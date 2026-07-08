Mundo

Trump dijo que le permitirá a Ucrania fabricar misiles Patriot y anunció nuevos ataques a Irán: “Vamos a golpear duro”

El mandatario estadounidense se reunió con Zelensky en la cumbre de la OTAN en Ankara y adelantó una nueva ofensiva contra Teherán tras dar por finalizada la vigencia del memorando de entendimiento: “Será esta noche”

Guardar
Google icon
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodímir Zelensky, en una reunión bilateral en el marco de la cumbre de la OTAN, en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodímir Zelensky, en una reunión bilateral en el marco de la cumbre de la OTAN, en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Washington le otorgará a Ucrania el “derecho a fabricar” misiles de defensa aérea Patriot, durante un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. En paralelo, el mandatario estadounidense advirtió que las fuerzas de su país golpearán a Irán “duro” durante la noche, tras haber declarado horas antes que el cese el fuego con Teherán había terminado.

“Una de las cosas de las que vamos a hablar es que les vamos a dar una licencia para que fabriquen Patriots. Está bastante bueno, ¿no? Así no van a poder quejarse de que no les damos suficientes”, le dijo Trump a Zelensky. “Todavía no le informamos eso a la empresa, pero se va a solucionar”, agregó.

PUBLICIDAD

Trump advierte con nuevos ataques a Irán

Horas antes de reunirse con Zelensky, Trump había declarado que el acuerdo de cese el fuego entre Washington y Teherán se había terminado. En ese contexto, advirtió que Estados Unidos atacará a Irán con dureza durante la noche. “Los vamos a golpear duro esta noche”, dijo, antes de iniciar las conversaciones con el mandatario ucraniano. “Violan el acuerdo todos los días”, agregó, en referencia a Teherán.

Ya en la reunión bilateral, la conversación giró hacia la guerra en Ucrania, donde Kiev enfrenta serias dificultades para derribar los ataques rusos con misiles balísticos a medida que se agotan las reservas de los interceptores Patriot fabricados en Estados Unidos, un sistema clave para su defensa aérea. Pese a los intensos bombardeos rusos sobre la capital ucraniana en los últimos días, Trump destacó que el país parece estar revirtiendo el curso de la guerra al estabilizar la línea del frente y realizar ataques en profundidad dentro de territorio ruso.

PUBLICIDAD

El mandatario estadounidense señaló que esos ataques ucranianos podrían contribuir a poner fin al conflicto. “Es una escalada, pero también es una escalada que puede ayudar a llegar a un final”, sostuvo. Trump reiteró además su convicción de que tanto Zelensky como el líder ruso, Vladimir Putin, buscan alcanzar un acuerdo para detener los combates. “El presidente quiere lograrlo, y creo que el presidente Putin también quiere lograrlo, y eso debería ser una buena combinación”, afirmó.

Una nueva jornada de ataques rusos

Guerra en Ucrania: devastación en un edificio de departamentos en Kharkiv tras bombardeo ruso

El encuentro se produjo horas después de que Rusia lanzara una nueva oleada de ataques que dejó al menos siete muertos en distintas regiones de Ucrania. En Kiev, una persona murió y varios almacenes se incendiaron tras un ataque con misiles, según informó el alcalde Vitali Klitschko. En Kharkiv, un misil ruso impactó contra un edificio residencial, matando a dos personas y dejando 20 heridos; una vecina del lugar, Olena Khomenko, relató entre los escombros de su departamento que no lograba encontrar a su mascota.

Guerra en Ucrania: devastación en un edificio de departamentos en Kharkiv tras bombardeo ruso capturas
Personal médico asiste a una mujer herida tras el ataque ruso contra un edificio residencial en Kharkiv, el 8 de julio de 2026 (REUTERS)

En la región meridional de Mikolaiv, una madre y su hija murieron por un ataque con bombas aéreas guiadas, mientras que otras dos personas murieron en la región de Kherson.

Un hombre se cubre el rostro en el lugar de un ataque con drones rusos, mientras se eleva humo, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)
Un hombre se cubre el rostro en el lugar de un ataque con drones rusos, mientras se eleva humo, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 169 drones de ataque de largo alcance y siete misiles, entre ellos cinco balísticos, en la ofensiva nocturna. Las defensas antiaéreas derribaron o interfirieron 139 drones, aunque los cinco misiles balísticos y 20 drones lograron impactar en 15 localizaciones distintas, lo que evidencia la persistente presión sobre el sistema de defensa aérea ucraniano.

