El FBI alerta por ola de robos a través de aplicaciones de citas en el sur de Florida

El FBI alertó por una ola de robos y asaltos vinculados a aplicaciones de citas en el sur de Florida (EFE/ Octavio Guzmán)

El FBI emitió una advertencia urgente dirigida a los residentes del sur de Florida ante el crecimiento de robos y asaltos vinculados al uso de aplicaciones de citas. En las últimas semanas, la agencia federal ha detectado un incremento en los casos donde personas que buscan establecer vínculos sentimentales a través de estas plataformas terminan siendo víctimas de delitos violentos. Esta tendencia ha encendido las alarmas entre las autoridades, que consideran esta nueva modalidad delictiva como una amenaza emergente para la seguridad de quienes utilizan servicios digitales para relacionarse.

La preocupación del organismo radica en que, si bien las estafas en entornos virtuales no son un fenómeno reciente, el actual esquema detectado en el sur de Florida se caracteriza por la violencia con la que actúan los delincuentes. A diferencia de fraudes anteriores, que solían limitarse a la manipulación emocional o el robo de datos personales, los nuevos incidentes reportados involucran encuentros presenciales en los que las víctimas enfrentan riesgos físicos reales. El FBI ha subrayado que el uso de la fuerza y la intimidación marca una escalada en la peligrosidad de estos delitos, y que la sofisticación de los métodos empleados por los agresores requiere una respuesta informada y preventiva por parte de la ciudadanía.

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Modus operandi de los delincuentes y nivel de violencia en los asaltos

En los asaltos, los agresores roban dinero y objetos de valor, y en algunos casos obligan a retirar efectivo de cajeros automáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los responsables de estos robos emplean un patrón bien definido para captar a sus víctimas. Según la oficina del FBI en Miami, los delincuentes utilizan aplicaciones de citas para contactar a personas que buscan una relación romántica. Luego de entablar una conversación y generar confianza, proponen un encuentro presencial, generalmente en sitios privados o poco transitados. Cuando la víctima accede a reunirse, es sorprendida por los agresores, quienes la despojan de dinero, objetos de valor y, en ocasiones, la obligan bajo amenazas a retirar efectivo de cajeros automáticos.

El nivel de violencia empleado es motivo de especial preocupación para la agencia. En varios de los incidentes investigados, los delincuentes han utilizado armas de fuego para intimidar a sus víctimas. Esta dinámica representa un salto cualitativo respecto a las estafas virtuales tradicionales, pues la violencia física se convierte en el principal instrumento de coacción. Las víctimas no solo pierden sus pertenencias, sino que también ven comprometida su integridad física. Estos hechos han provocado que el FBI catalogue este esquema como un riesgo elevado para los usuarios de aplicaciones de citas en la región.

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En palabras del propio FBI, el modus operandi parte del engaño y la manipulación emocional, pero culmina en escenarios de alto riesgo, donde la vida de la víctima puede verse amenazada. La agencia advierte que los delincuentes suelen seleccionar objetivos que parecen vulnerables y que es habitual que intenten aislarlos de entornos donde puedan recibir ayuda rápidamente.

Declaraciones y advertencias del FBI a los usuarios de aplicaciones de citas

El FBI advirtió que varios robos en el sur de Florida incluyeron armas de fuego e intimidación contra las víctimas (REUTERS)

Adam Berry, agente especial a cargo interino de la oficina del FBI en Miami, expresó su preocupación por la facilidad con la que los delincuentes logran ganarse la confianza de los usuarios de estas plataformas. “Un delincuente que se hace pasar por un interés romántico legítimo puede aprovecharse de una posible víctima que busca una relación sentimental”, afirmó Berry. La autoridad insistió en que quienes utilizan aplicaciones de citas deben extremar precauciones y no bajar la guardia ante desconocidos.

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El FBI ha puesto énfasis en la importancia de la autoprotección en el entorno digital. La agencia sostiene que el deseo de establecer vínculos afectivos no debe ir en detrimento de la seguridad personal. Por ello, recuerda a los usuarios que la prudencia es fundamental en cualquier interacción con personas que no se conocen en la vida real. “Instamos a las personas que utilizan aplicaciones de citas a protegerse. Asegúrense de tomar precauciones para evitar caer en una situación peligrosa”, señaló Berry en su advertencia pública. Este tipo de recordatorios busca sensibilizar a la comunidad sobre los riesgos inherentes al uso de plataformas virtuales para conocer gente.

Recomendaciones del FBI para reducir el riesgo de ser víctima

Ante este panorama, el FBI difundió una serie de recomendaciones orientadas a disminuir las probabilidades de ser víctima de este tipo de delitos. En primer lugar, aconseja no revelar información sobre el patrimonio personal ni detalles de la situación financiera durante las conversaciones iniciales. En segundo término, sugiere que las primeras reuniones se lleven a cabo en lugares públicos y que los usuarios permanezcan siempre atentos a su entorno.

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El organismo también advierte sobre los peligros de compartir datos personales identificables con desconocidos y recomienda desconfiar de perfiles que no puedan verificarse dentro de la misma plataforma. Estas medidas, aunque no garantizan la eliminación total del riesgo, contribuyen a dificultar la labor de los delincuentes y a proteger la integridad de los usuarios. La agencia reconoce que no existe una fórmula infalible para evitar caer en estas trampas, pero insiste en que la prevención y la vigilancia activa pueden marcar la diferencia a la hora de reducir la exposición a situaciones peligrosas.

Llamado a denunciar los hechos ante las autoridades

El FBI hizo un llamado a cualquier persona que haya sido víctima o tenga información sobre esta modalidad delictiva a que denuncie el hecho de inmediato ante las autoridades. La colaboración ciudadana es vista como una herramienta clave para avanzar en las investigaciones y evitar que más personas caigan en la misma trampa. Denunciar no solo contribuye a identificar y detener a los responsables, sino que también ayuda a prevenir nuevos casos y a proteger a la comunidad en general.

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La agencia federal subraya que cada reporte es valioso y que la información proporcionada por las víctimas puede resultar determinante para desarticular estas redes delictivas. Por ello, insta a no guardar silencio y a confiar en los canales oficiales para comunicar cualquier incidente relacionado con robos o asaltos vinculados a aplicaciones de citas en el sur de Florida.