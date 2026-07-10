Se levantó la restricción de aterrizajes en Atlanta, pero aún se reportan largas demoras en los vuelos en el aeropuerto Hartsfield-Jackson

La FAA levantó antes de lo previsto la restricción de aterrizaje en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

La jornada en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta estuvo marcada por la alteración de su rutina habitual, luego de que se levantara la restricción de aterrizaje que había paralizado por completo las operaciones en tierra. Este aeropuerto, reconocido como el de mayor tráfico del mundo, enfrentó una situación excepcional que puso a prueba su capacidad de respuesta y la de los organismos encargados de la seguridad aérea.

La restricción impuesta por la Administración Federal de Aviación (FAA) tenía como objetivo principal salvaguardar la seguridad de las operaciones ante condiciones meteorológicas adversas. Aunque la suspensión estaba prevista para prolongarse hasta las 17:00, fue levantada antes de lo programado, en un intento por restablecer la normalidad en los vuelos y minimizar el impacto para los miles de pasajeros afectados. Sin embargo, la reapertura no trajo consigo la fluidez esperada: el flujo aéreo continuó presentando serias complicaciones.

PUBLICIDAD

El levantamiento anticipado de la restricción no logró evitar que se desencadenaran largas demoras en las partidas y llegadas de vuelos. A pesar de que técnicamente se había autorizado la reanudación de las maniobras de aterrizaje y despegue, las operaciones no recuperaron la velocidad habitual. Los problemas persistieron, generando una acumulación de aviones tanto en tierra como en las rutas de aproximación al aeropuerto. Las demoras afectaron a un alto número de pasajeros que aguardaban en las terminales y a quienes ya se encontraban a bordo de las aeronaves, a la espera de una ventana para despegar o aterrizar.

El aeropuerto de Atlanta mantuvo largas demoras en los vuelos pese a la reapertura de las operaciones (REUTERS/Elijah Nouvelage)

La FAA informó que los despegues desde Atlanta experimentaban retrasos promedio de 90 minutos, una cifra que comenzó a incrementarse conforme avanzaba la tarde. Lejos de aliviarse, la situación se agravó a medida que las condiciones meteorológicas seguían deteriorándose y la demanda de movimientos superaba la capacidad operativa momentánea del aeropuerto. La tensión fue palpable tanto en los mostradores de las aerolíneas como en las salas de espera, donde los pasajeros recibieron información actualizada sobre la evolución de los vuelos.

PUBLICIDAD

La paralización de operaciones, que inicialmente se había dispuesto como una medida temporal para evitar riesgos mayores, fue levantada tras una evaluación de la situación por parte de las autoridades aeronáuticas. Según la información proporcionada, la decisión de adelantar el fin de la restricción respondió a una mejora parcial en las condiciones que permitía retomar ciertas operaciones de manera controlada. No obstante, la reactivación fue gradual y estuvo condicionada por factores que escapaban al control humano, entre ellos la persistencia de tormentas en la zona.

La tormenta que afectó al área de Atlanta no solo motivó la suspensión de operaciones, sino que continuó siendo un obstáculo de peso para la normalización del tráfico aéreo incluso después del levantamiento de la restricción. Los sistemas de control debieron ajustar constantemente los intervalos entre despegues y aterrizajes, priorizando la seguridad por encima de la celeridad. Esta situación generó un efecto en cadena: los retrasos se propagaron hacia otros aeropuertos de destino y origen, multiplicando el impacto de la contingencia mucho más allá de los límites del estado de Georgia.

PUBLICIDAD

Flight Aware registró 284 vuelos de salida demorados y 255 vuelos de llegada con retrasos en Atlanta (@GeneralMCNews)

Las condiciones meteorológicas adversas, especialmente tormentas eléctricas, son uno de los factores más complejos de gestionar para los aeropuertos de gran volumen. La presencia de cumulonimbos, ráfagas de viento y baja visibilidad obliga a reducir el ritmo de las operaciones y a espaciar los movimientos de las aeronaves. En este caso, el aeropuerto Hartsfield-Jackson debió ajustar su operativa a un ritmo inferior al habitual, lo que derivó en una acumulación de vuelos pendientes y en la saturación temporal de sus instalaciones.

Según datos recopilados por Flight Aware hacia las 16:50, el saldo de la jornada reflejaba la magnitud de la afectación: 284 vuelos que salían del aeropuerto habían sufrido retrasos, mientras que 255 vuelos de llegada también presentaban demoras. A pesar del esfuerzo por reanudar los servicios, la cifra de vuelos demorados creció conforme avanzaban las horas y la meteorología continuaba siendo desfavorable. El número de cancelaciones, si bien menor en comparación con los retrasos, también tuvo relevancia: 12 vuelos desde el aeropuerto fueron cancelados por completo, lo que obligó a los pasajeros a buscar alternativas o a postergar sus planes de viaje.

PUBLICIDAD

La interrupción y posterior reactivación parcial de las operaciones evidencian la vulnerabilidad del sistema aéreo ante fenómenos naturales imprevisibles. El aeropuerto de Atlanta, acostumbrado a manejar grandes volúmenes de tráfico diario, debió enfrentar una situación límite en la que la seguridad fue priorizada, aunque ello implicara afectar la puntualidad y la experiencia de los viajeros. La información proporcionada por las autoridades y los servicios de monitoreo de vuelos permitió dimensionar el alcance de la contingencia y anticipar que la normalización completa de las operaciones requeriría de varias horas adicionales.

El episodio vivido en el Hartsfield-Jackson de Atlanta constituye un ejemplo de la complejidad logística y operativa de los grandes aeropuertos, donde la coordinación entre organismos, aerolíneas y servicios meteorológicos resulta clave para minimizar el impacto en los usuarios. La respuesta ante la crisis y la lenta recuperación del ritmo normal de vuelos reafirman la importancia de los protocolos de seguridad y la necesidad de sistemas de información ágiles para los pasajeros afectados.

PUBLICIDAD