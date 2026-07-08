Estados Unidos

Tras la orden de Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a las petroleras por presunta manipulación de precios

La Casa Blanca activó al DOJ y a las autoridades estatales para rastrear posibles abusos de mercado y pactos ilegales en los surtidores, en medio de un fuerte malestar social por el encarecimiento del combustible respecto al año pasado

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Donald Trump acusó en Truth Social a las grandes petroleras de no trasladar a los surtidores la baja del precio del crudo y exigió una investigación inmediata (REUTERS/Evan Vucci)
Donald Trump acusó en Truth Social a las grandes petroleras de no trasladar a los surtidores la baja del precio del crudo y exigió una investigación inmediata (REUTERS/Evan Vucci)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre las principales petroleras del país por presunta manipulación de los precios de la gasolina, en respuesta a una orden directa del presidente Donald Trump. La medida se produce en un momento en que los conductores pagan en promedio USD 3,92 por galón —casi 70 centavos más que hace un año—, según datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) citados por NBC News.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre las principales petroleras por presunta manipulación de los precios de la gasolina tras una orden de Donald Trump (Imagen Ilustrativa Infobae)

La División Antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) también enviaron una carta a los fiscales generales de todos los estados para que abran sus propias investigaciones bajo las leyes estatales antimonopolio y de protección al consumidor.

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Qué investiga el Departamento de Justicia sobre el precio de la gasolina

La División Antimonopolio del DOJ y la FTC advirtieron formalmente a las empresas del sector que vigilan de cerca los mercados petroleros. Su objetivo: detectar y sancionar prácticas ilegales que mantengan los precios artificialmente altos.

La División Antimonopolio del DOJ y la FTC pidieron a los fiscales generales de todos los estados que inicien investigaciones por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de combustibles (REUTERS/Marco Bello)
La División Antimonopolio del DOJ y la FTC pidieron a los fiscales generales de todos los estados que inicien investigaciones por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de combustibles (REUTERS/Marco Bello)

El llamado a los estados busca que los fiscales locales actúen con sus propias herramientas legales contra posibles casos de fijación de precios o colusión entre competidores. “La energía asequible es esencial para una economía de Estados Unidos próspera”, declaró el subsecretario de Justicia Stanley Woodward en el comunicado oficial del DOJ.

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“La División Antimonopolio usará todas las herramientas disponibles para garantizar que las empresas respondan por la manipulación ilegal del mercado”, agregó.

El gobierno de Estados Unidos advirtió que vigila de cerca los mercados petroleros para detectar y sancionar maniobras que mantengan artificialmente altos los precios de la gasolina (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
El gobierno de Estados Unidos advirtió que vigila de cerca los mercados petroleros para detectar y sancionar maniobras que mantengan artificialmente altos los precios de la gasolina (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

El DOJ también abrió un canal directo para que cualquier ciudadano denuncie irregularidades: el Centro de Quejas Ciudadanas, al número 888-647-3258 o en justice.gov. La División Antimonopolio puede pagar recompensas económicas a quienes denuncien delitos antimonopolio, según detalla el propio sitio del gobierno en su sección de recompensas para denunciantes.

Trump, las petroleras y la presión política por los precios

Pasada la medianoche, Trump publicó en Truth Social que las grandes compañías petroleras no bajaban el precio en los surtidores “al ritmo de la fuerte caída que pagan por el crudo” y las acusó de “ordeñar” a los consumidores. “He instruido al DOJ para que empiece a investigar esto de inmediato”, advirtió, según recogió NBC News.

El DOJ habilitó un canal de denuncias ciudadanas sobre delitos antimonopolio y recordó que puede pagar recompensas por información sobre irregularidades en el sector petrolero (REUTERS)
El DOJ habilitó un canal de denuncias ciudadanas sobre delitos antimonopolio y recordó que puede pagar recompensas por información sobre irregularidades en el sector petrolero (REUTERS)

El American Petroleum Institute respondió por boca de su portavoz Bethany Williams: “Los precios de la gasolina no se mueven al unísono con el crudo, especialmente durante una gran disrupción global que todavía afecta la oferta, la refinación y los inventarios”.

La industria petrolera sostuvo que los precios de la gasolina no se mueven al unísono con el crudo por las disrupciones globales en la oferta, la refinación y los inventarios (REUTERS/Ken Cedeno)
La industria petrolera sostuvo que los precios de la gasolina no se mueven al unísono con el crudo por las disrupciones globales en la oferta, la refinación y los inventarios (REUTERS/Ken Cedeno)

La guerra con Irán y el cierre temporal del estrecho de Ormuz —por donde transita una quinta parte del suministro mundial— explican buena parte de esa disrupción. El crudo estadounidense aún cotiza un 25% por encima de donde comenzó el año, según NBC News.

Contexto económico: inflación, elecciones y el bolsillo de los estadounidenses

La gasolina bajó de un pico de USD 4,56 por galón en mayo a USD 3,92 en la primera semana de julio, pero sigue 70 centavos por encima del precio de hace un año. Eso se traduce en entre USD 20 y más de USD 300 de gasto mensual adicional para un conductor que llena el tanque dos veces al mes, según un análisis de NBC News con datos de la AAA.

Los expertos citados por The Guardian dudan de que los precios vuelvan a niveles previos al conflicto antes de fin de año, por los daños acumulados en la producción y la refinación. La Reserva Federal, lejos de aliviar la presión, proyecta al menos un aumento adicional de tasas ante una inflación que no cede.

Trump, que prometió en un mitin en Pensilvania que “con el petróleo baja todo lo demás”, enfrenta el riesgo de que ese pronóstico no se cumpla antes de las elecciones de noviembre.

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