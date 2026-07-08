Cuánto tiempo lleva ahorrar para el pago inicial de una vivienda en Florida

En Florida, una familia con ingresos medios necesitará 9,2 años en 2026 para ahorrar el pago inicial de una vivienda (REUTERS/Marco Bello)

El sueño de adquirir una vivienda se tornó más lejano para quienes residen en Florida. Según un reciente estudio de SmartAsset, la cantidad de años necesarios para reunir el pago inicial necesario aumentó de manera considerable durante la última década. Factores como el crecimiento de los precios de las casas y la evolución desigual de los ingresos impulsaron este fenómeno, que también afecta a buena parte del país.

Aumento del tiempo necesario para ahorrar el pago inicial durante la última década

El tiempo que necesita una familia con ingresos medios en Florida para ahorrar el pago inicial de una vivienda ha crecido de forma notoria en los últimos diez años. En 2026, se estima que ese plazo alcanzará los 9,2 años, lo que representa un aumento de 17 meses respecto a lo que se requería en 2016. Esta diferencia refleja el desfase entre el alza de los valores inmobiliarios y el ritmo de crecimiento de los salarios en el estado.

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El estudio de SmartAsset calcula el acceso a la vivienda con hogares que ahorran el 10% de sus ingresos anuales para cubrir un anticipo del 20% (Canva)

Para quienes aspiran a ser propietarios, el desafío es mayor que nunca: la proporción entre salario y precio de la vivienda fue en detrimento de los compradores.

Según el estudio, el cálculo se basa en la hipótesis de que el hogar ahorra el 10% de sus ingresos anuales para el pago inicial. Este dato convierte a Florida en uno de los estados donde la brecha para acceder a una vivienda se ensancha de manera sostenida.

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En la actualidad, un hogar típico de Florida debe destinar casi una década de ahorro disciplinado para completar el monto necesario del anticipo, lo que retrasa los planes de compra y eleva la incertidumbre sobre el acceso a la vivienda propia. El panorama se agrava si se considera el contexto nacional, donde la tendencia es similar, aunque con variaciones según la región.

El estudio de SmartAsset reveló que, si bien Florida no es el estado más afectado por este fenómeno, se encuentra en la mitad superior del ranking nacional en cuanto al incremento del tiempo necesario para reunir el pago inicial. Esta situación refleja una problemática extendida en muchos mercados inmobiliarios del país.

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El tiempo para reunir el pago inicial en Florida aumentó 17 meses desde 2016 por el alza de los precios de las casas frente al crecimiento de los salarios (REUTERS)

Metodología del estudio de SmartAsset

La investigación de SmartAsset se basa en el análisis de los valores típicos de vivienda y los ingresos familiares medianos en cada estado. Para estimar el tiempo necesario para ahorrar el pago inicial, se recurre a datos del Zillow Home Value Index (para los precios de las viviendas en 2016 y 2026) y del U.S. Census Bureau’s American Community Survey (para los ingresos familiares).

La proyección de ingresos para 2026 se ajusta según el crecimiento salarial nacional reportado por el Employment Cost Index.

El cálculo supone que el hogar destina el 10% de su ingreso anual a la meta del pago inicial, y fija el objetivo en un 20% del valor de la vivienda. No se contemplan rendimientos de inversiones ni cambios en los ingresos durante el periodo de ahorro, con el fin de facilitar la comparación entre estados y años. Para los trabajadores que perciben el salario mínimo, el ingreso anual estimado se calcula multiplicando la remuneración horaria por 2.080 horas.

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Este enfoque permite visualizar el peso relativo que representa el ahorro para la compra de una vivienda en los distintos estados y medir cómo cambió esa relación en la última década.

Florida se ubica en la mitad superior del ranking nacional por el aumento del tiempo necesario para ahorrar el pago inicial de una vivienda (REUTERS)

Impacto del salario mínimo en la capacidad de ahorro

El acceso a la vivienda resulta aún más inalcanzable para quienes perciben el salario mínimo en Florida. De acuerdo con la revisión, una persona que gana el mínimo estatal de USD 14 por hora requeriría cerca de 26 años para ahorrar el pago inicial de una casa bajo las condiciones actuales del mercado.

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El análisis muestra que para los trabajadores con ingresos más bajos, ahorrar lo suficiente para acceder a una vivienda propia resulta prácticamente imposible en la mayoría de los estados. El desfase entre el salario mínimo y los precios de las viviendas creció tanto que el objetivo de la compra de una casa se convierte en un horizonte distante.

Esta brecha ilustra la dificultad estructural que enfrentan muchos residentes, en especial los que no superan la línea de ingresos medios, y subraya la necesidad de políticas públicas que consideren herramientas de acceso a la vivienda para los sectores de menores recursos.

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Florida ocupa el puesto 25 en el ranking nacional del aumento del tiempo de ahorro, mientras Idaho registró la mayor suba con 40 meses (Imagn Images)

Breve comparación entre estados: posiciones de Florida, Idaho y West Virginia

En la comparación nacional, Florida se ubica en el puesto 25 en cuanto al incremento del tiempo requerido para ahorrar el pago inicial en la última década.

Estados como Idaho presentan el mayor aumento, con una diferencia de 40 meses en ese periodo, mientras que West Virginia se destaca como el estado con la menor carga: allí, una familia promedio necesitará 5,5 años en 2026, apenas tres meses más que en 2016. Solo en Luisiana, Misisipi y Dakota del Norte el tiempo de ahorro ha disminuido.

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La tendencia general reveló que, salvo contadas excepciones, en casi todo el país se volvió más difícil reunir el dinero necesario para comprar una vivienda, tanto para los que perciben ingresos medios como para quienes reciben el salario mínimo.