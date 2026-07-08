Estados Unidos

Vivió 8 años escondido en un bosque de Arizona entre 450 kilos de basura: cayó tras ignorar 6 órdenes de arresto

La declaración de culpabilidad de Mark Aaron Gatz cerró el caso por la ocupación prolongada del parque protegido Tonto. El acusado mantuvo una residencia clandestina equipada con instalaciones improvisadas y un vertedero de grandes dimensiones

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Imagen dividida. Dos personas con cascos y herramientas trabajan en un bosque. Montañas rocosas y cartel de Bosque Nacional Tonto bajo cielo azul
Mark Aaron Gatz convirtió durante ocho años un sector del Bosque Nacional Tonto en Arizona en un vertedero de casi media tonelada de basura (Facebook)

Mark Aaron Gatz (65) tardó ocho años en convertir un rincón del Bosque Nacional Tonto, en Arizona, en un vertedero de casi media tonelada. Neumáticos, bidones, sartenes, lonas y cientos de bolsas de basura se extendían por media hectárea de terreno federal cuando los guardabosques lo encontraron el 25 de junio.

No era un campamento ilegal improvisado: era una residencia clandestina con tendederos, una estación de cocina con una docena de sartenes y un SUV camuflado bajo un cobertizo de fabricación propia. El desenlace llegó ante un tribunal federal en Flagstaff, donde Gatz se declaró culpable.

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Ocho años en el bosque y seis órdenes de arresto ignoradas

Los guardabosques hallaron el campamento ilegal a poco más de 800 metros por un camino de tierra de doble carril, en la zona conocida como Payson Pine, dentro del Bosque Nacional Tonto en el centro de Arizona. El borde occidental del bosque se ubica a unos 45 kilómetros al este-noreste de Phoenix.

Bajo una estructura improvisada a modo de cobertizo, los agentes encontraron el vehículo SUV de Gatz camuflado entre la vegetación. Dentro del campamento había una fogata construida con piedras que el propio Gatz usaba para cocinar, en contravención directa de las restricciones vigentes.

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Fachada de un edificio de madera oscura con letrero verde que dice 'Tonto National Forest', dos logos del Servicio Forestal y el número '2324'
Los guardabosques hallaron en Payson Pine un campamento ilegal que funcionaba como residencia clandestina en terreno federal del Bosque Nacional Tonto (AZFamily 3TV)

Uno de los agentes estimó que la acumulación de basura en el bosque federal rondaba los 450 kilos. “Quedé pasmado ante la cantidad de escombros en el área”, escribió el oficial en la declaración de causa probable, citada por ABC News.

La normativa federal limita la acampada en bosques nacionales a 14 días dentro de un período de 30. En mayo de 2025, los agentes le advirtieron a Gatz que debía limpiar el sitio y abandonarlo en un plazo de dos semanas. Él no lo hizo.

Para cuando lo arrestaron, el 25 de junio, Gatz acumulaba seis órdenes federales de arresto pendientes por infracciones previas: construcción de fogatas durante períodos de restricción, instalaciones no autorizadas en terrenos del Servicio Forestal, residencia en bosque federal sin permiso y múltiples violaciones de condiciones sanitarias, según los documentos judiciales citados por ABC News.

Un historial de citaciones que se acumuló durante años

La cronología de intervenciones previas en el campamento ilegal de Gatz se extiende al menos desde mediados de 2025. El 4 de julio de ese año, agentes que patrullaban la zona en respuesta a quejas de vecinos encontraron un “gran campamento desordenado” con varios años de basura acumulada. Los enseres domésticos estaban dispersos por cerca de media hectárea de terreno.

Uno de los agentes describió la escena como “uno de los peores casos residenciales que había visto en todo el bosque”, según la declaración de causa probable recogida por ABC News. Gatz recibió una citación por condiciones insalubres y vertido de basura doméstica.

Vistas de un cuerpo de agua rodeado por colinas rojizas y vegetación seca. Montañas nevadas se divisan en el fondo
La normativa federal limita la acampada en bosques nacionales a 14 días cada 30, pero Gatz no limpió ni abandonó el lugar tras la advertencia de mayo de 2025 (AZFamily 3TV)

El 22 de febrero de 2026, los agentes regresaron y encontraron un remolque rojo y blanco rodeado de lonas, cuatro tendederos con ropa y sábanas, y una estación de cocina con cerca de una docena de sartenes. Alrededor del remolque había tres escaleras, cuatro marcos de bicicleta, ocho neumáticos, madera contrachapada, 19 litros de aceite de motor y cinco bidones de 208 litros, de acuerdo con los documentos judiciales.

El 7 de mayo de 2026, los agentes volvieron al mismo punto y estimaron los 450 kilos de basura en el bosque federal. En esa visita también constataron que la vegetación circundante presentaba daños por la ocupación prolongada.

Gatz reconoció ante los agentes que conocía las restricciones de fogatas vigentes, pero alegó que necesitaba el fuego para poder cocinar.

La condena

Ante el tribunal federal en Flagstaff, Gatz se declaró culpable de violar las restricciones de fogatas y de usar el bosque como residencia sin permiso. El acuerdo de culpabilidad lo eximió de una restitución de hasta USD 5.000 al Servicio Forestal y lo obligó a pagar USD 20 en penalidades criminales, a no visitar bosques nacionales en Arizona y a abstenerse del consumo de cannabis, según NBC.

La sentencia incluyó tiempo cumplido y tres años de libertad condicional, según Esther Winne, asistente ejecutiva de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Arizona.

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