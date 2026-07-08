Trump dijo que le permitirá a Ucrania fabricar misiles Patriot y anunció nuevos ataques a Irán: “Vamos a golpear duro”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodímir Zelensky, en una reunión bilateral en el marco de la cumbre de la OTAN, en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Washington le otorgará a Ucrania el “derecho a fabricar” misiles de defensa aérea Patriot, durante un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. En paralelo, el mandatario estadounidense advirtió que las fuerzas de su país golpearán a Irán “duro” durante la noche, tras haber declarado horas antes que el cese el fuego con Teherán había terminado.

“Una de las cosas de las que vamos a hablar es que les vamos a dar una licencia para que fabriquen Patriots. Está bastante bueno, ¿no? Así no van a poder quejarse de que no les damos suficientes”, le dijo Trump a Zelensky. “Todavía no le informamos eso a la empresa, pero se va a solucionar”, agregó.

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Trump advierte con nuevos ataques a Irán

Horas antes de reunirse con Zelensky, Trump había declarado que el acuerdo de cese el fuego entre Washington y Teherán se había terminado. En ese contexto, advirtió que Estados Unidos atacará a Irán con dureza durante la noche. “Los vamos a golpear duro esta noche”, dijo, antes de iniciar las conversaciones con el mandatario ucraniano. “Violan el acuerdo todos los días”, agregó, en referencia a Teherán.

Ya en la reunión bilateral, la conversación giró hacia la guerra en Ucrania, donde Kiev enfrenta serias dificultades para derribar los ataques rusos con misiles balísticos a medida que se agotan las reservas de los interceptores Patriot fabricados en Estados Unidos, un sistema clave para su defensa aérea. Pese a los intensos bombardeos rusos sobre la capital ucraniana en los últimos días, Trump destacó que el país parece estar revirtiendo el curso de la guerra al estabilizar la línea del frente y realizar ataques en profundidad dentro de territorio ruso.

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El mandatario estadounidense señaló que esos ataques ucranianos podrían contribuir a poner fin al conflicto. “Es una escalada, pero también es una escalada que puede ayudar a llegar a un final”, sostuvo. Trump reiteró además su convicción de que tanto Zelensky como el líder ruso, Vladimir Putin, buscan alcanzar un acuerdo para detener los combates. “El presidente quiere lograrlo, y creo que el presidente Putin también quiere lograrlo, y eso debería ser una buena combinación”, afirmó.

Una nueva jornada de ataques rusos

Guerra en Ucrania: devastación en un edificio de departamentos en Kharkiv tras bombardeo ruso

El encuentro se produjo horas después de que Rusia lanzara una nueva oleada de ataques que dejó al menos siete muertos en distintas regiones de Ucrania. En Kiev, una persona murió y varios almacenes se incendiaron tras un ataque con misiles, según informó el alcalde Vitali Klitschko. En Kharkiv, un misil ruso impactó contra un edificio residencial, matando a dos personas y dejando 20 heridos; una vecina del lugar, Olena Khomenko, relató entre los escombros de su departamento que no lograba encontrar a su mascota.

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Personal médico asiste a una mujer herida tras el ataque ruso contra un edificio residencial en Kharkiv, el 8 de julio de 2026 (REUTERS)

En la región meridional de Mikolaiv, una madre y su hija murieron por un ataque con bombas aéreas guiadas, mientras que otras dos personas murieron en la región de Kherson.

Un hombre se cubre el rostro en el lugar de un ataque con drones rusos, mientras se eleva humo, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 169 drones de ataque de largo alcance y siete misiles, entre ellos cinco balísticos, en la ofensiva nocturna. Las defensas antiaéreas derribaron o interfirieron 139 drones, aunque los cinco misiles balísticos y 20 drones lograron impactar en 15 localizaciones distintas, lo que evidencia la persistente presión sobre el sistema de defensa aérea ucraniano.

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Ucrania también golpea territorio ruso

En paralelo a los bombardeos sobre sus ciudades, Ucrania intensificó sus propias operaciones ofensivas. Fuerzas ucranianas atacaron refinerías petroleras en las regiones rusas de Sarátov y Tartaristán, agravando la escasez de combustible que atraviesa Rusia. Kiev también reforzó su ofensiva contra la llamada “flota fantasma” rusa, integrada por viejos petroleros que exportan productos petrolíferos pese a las sanciones internacionales; según el comandante de las fuerzas de drones ucranianas, en las últimas 72 horas fueron alcanzados 21 barcos rusos en el mar Negro y el mar de Azov.