Ucrania también golpea territorio ruso

En paralelo a los bombardeos sobre sus ciudades, Ucrania intensificó sus propias operaciones ofensivas. Fuerzas ucranianas atacaron refinerías petroleras en las regiones rusas de Sarátov y Tartaristán, agravando la escasez de combustible que atraviesa Rusia. Kiev también reforzó su ofensiva contra la llamada “flota fantasma” rusa, integrada por viejos petroleros que exportan productos petrolíferos pese a las sanciones internacionales; según el comandante de las fuerzas de drones ucranianas, en las últimas 72 horas fueron alcanzados 21 barcos rusos en el mar Negro y el mar de Azov.

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosUcraniaIránGuerra Rusia UcraniaGuerra en Medio OrienteMisiles PatriotOTANVolodimir ZelenskiyÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ejército israelí eliminó al jefe de una unidad de Nukhba que asaltó el kibutz Nirim en la masacre del 7 de octubre de 2023

El comandante de Hamas fue señalado por las fuerzas armadas como responsable de la incursión para saquear y asesinar, planificar emboscadas y del reclutamiento

El ejército israelí eliminó al jefe de una unidad de Nukhba que asaltó el kibutz Nirim en la masacre del 7 de octubre de 2023

La OTAN en clave Mundial: así fue la reunión entre los primeros ministros de Reino Unido y Noruega

En declaraciones al margen de la cumbre en Ankara, Store le recordó a Starmer la victoria de Noruega sobre Inglaterra en septiembre de 1981

La OTAN en clave Mundial: así fue la reunión entre los primeros ministros de Reino Unido y Noruega

El Reino Unido inaugura su primer parque temático histórico con vikingos y caballeros

Una nueva atracción en Durham invita a los visitantes a sumergirse en duelos vikingos, justas medievales y leyendas británicas con espectáculos en vivo y escenarios inmersivos que recorren dos milenios de historia inglesa. Abrirá sus puertas el 18 de julio

El Reino Unido inaugura su primer parque temático histórico con vikingos y caballeros

La OMI estimó que unos 6.000 marinos permanecen bloqueados en el Golfo Pérsico por el conflicto en Oriente Medio

El organismo de la ONU atribuyó la imposibilidad de abandonar la zona a la reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, que elevó los riesgos para las tripulaciones en ruta por Oriente Medio

La OMI estimó que unos 6.000 marinos permanecen bloqueados en el Golfo Pérsico por el conflicto en Oriente Medio

Trump afirmó que el memorando con Irán “se terminó” y sostuvo que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”

“No quiero tener nada que ver con ellos, son escoria”, afirmó el mandatario republicano durante la cumbre de la OTAN en Ankara. “Están dirigidos por gente enferma, cruel y violenta. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, declaró

Trump afirmó que el memorando con Irán “se terminó” y sostuvo que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Registraduría desmintió a un congresista del Pacto Histórico que denunció que una persona fallecida figuró como jurado de votación en Estados Unidos

Registraduría desmintió a un congresista del Pacto Histórico que denunció que una persona fallecida figuró como jurado de votación en Estados Unidos

“Nos vemos el sábado, te amo”: las últimas palabras de Franco Depauli a un amigo antes de recibir el piedrazo fatal en Cañuelas

Caso Rocha e Inzunza: ¿Qué ocultan los mensajes entre México y Estados Unidos que la Cancillería se niega a revelar?

Marta Lucía Ramírez reaccionó al meme sobre Iván Cepeda por la derrota de Colombia en el Mundial 2026, que dice: “No reconozco la victoria de Suiza”

Juicio por Loan Peña, en vivo: emocionado relato de la tía policía del niño quien colaboró en la búsqueda del menor

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué la Marina y Terminal de Cruceros de Limón es vista como la mayor apuesta de desarrollo de las últimas décadas en Costa Rica?

¿Por qué la Marina y Terminal de Cruceros de Limón es vista como la mayor apuesta de desarrollo de las últimas décadas en Costa Rica?

El ejército israelí eliminó al jefe de una unidad de Nukhba que asaltó el kibutz Nirim en la masacre del 7 de octubre de 2023

La OTAN en clave Mundial: así fue la reunión entre los primeros ministros de Reino Unido y Noruega

Es posible que no necesites dormir 8 horas

El Reino Unido inaugura su primer parque temático histórico con vikingos y caballeros

ENTRETENIMIENTO

Tom Holland dice adiós a los personajes adolescentes con ‘La Odisea’: “Es mi última oportunidad de interpretar a un niño”

Tom Holland dice adiós a los personajes adolescentes con ‘La Odisea’: “Es mi última oportunidad de interpretar a un niño”

Quiénes son las hijas de Matt Damon: las cuatro jóvenes que emocionaron al actor en la premiere de “La Odisea”

Hailey Bieber recordó el día en que Justin Bieber le pidió matrimonio

El Reino Unido inaugura su primer parque temático histórico con vikingos y caballeros

La frase final de “En busca del destino” no existía en el guion: Matt Damon reveló cómo Robin Williams la inventó