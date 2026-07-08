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La OMI estimó que unos 6.000 marinos permanecen bloqueados en el Golfo Pérsico por el conflicto en Oriente Medio

El organismo de la ONU atribuyó la imposibilidad de abandonar la zona a la reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, que elevó los riesgos para las tripulaciones en ruta por Oriente Medio

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La OMI estimó que unos 6.000 marinos permanecen bloqueados en el Golfo Pérsico por el conflicto en Oriente Medio.
La OMI estimó que unos 6.000 marinos permanecen bloqueados en el Golfo Pérsico por el conflicto en Oriente Medio.

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha estimado este miércoles en unos 6.000 marinos los que permanecen bloqueados en el Golfo Pérsico debido al conflicto en Oriente Medio. El organismo, dependiente de Naciones Unidas y con sede en Londres, señaló que la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán ha agravado la situación de inseguridad para las tripulaciones que no pueden abandonar la zona de manera segura.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, afirmó que “estos ataques no hacen sino exacerbar el miedo, la incertidumbre y la precariedad psicológica” que enfrentan los marinos afectados. Domínguez advirtió sobre el impacto humanitario de la crisis y subrayó la necesidad de una respuesta internacional urgente.

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De forma paralela, Domínguez pidió este lunes la adopción de medidas internacionales urgentes para asegurar la liberación de 44 marinos retenidos por piratas y ladrones armados en aguas cercanas a Somalia. Según el organismo, los marinos están distribuidos en tres buques —MT Honour 25, Eureka y Sward— que fueron capturados entre abril y mayo frente a las costas somalíes y el golfo de Adén.

La reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán agravó la inseguridad para las tripulaciones en el Golfo Pérsico. (REUTERS/ARCHIVO)
La reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán agravó la inseguridad para las tripulaciones en el Golfo Pérsico. (REUTERS/ARCHIVO)

La OMI detalló que los tripulantes se encuentran en una situación humanitaria crítica, pues comienzan a escasear tanto los alimentos como el agua, mientras permanecen bajo la amenaza constante de la violencia. “Solicito su apoyo para garantizar su liberación en condiciones de seguridad”, manifestó Domínguez ante el Consejo de la OMI, reunido desde este lunes y hasta el viernes en Londres.

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Aumento de la piratería y robos a mano armada en la región

En los últimos tres meses, la OMI ha registrado 24 incidentes —tanto intentos como ataques consumados— de piratería y robos a mano armada en la zona del golfo de Adén y frente a Somalia. El organismo alertó sobre el uso de armas cada vez más peligrosas y el aumento de la violencia contra las tripulaciones.

A nivel mundial, los actos de piratería y robos a mano armada en el mar crecieron un 17 % entre 2024 y 2025, pasando de 146 a 171 casos. La OMI indicó que la amenaza que representan la piratería y los robos armados sigue vigente y requiere vigilancia y acciones coordinadas por parte de los Estados y la industria marítima.

La OMI registró 24 incidentes de piratería y robos a mano armada en el golfo de Adén y frente a Somalia en los últimos tres meses. (REUTERS/ARCHIVO)
La OMI registró 24 incidentes de piratería y robos a mano armada en el golfo de Adén y frente a Somalia en los últimos tres meses. (REUTERS/ARCHIVO)

La OMI subrayó su apoyo a los esfuerzos regionales contra la piratería a través del Código de conducta de Yibuti y su enmienda de Yeda, un acuerdo que agrupa a 22 Estados ribereños e insulares del océano Índico occidental y el golfo de Adén para reforzar la cooperación en materia de protección marítima. Domínguez insistió en la importancia de que los propietarios y operadores de buques implementen las mejores prácticas de gestión y realicen evaluaciones de riesgo antes de navegar por zonas de alto peligro.

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