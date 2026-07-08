Estados Unidos

Estabilizan el rascacielos de Midtown Manhattan tras horas de pánico por riesgo de derrumbe

Las obras de apuntalamiento de emergencia lograron estabilizar el edificio y frenaron sus movimientos estructurales. La estabilización permitió a las autoridades de Nueva York reducir el perímetro de evacuación tras horas de tensa vigilancia

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Las tareas de apuntalamiento detuvieron los desplazamientos detectados en la mañana, y la ciudad recortó de forma marcada el radio de desalojo tras horas de trabajos y vigilancia interior y exterior

El edificio de 37 pisos en el 235 de East 42nd Street ya no registra movimientos estructurales. Tras una jornada de emergencia que paralizó el corazón de Midtown Manhattan, el comisionado de Edificios de Nueva York, Ahmed Tigani, confirmó el martes por la noche que las intervenciones de apuntalamiento lograron estabilizar la estructura y permitieron reducir drásticamente el perímetro de evacuación.

Rascacielos alto con fachada de vidrio, edificio beige, cielo nublado, poste de luz y cables
El edificio de 37 pisos del 235 de East 42nd Street quedó estable tras el apuntalamiento de emergencia, según confirmó el Departamento de Edificios de Nueva York (ABC News)

“El edificio está estable. No se ha movido desde que empezamos a monitorearlo más temprano hoy, y tenemos confianza en el plan de emergencia que implementamos para mantenerlo estable”, declaró Tigani ante la prensa al cierre de la jornada.

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Cómo se detectó el problema en la antigua sede de Pfizer

La alarma se activó la mañana del martes cuando trabajadores de la construcción detectaron columnas dobladas y pisos hundidos en la torre del 235 de East 42nd Street, antigua sede del gigante farmacéutico Pfizer. El edificio, de los años 70, se reconvierte en apartamentos de lujo en el proyecto de conversión de oficinas a vivienda más grande de la historia de la ciudad, con más de 1.600 unidades.

Ventanas de un edificio. Dentro, varios trabajadores de construcción con cascos blancos y chalecos naranjas. Estructuras metálicas expuestas
La emergencia en la antigua sede de Pfizer comenzó cuando trabajadores detectaron columnas dobladas y pisos hundidos en la torre de Midtown Manhattan (Freedom NTV)

Desde la calle era visible, a través de una ventana del piso 21, una columna estructural gravemente deformada. Los bomberos documentaron múltiples grietas y pisos cedidos al llegar cerca de las 8 de la mañana. El jefe John Esposito precisó que, dada la construcción de acero del edificio, el riesgo no era un colapso total sino uno localizado.

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Camión de bomberos rojo y blanco, coche sedán plateado, personas caminando, edificios altos, varias banderas de Estados Unidos, dos bolardos
Los bomberos del FDNY confirmaron que dos columnas de soporte cedieron en los pisos 21 y 22 y que los hundimientos se extendían hasta el piso 26. Ingenieros estructurales del Departamento de Edificios también se presentaron en la escena (ABC7)

El alcalde Zohran Mamdani calificó la situación como “extremadamente grave”. Las evacuaciones abarcaron:

  • El propio edificio en obras.
  • Otros ocho inmuebles del entorno.
  • Una escuela y el consulado israelí, ubicados justo enfrente.
  • Varios hoteles de la zona.
  • Un radio total de nueve manzanas cerradas al tráfico.

Qué se instaló para detener el deterioro

Los equipos trabajaron durante horas para ganar estabilidad piso a piso. Tigani explicó en términos concretos en qué consistió el apuntalamiento de emergencia: “Tenemos columnas que no podían sostener el peso que soportaban antes.

Una vista aérea de un edificio alto con múltiples ventanas y andamios naranjas en los pisos superiores, rodeado por otros edificios urbanos
Las evacuaciones por el edificio de East 42nd Street incluyeron ocho inmuebles, una escuela, el consulado israelí, hoteles de la zona y un cierre de nueve manzanas al tráfico (ABC News)

Así que utilizamos diferentes vigas metálicas, postes y, en este caso, también estamos trayendo acero galvanizado para reemplazar esas columnas y sostener el peso que soportaban”.

