Un parásito mortal que se alimenta de carne representa un riesgo para las mascotas este verano: cómo protegerlas

El USDA confirmó la reaparición del gusano barrenador del ganado en Estados Unidos tras detectar en junio de 2026 el primer caso en un perro en Nuevo México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó la reaparición del gusano barrenador del ganado (New World Screwworm) en territorio estadounidense, tras registrar el primer caso en un perro en Nuevo México en junio de 2026. El brote, que afecta principalmente a animales de sangre caliente como mascotas, ganado y fauna silvestre, llevó a la activación de un plan de emergencia federal por el riesgo que representa para la sanidad animal y la industria agropecuaria.

Según el USDA y el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), la detección del parásito forzó la implementación de medidas extraordinarias para frenar la propagación de esta especie, que deposita huevos en heridas abiertas de los animales. De acuerdo al tablero oficial de casos confirmados publicado en el portal screwworm.gov, hasta el 24 de junio se habían reportado al menos 19 infestaciones en Texas y Nuevo México.

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La presencia del gusano barrenador en Estados Unidos no se registraba desde un foco localizado en los Cayos de Florida en 2017. Según la Health Journalism Association, la reaparición del parásito se atribuye al avance de ejemplares desde América Central a partir de 2023, lo que reactivó los protocolos de vigilancia y respuesta en las regiones fronterizas y productivas.

¿Qué es el gusano barrenador del ganado y por qué es peligroso?

El gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) es una mosca parasitaria originaria de América, catalogada como una de las mayores amenazas para la salud animal en el continente. La hembra deposita huevos en heridas o aberturas naturales de animales de sangre caliente, entre ellos mamíferos domésticos, silvestres e incluso humanos, aunque estos últimos rara vez se ven afectados, de acuerdo con el USDA.

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Las larvas que emergen de los huevos se alimentan de tejido vivo, lo que puede provocar infecciones graves, necrosis e incluso la muerte si no se trata a tiempo. Según el APHIS, el parásito no se transmite directamente entre animales ni de animales a personas; solo puede infestar a un nuevo huésped si una mosca adulta deposita huevos en una herida fresca.

El ciclo de vida del gusano barrenador incluye una fase larval de aproximadamente siete días, tras la cual las larvas caen al suelo para completar su metamorfosis y emerger como moscas adultas, continuando así el ciclo de infestación. El USDA advierte que una sola hembra puede poner entre 200 y 300 huevos en una sola vez, lo que acelera la propagación en zonas endémicas.

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El brote de gusano barrenador llevó al USDA y al APHIS a activar un plan de emergencia federal por el riesgo para la sanidad animal y la industria agropecuaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se han detectado casos y cuáles son los riesgos para la industria ganadera?

Según el USDA y el tablero de casos confirmados en screwworm.gov, hasta el 24 de junio de 2026 se habían detectado 19 casos en Texas y Nuevo México. Especialistas señalan que el número real podría ser mayor, ya que no todos los casos se reportan o detectan a tiempo, sobre todo en fauna silvestre.

El principal riesgo económico recae sobre la industria ganadera y cinegética. Un brote sin control puede afectar hasta el 80% de los animales de una explotación, según estudios de la Universidad de Florida y la Health Journalism Association. Por esta razón, las autoridades han reforzado la vigilancia en rebaños y granjas de la región sur de Estados Unidos.

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El impacto potencial incluye la pérdida de animales, el aumento de costos de tratamiento veterinario y restricciones al comercio interestatal y de exportación, según el Departamento de Agricultura de Texas.

¿Cómo pueden protegerse los dueños de mascotas y productores rurales?

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Texas A&M han publicado guías de prevención y detección temprana dirigidas a propietarios de animales y productores. Entre las recomendaciones principales se encuentran:

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Revisar a las mascotas y animales de granja de manera frecuente para detectar heridas, cortes o signos de irritación.

Mantener limpias y cubiertas todas las lesiones, sin importar su tamaño o localización.

Limitar el tiempo que los animales pasan al aire libre en zonas donde se hayan reportado casos.

Consultar a un veterinario ante cualquier signo de infección, mal olor o presencia de larvas en una herida.

No intentar retirar larvas sin intervención profesional.

En declaraciones recogidas por la Health Journalism Association, veterinarios insisten en que el tratamiento precoz suele tener éxito y mejora el pronóstico para el animal. La FDA ha autorizado el uso de medicamentos como la ivermectina y la doramectina para ganado, junto con soluciones tópicas y tabletas específicas para perros y gatos, según un comunicado institucional.

El gusano barrenador del ganado deposita huevos en heridas de animales de sangre caliente y sus larvas se alimentan de tejido vivo, con riesgo de infección grave y necrosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas oficiales se han implementado para controlar el brote?

El USDA y el APHIS activaron un plan de emergencia que contempla:

Inspección visual permanente de animales en riesgo.

Coordinación con veterinarios y productores para reportar posibles casos sospechosos.

Aplicación de tratamientos aprobados y restricciones temporales al movimiento de animales en zonas afectadas.

Campañas informativas y de capacitación dirigidas a productores, veterinarios y público general.

El gobierno federal mantiene un tablero de casos actualizado en screwworm.gov, donde se detallan los brotes activos y las medidas vigentes. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha emitido autorizaciones de uso de emergencia para productos preventivos y terapéuticos.

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La vigilancia epidemiológica se mantiene en colaboración con agencias estatales y federales, así como con instituciones académicas como la Universidad de Florida y Texas A&M.

¿Puede el gusano barrenador afectar a las personas?

El riesgo para los seres humanos es bajo, pero no inexistente. Según el CDC, se han documentado casos esporádicos en personas, principalmente viajeros provenientes de áreas endémicas de América Central y del Sur. El contagio ocurre únicamente si una mosca deposita huevos en una herida abierta, por lo cual las autoridades recomiendan extremar la higiene y proteger lesiones expuestas.

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En agosto de 2025, se reportó un caso importado en un viajero procedente de El Salvador, aunque no se registraron secuelas graves tras el tratamiento oportuno, según el CDC.

El USDA advirtió que una sola hembra del gusano barrenador puede poner entre 200 y 300 huevos, lo que acelera la propagación del parásito en zonas endémicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer en caso de sospecha de infestación?

Ante la sospecha de infestación por gusano barrenador, el USDA y el APHIS recomiendan:

Contactar inmediatamente a un veterinario acreditado o a la oficina local de Servicios de Vida Silvestre del USDA. Evitar manipular o intentar extraer las larvas sin supervisión profesional. Reportar cualquier caso sospechoso a través de los canales oficiales para facilitar el rastreo y la contención del brote.

Las autoridades subrayan la importancia de la colaboración ciudadana y profesional para evitar la expansión de la plaga.

¿Qué se puede esperar en los próximos meses?

La vigilancia epidemiológica continuará en los próximos meses con el objetivo de contener el brote y evitar su expansión a otras regiones. El USDA, el CDC y los gobiernos estatales han reforzado los canales de información y la capacitación para productores, veterinarios y propietarios de mascotas, según información oficial.

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El gobierno federal mantiene algunas restricciones temporales en puertos fronterizos para el comercio de ganado, mientras se monitorea la evolución de los casos. Las agencias sanitarias insisten en que la detección y el tratamiento precoz son las mejores herramientas para limitar el impacto del gusano barrenador.