamiento temporal con reglas flexibles en respuesta al crecimiento de la población sin techo dentro del condado. La apertura ya tiene fecha programada

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Vista de un hombre caminando por una acera junto a un campamento de tiendas de campaña improvisadas y un cartel de 'Right Lane Ends' bajo un árbol frondoso en la ciudad
Miami-Dade destina USD 10,6 millones a un centro para personas sin hogar, con la gestión de Better Way of Miami (Reuters)

Miami-Dade aprobó USD 10,6 millones para abrir un nuevo refugio que marcará un cambio en la respuesta local a la crisis de personas sin hogar. El centro, que comenzará a funcionar en junio de 2026 bajo la gestión de Better Way of Miami, ofrecerá 80 camas, admitirá mascotas y eliminará barreras como horarios rígidos o pruebas de drogas.

Se espera que la iniciativa ayude a reducir el número de personas que duermen en la calle, que superan las 1.000 personas cada noche, de acuerdo con el último censo. El norte de Miami-Dade es donde más creció el fenómeno, con un aumento del 74% de personas sin techo respecto del año anterior.

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Según el último informe detallado del Miami-Dade County Homeless Trust, una agencia pública dedicada a terminar con la falta de vivienda en el condado, los latinos representan aproximadamente el 30% de la población sin hogar, de acuerdo a datos recopilados en 2025.

Vista de una calle urbana con varias personas sin hogar rodeadas de objetos personales, carritos y lonas azules, con edificios y vehículos al fondo en Estados Unidos
El nuevo refugio de 80 camas permitirá el ingreso de mascotas y eliminará barreras como horarios fijos y pruebas de drogas (Reuters)

La inversión fue impulsada por la reciente entrada en vigor de una ley estatal que prohíbe dormir en espacios públicos y faculta a los ciudadanos para demandar a los municipios que no la cumplan. El sistema de refugios existente ya no da abasto.

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El Homeless Trust espera que este nuevo centro disminuya esa cifra y reduzca la exposición del condado a litigios, explicó Ron Book, presidente del organismo, al diario local Miami Herald.

¿Qué es el nuevo centro de navegación de Miami-Dade y dónde se ubica?

Ubicado en 7001 NW 27th Ave., el nuevo centro brindará alojamiento temporal a 80 personas. No busca reemplazar a los refugios tradicionales, sino funcionar como un punto de tránsito: un sitio seguro donde quienes viven en la calle puedan recibir orientación y apoyo mientras acceden a opciones de vivienda a largo plazo.

Se permitirá el ingreso de mascotas, una condición inusual entre los refugios locales, lo que responde a la demanda de personas sin hogar que suelen rechazar otras alternativas por no poder estar con sus animales.

Un campamento de personas sin hogar con múltiples tiendas de campaña, una silla de ruedas y un hombre barriendo en una acera junto a coches aparcados
La apertura del centro responde a la entrada en vigor de la ley HB 1365, que prohíbe dormir en espacios públicos del condado (Reuters)

Los fondos para operar el centro durante siete años provienen de un impuesto especial del 1% sobre ventas de alimentos y bebidas en determinados restaurantes del condado. El centro adoptará reglas de ingreso más flexibles, diseñadas para reducir las barreras que suelen separar a la población sin techo del sistema de refugios, detalló Book.

¿Por qué surge este refugio ahora?

La creación de este centro responde a la presión de la nueva ley estatal, HB 1365, que prohíbe dormir en la vía pública y permite a cualquier ciudadano demandar a las autoridades locales que no hagan cumplir la normativa. Las autoridades del condado reconocen el riesgo de sanciones judiciales si no se generan soluciones eficaces.

Book remarcó al diario local Miami Herald: “Si no encontramos lugares para alojar a las personas, en algún momento llegará una sentencia contra los gobiernos locales”.

El Homeless Trust espera que el centro reduzca los litigios y disminuya el número de personas durmiendo en las calles de Miami-Dade (EFE/Giorgio Viera)
El Homeless Trust espera que el centro reduzca los litigios y disminuya el número de personas durmiendo en las calles de Miami-Dade (EFE/Giorgio Viera)

El condado también se vio forzado a actuar debido a la disminución de camas disponibles, tras una disputa de precios con una de las mayores organizaciones proveedoras de refugios, lo que dejó fuera de servicio varias docenas de plazas.

¿Cómo funcionará el centro y quiénes lo gestionan?

Better Way of Miami, organización local fundada en 1984 y con trayectoria en la prestación de asistencia para personas sin hogar, estará a cargo de la gestión. El centro contará con normas menos estrictas que otros refugios: los residentes no estarán sometidos a controles constantes ni a horarios rígidos; además, podrán permanecer con sus mascotas.

Esta apertura busca atraer a quienes, por temor a perder a sus animales o a incumplir reglas estrictas, optan por quedar afuera del sistema. Entre los servicios se incluyen acceso a baños, asistencia médica y apoyo para encontrar vivienda permanente.

La comisionada Marleine Bastien, cuyo distrito alberga el proyecto, indicó: “Este centro ayudará a sacar rápidamente a la gente de la calle y les proporcionará un entorno seguro para avanzar hacia la estabilidad”.

¿Qué pasa con la financiación de largo plazo?

El proyecto enfrenta desafíos en la sostenibilidad financiera. Actualmente, el grueso del financiamiento que el Homeless Trust dedica a vivienda permanente depende de fondos federales. Cambios recientes en la normativa nacional restringen el uso de estos recursos y ponen en riesgo la continuidad de los programas, que actualmente mantienen a más de 4.000 residentes en viviendas subsidiadas.

Un hombre sin camisa y en pantalones cortos camina por una acera soleada entre tiendas de campaña, conos y vehículos aparcados en una calle.
Las nuevas restricciones federales complican la financiación a largo plazo, afectando la asistencia a más de 4.000 beneficiarios (Reuters)

Según Miami Herald, casi el 92% del gasto en vivienda permanente se nutre de fuentes federales, y las nuevas reglas solo permiten destinar el 30% de esos fondos a vivienda a largo plazo.

En respuesta, el condado evalúa alternativas como la compra de hoteles para reconvertirlos en viviendas y la construcción de pequeñas casas estilo tiny homes (microviviendas de menos de 40 metros cuadrados diseñadas para uso temporal), con el objetivo de aliviar la presión sobre los refugios y ampliar la oferta de alojamiento.

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