Las intervenciones incluyeron tres acciones simultáneas:

  • Instalación de puntales para absorber la carga de las columnas dañadas.
  • Colocación de acero nuevo como refuerzo adicional de emergencia.
  • Incorporación de un ingeniero externo para validar cada paso antes de autorizar el ingreso de los equipos a los pisos comprometidos.

Tigani visitó personalmente el piso 21 durante la noche para constatar el avance. “Nos sentimos confiados de que muchas de las medidas de apuntalamiento de emergencia que se han implementado, como resultado de extensas discusiones con el propietario del edificio, el contratista y el profesional licenciado, están estabilizando la situación”, afirmó.

El monitoreo se mantuvo de forma simultánea desde el interior y el exterior del edificio. “Si hay algún movimiento o percibimos algún movimiento, tenemos protocolos establecidos para evacuar rápidamente a las personas al exterior y reevaluar”, agregó el comisionado.

Por qué cedieron las dos columnas

Nathan Berman, fundador de MetroLoft, la empresa desarrolladora, admitió al Wall Street Journal que el peso adicional de la ampliación de los últimos 15 pisos aproximadamente de la torre probablemente causó el daño. Las dos columnas que cedieron podrían no haber sido reforzadas de forma adecuada al momento de la remodelación.

Un edificio moderno de muchos pisos con fachada de vidrio y ventanas cuadradas. Hojas verdes de un árbol aparecen en la esquina superior izquierda
El apuntalamiento de emergencia incorporó puntales, gatos metálicos, vigas y acero galvanizado para reemplazar columnas dañadas y sostener la carga estructural (ABC News)

“¿Por qué esas dos columnas específicas y no otras? No lo sabemos. Lo estamos investigando”, señaló Berman, quien sostuvo que “el 95% del edificio tiene una estructura sólida e intacta”.

El propio Tigani reconoció que la investigación sobre las causas sigue abierta: “El foco hoy fue abordar cómo apuntalar y asegurar los pisos. Luego, podremos continuar con la investigación para comprender qué ocurrió”.

Una mano sostiene un teléfono móvil que muestra la foto de una columna metálica doblada y ventanales dañados dentro de un edificio
Una imagen tomada desde un teléfono móvil muestra una columna de un edificio de Midtown Manhattan doblada y dañada, motivo de la evacuación del inmueble. (@XisconRD)

Los registros del Departamento de Edificios muestran que el proyecto acumuló multas previas por infracciones de seguridad, entre ellas caída de vidrios y metal desde la fachada y un incidente en el que un trabajador se cayó de una escalera.

Qué dicen los expertos sobre las reparaciones definitivas

La ingeniera estructural Emily Guglielmo fue directa: las columnas deformadas no son reparables. “Muchos de estos elementos —grietas, deflexiones, hundimientos— probablemente no son recuperables”, afirmó.

El profesor Abi Aghayere, de la Universidad Drexel en Filadelfia, explicó que el apuntalamiento temporal transfiere la carga de las columnas dañadas a la estructura de soporte provisional hasta que puedan reemplazarse. Su colega Yi Bao, del Instituto de Tecnología Stevens en Nueva Jersey, advirtió que el daño podría extenderse más allá de las columnas visibles, ya que el fallo pudo redistribuir cargas a otras partes del edificio.

El estado de las evacuaciones al cierre del martes

Como resultado del avance en la estabilización, las restricciones se redujeron considerablemente. Al cierre de la jornada, la situación era la siguiente:

  • Calle 42 y calle 43 Este, entre las avenidas Segunda y Tercera: cerradas al tráfico vehicular.
  • 815 de la Segunda Avenida y los inmuebles en 235, 231 y 225 de East 43rd Street: bajo orden de evacuación total.
  • 217 de East 43rd Street: evacuación parcial solo para el restaurante de planta baja; los pisos residenciales pudieron reocuparse durante la noche.
  • El resto de los edificios evacuados durante el día: autorizados para reocuparse.
  • Las avenidas Segunda y Tercera: tráfico restablecido al cierre de la jornada.

Ante la pregunta de los vecinos sobre si el edificio podía derrumbarse, Tigani fue categórico: “La ciudad de Nueva York está trabajando incansablemente para asegurarse de que estén a salvo y de que puedan desplazarse por su vecindario de manera segura”.

El monitoreo continuará mientras se define la solución estructural permanente.

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